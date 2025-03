Ivonne Reyes y su hijo Alejandro reaparecen unidos y tranquilos tras los ataques de Pepe Navarro: sabemos su plan

El pasado viernes, 21 de marzo, Pepe Navarro (73 años) dejó claro en ¡De Viernes!, que a pesar de la sentencia que le atribuye la paternidad de Alejandro Reyes (24), no es el progenitor biológico del hijo de Ivonne Reyes (57). Una vez más, el presentador reafirmó su postura respecto a la guerra judicial y mediática que han mantenido durante años.

"Ese niño tiene ahora 25 años y ya es un hombre y podría saber tranquilamente quién es su padre, que no soy yo. Pero hay que vivir, hay que ganar dinero y hay que hacer espectáculo. ¡Qué empiece el espectáculo", dijo Pepe nada más arrancar su intervención en el programa de Telecinco.

Cuatro días después, este martes, 25 de marzo, Ivonne Reyes se ha pronunciado públicamente. Lo ha hecho nada más salir de su casa, camino a una reunión de trabajo en un restaurante de La Moraleja y acompañada por su hijo Alejandro, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Con un tono calmado y restando importancia a las declaraciones de Pepe Navarro, ha explicado ante los micrófonos de Europa Press que su objetivo al sincerarse públicamente sobre su situación económica era compartir un problema personal que había estado atravesando. Además, dar visibilidad a aquellos que se encuentran en un proceso similar.

"Yo fui a hablar de un problema mío y quería compartir cosas que son importantes, creo, hoy día, porque hay mucha gente con una situación... Bueno, yo creo que todos. Bueno, no todos, afortunadamente, pero quería compartir muchas cosas. No tuve tiempo, pero las voy a compartir en mi espacio, ¿vale? Así que se las compartiré", ha asegurado Ivonne casi dos semanas después de confesar que está "arruinada".

La venezolana también pretende compartir la forma en la que ha conseguido sobreponerse. "Igual las herramientas para que quien esté un poquito ahogado y ahorcado, como estaba yo, que estoy saliendo, todavía no estoy en ello, cojan esas herramientas. Creo que es mi deber", ha comentado con el citado medio.

Respecto a su estado de salud -pues en aquella entrevista llegó a hablar de depresión-Ivonne Reyes ha asegurado que está "mejor". "Estoy en ello, cuidándome y haciendo deporte. Es muy importante. Y tomando mis suplementos y con mis chequeos rutinarios, ¿vale?", ha explicado.

Por su parte, Alejandro Reyes, quien ha demostrado ser el mayor apoyo de su madre en sus momentos más duros, ha optado por mantenerse al margen de la polémica. Con una actitud relajada y sin mostrar signos de preocupación, el joven ha respondido de manera distendida a las preguntas de los medios. Ante los rumores sobre las importantes sumas de dinero que le habrían ofrecido para hablar sobre su vida, el actor, entre risas, ha respondido con calma: "Todo bien, gracias. Todo guay".

El actor, que ha estado alejado de los focos mediáticos durante años, ha dejado claro que no está preocupado por las opiniones externas ni las críticas. Al ser cuestionado sobre su enfoque profesional y si está centrado en Hollywood, ha respondido de forma breve: "Contento". Alejandro Reyes, sin embargo, no ha profundizado en el tema, prefiriendo mantener su vida personal al margen de los focos.

En cuanto a las opiniones de otras personas, el hijo de la venezolana ha dejado claro que no le afectan: "Todo bien, gracias". Además, en un tono relajado, ha añadido entre risas que no está preocupado por lo que se diga a su alrededor. Cuando se le ha preguntado por su felicidad, no ha dudado en afirmar: "Sí, creo que sí".

Aunque Alejandro ha estado evitando entrevistas, ya que prefiere centrarse en su carrera, algunas fuentes indican a que su actitud podría estar siendo cuidadosamente planificada, posiblemente con el apoyo de su madre. Los rumores apuntan a que esta estrategia de mantener un perfil bajo podría tener como objetivo incrementar su caché en futuras negociaciones.