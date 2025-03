Pablo Puyol: "Los actores no elegimos mucho. Se acepta lo que viene; tenemos que pagar hipotecas y hay que comer"

El actor Pablo Puyol (49 años) sabe que es un privilegiado de la vida. Que dedicarse a lo que a uno le gusta -y saber mantenerse- es muy difícil. El camino, a veces, es pedregoso. Él ha transitado por diferentes etapas, pero las ha sorteado con éxito. No sólo se ha conformado con la interpretación, también ha probado suerte en otros lares.

Puyol es mucho más que aquel memorable papel en la serie Un paso adelante, que cambió su vida. Hoy, todo es muy distinto. Reconoce, en su charla con EL ESPAÑOL, que ha encontrado una nueva ilusión profesional a sus casi 50 años. Quién se lo iba a decir: Pablo es productor teatral y se puede decir que hoy vive del teatro.

De su gran pasión: las tablas. Lleva adelante cuatro funciones teatrales, tres de las cuales las produce él. Admite que está siendo un buen momento. A su lado, apoyándolo, su esposa y razón de amor, Beatriz Mur. Con ella asistió, hace unos días, a un evento de KIA donde Pablo, además, cumplió un sueño: conocer en persona a Rafa Nadal (38).

Pablo Puyol junto a su mujer, Beatriz, en el photocall del evento de KIA, el pasado jueves, 20 de marzo. Gtres

Admite, en su conversación con este periódico, que no durmió bien la noche de antes; para él, Nadal es un dios del deporte y un ejemplo como persona. En esa interviú también explica Pablo que la vida de los actores no es fácil, que casi nunca se pueden elegir proyectos. "Lo que venga, a su casa viene", explica.

La vida se impone. También las facturas que hay que pagar religiosamente. Pese a esto, eso sí, asegura que, de momento, tiene claro que la llamada de un reality de televisión, estilo Supervivientes o Gran Hermano, no la atendería. Él es actor y productor de teatral, y no quiere desviarse de ahí.

¿Qué significa para usted Rafael Nadal?

Os lo puede decir mi mujer, yo no he dormido esta noche. Ella puede decirlo. Es un ídolo absoluto. Soy muy fan de él. He visto todo lo que ha jugado. Me parece que es una persona y un deportista excelente. Es un gran ejemplo para todos. Para cualquier persona, Rafa Nadal es un ejemplo. Conocerle hoy va a ser guay. No lo conozco aún.

Usted juega mucho al tenis.

Sí, y he tenido la suerte de ver algún partido suyo en directo. A ver si me puedo hacer una fotillo con él. No creo que sepa ni quién soy. Está todo el día entrenando y de gira.

Pablo Puyol en el Festival de Málaga de 2024. Gtres

A veces nos puede sorprender la vida...

Acaso su mujer sí que puede haber visto alguna serie mía, pero él no creo.

¿Qué tal está usted?

Muy bien, muy feliz. Por suerte, con muchísimo trabajo. Con cuatro obras de teatro a la vez. Tres de las que estoy produciendo está yendo muy bien. No me puedo quejar. La vida por ahora me está sonriendo bastante.

¿Cómo es la vida de productor?

Muy complicada. La gente se piensa que eres productor y ganas mucho dinero, pero no es así. Yo lo que quiero es hacer un tipo de teatro muy concreto y lo quieres hacer con tu gente. Con quien crees que lo hará bien. Ahora está funcionando, aunque el verano pasado fue duro. El otoño e invierno están siendo muy buenos.

Hace unas semanas, se acusó a Terelu Campos de intrusismo. Va a ser actriz en una obra de teatro. ¿Qué le parecen las críticas que ha recibido?

Yo vivo en los mundos de Yupi, no me entero de nada. Terelu no es la primera que debuta como actriz y tampoco va a ser la última. Eso es absurdo. Le tengo mucho cariño a Terelu. Yo no seré quien critique a Terelu. También hay actores que se meten a presentar. Si la gente te quiere contratar y vendes entradas y quieren verte, ¿qué vamos a hacer?

¿Cómo es Terelu en las distancias cortas? Coincidieron en Bake Off.

Es majísima y súper buena gente. Yo no la conocía de antes y cuando estuve con ella en el programa me ayudó mucho. Una maravilla.

Ahora, usted se encuentra en otro mundo a nivel profesional, pero, ¿descarta participar en algún reality de la televisión?

No, no me llaman la atención los realities. A ver si me sale una película o una serie.

Hay que aceptarlo todo.

Todo lo que venga, a su casa viene. La mayoría de los actores tampoco elegimos mucho. Tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar hipotecas y comer. Todo lo que nos venga, para adelante.

¿Cómo es la vida de casado? Se casó con su esposa hace dos años. Haga balance.

Estupendo. Me casé hace dos años ya. Es todo exactamente igual, pero con anillo. Es lo mismo.

Usted no lleva anillo hoy...

No llevo porque me molesta. Me molestaba para todo, así que me lo terminé quitando.