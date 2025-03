Mario Marzo, uno de los pocos VIPs (que se sepa) al que sigue la reina Letizia en Instagram: su matrimonio y padre de mellizos

No es oficial. Pero siempre ha existido una suerte de leyenda urbana sobre la presencia de la reina Letizia (52 años) en Instagram, más allá del perfil de Casa Real. La mujer de Felipe VI (57) tendría un perfil anónimo y privado desde el que seguiría a algunos rostros conocidos. Entre ellos Mario Marzo (29), quien acaba de ganar la segunda edición de Bake Off: Famosos al horno, el talent emitido en La 1.

En marzo del año pasado, en su podcast ¿Quién quiere ser mi amigo?, el músico contó públicamente la conversación que mantuvo con la Reina. Una charla en la que ella le confirmó ser su seguidora en redes. Mario Marzo y Letizia se encontraron en el acto de proclamación del Premio Arte 2024 de la Fundación Princesa de Girona, celebrado en Salamanca.

"Mario, qué ilusión verte. Oye, me hacéis muchísimas gracia tu mujer y tú. Tu mujer que es tan alta…", le dijo la reina Letizia a Marzo. "Sí, bueno, es que mi mujer mide 1,86", respondió él. "Luca se llama tu hijo, ¿no? Oye, de verdad, me encantáis un montón y además que no eres un influencer como tal, que eres actor, eres pianista, tienes algo por dentro", expresó Su Majestad, confirmando que es conocedora de la vida del músico.

Mario Marzo, en la presentación de 'Bake Off: Famosos al horno', en enero de 2025. Gtres

En shock con sus palabras -y así lo reveló en su podcast-, Mario Marzo comentó a la Reina: "Espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí". La respuesta de Letizia fue más sorprendente: "Cómo no voy a saber de ti si te sigo en Instagram". Con esta declaración, la Reina confirmaba que es usuaria de la citada red social, aunque lo hace de manera privada y anónima.

Letizia estaría al tanto de las publicaciones de Mario, quien suele compartir sus proyectos profesionales a la vez que su faceta de padre y esposo. El ganador de Bake off: Famosos al horno es pianista y actor. Aunque la música forma parte de su vida desde que es un niño, alcanzó la popularidad con la interpretación, tras dar vida a Lucas en la serie Los Protegidos.

Respecto a su vida personal, a la que también hizo referencia la reina Letizia durante su encuentro, Mario Marzo está casado con la violinista, influencer y exmodelo Ana Campo (30). Contrajeron matrimonio en abril de 2022 y nueve meses después se convirtieron en padres de mellizos. Luca (2) y Leo (2) llegaron al mundo en enero de 2023.

Desde entonces ya han pasado dos años. Un tiempo de muchas emociones, tal y como ha revelado el actor a EL ESPAÑOL durante la celebración del Festival de Málaga. "Tenemos una suerte muy grande, que es que nos compenetramos muy bien y estamos siempre en el mismo barco, sin que eso sea una preocupación. Al final cuando tienes hijos, te das cuenta de las dificultades que es tenerlos porque hay que tener precaución en todo y todas las cosas las quieres hacer a tu manera. Desde cómo se comporta el niño, qué cosas dice, qué cosas están bien, qué cosas no...", confesó Mario Marzo.

Respecto a la paternidad y su historia de amor con Ana Campo, añadió: "Lo más bonito de ser padre es hacerlo con mi mujer. Hacemos un equipo muy bonito, trabajamos muy bien. No hay riñas a la hora de preocuparnos por nuestros hijos. Yo sé que ella quiere lo mejor para ellos siempre y que la manera que tiene de educarlos, esté yo más de acuerdo o menos en algunas cosas, sólo es por el bien de ellos".

El 'follow' de la Reina

Mario Marzo no es el único famoso al que seguiría la experiodista. Pero sí uno de los pocos VIPs -al menos que se sepa- que forma parte de los 'seguidos' por la Reina de España.

Mario Marzo y la reina Letizia en su encuentro en Salamanca. Instagram

Letizia también se muestra interesada por los perfiles de María Hervás (38), según reveló la actriz. "Me acuerdo que me habló de mi Instagram. Me dijo: 'Sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado'", confesó la actriz en julio de 2023, rememorando una anécdota que protagonizaron en los Premios Princesa de Girona 2022.

A la lista de seguidos por la Reina se suma Kate del Castillo (52). La intérprete mexicana comentó en 2022 que en su día descubrió que Letizia le sigue en Instagram.