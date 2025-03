Así es Jorge, el marido de la presentadora Lorena García y su apoyo tras pasar por quirófano

Lorena García Díez (43 años) es probablemente uno de los rostros más reconocidos y queridos de Atresmedia. Su amplia trayectoria profesional así como la cantidad de programas en los que ha participado respaldan sobremanera esta afirmación.

La mano derecha de Susanna Griso (55) en Espejo Público ha conseguido hacerse con un respetado y merecido hueco en esto de la pequeña pantalla. Así, la comunicadora pasó de ser una simple sustituta de Griso a un arma infalible del formato de Antena 3. Sin embargo, García se ha convertido en noticia recientemente por algo que nada tiene que ver con su faceta profesional.

"Hace unas semanas, la vida se encargó de recordarme quién manda aquí, y que mi agenda no es solo mía. Eso hoy me ha llevado al quirófano". Con estas palabras, Lorena García compartía a través de su perfil de Instagram que había sido sometida una intervención en el hospital. Una información que venía acompañada, entre otras, de una tierna instantánea junto a sus dos hijos.

La publicación compartida por Lorena García en sus redes sociales no solo revelaba el duro revés de salud que había sufrido recientemente la comunicadora. La alcarreña, así, señalaba el fuerte apoyo que habían supuesto sus dos vástagos ante este delicado y aciago trance.

Aunque discreta en lo que a lo personal respecta, la copresentadora de Espejo Público se define a sí misma en su perfil de Instagram como "mamá de Mario y Gabriela", de quien presume en contadas ocasiones a través de sus redes sociales.

Escasas son las veces que Lorena García comparte en sus redes contenido personal y no relacionado con el mero ámbito profesional. No obstante, hay momentos en los que la castellano-manchega se permite romper en cierta parte esa especie de barrera con tiernas y emotivas instantáneas de los pequeños.

Lorena García, junto a su hija Gabriela, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Una de estas últimas ocasiones fue el pasado 2 de febrero. Lorena, en un halago de generosidad con sus cerca de 90.000 seguidores, compartió un post en Instagram junto a su hija Gabriela. "La niña que nació para curarme cumple hoy tres años. Me veo en ella y sufro, pero también sano y confío en que juntas, de la mano, sigamos aprendiendo a querernos y respetarnos siempre", escribió entonces la comunicadora.

Mario y Gabriela, tal y como ella misma ha confesado en sus redes sociales, han significado un apoyo importantísimo para Lorena García. De hecho, hace poco más de un año, lanzó al mercado su libro Claves para hablar de una maternidad estoica. Sin embargo, la comunicadora cuenta desde hace tiempo con el total sostén de Jorge, su marido y padre de los dos pequeños.

La copresentadora de Espejo Público conoció al padre de sus hijos después de que un amigo de su hermano los presentara siendo adolescentes. Lorena y Jorge, cabe mencionar, se juraron amor eterno ante los ojos de Dios el 24 de octubre de 2015 en el Alto Tajo, en su Guadalajara natal. Aunque el enlace se remonta una década atrás, lo cierto es que fue hace escasos años cuando la comunicadora abrió el álbum de fotos del magno evento en su perfil de Instagram.

Lorena García y su marido, Jorge, el día de su boda en 2015. Instagram

"Si volviera a casarme lo haría igual. No me gustan los bodorrios ni lo que parece preestablecido. Boda íntima, en el campo y con un vestido con el que me sentía yo", compartió en mayo de 2023 Lorena García en sus redes sociales. Unas instantáneas en las que destacaban la complicidad de la pareja y su llegada en sidecar.

Mientras que Lorena García se ha convertido con el paso del tiempo en un rostro familiar de la pequeña pantalla, su marido, Jorge, prefiere mantenerse en un discretísimo segundo plano. Es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el mejor complemento vital de la comunicadora.

Su longeva relación está basada en la sinceridad y apoyo mutuo, algo que dejaron claro en una entrevista para EL ESPAÑOL el pasado mes de agosto. "Me siento una privilegiada. Mi marido podría haber optado a ascender en su trabajo, y se quedó en un determinado nivel porque se apostó por mi carrera", apostilló Lorena tiempo atrás en conversación con este periódico.

Lorena García, en la entrevista para EL ESPAÑOL en agosto de 2024. Rodrigo Mínguez

El ámbito profesional no es el único en el que Lorena y Jorge parecen concordar. Aunque no existen prácticamente fotografías de la pareja, la comunicadora ha confesado en varias ocasiones que una de sus pasiones comunes es viajar. "Nunca hemos dejado de viajar. De hecho, cuando Mario tenía apenas nueve meses, nos embarcamos en una aventura a Moscú", expuso García en una entrevista para Mujer Hoy.

Jorge no es solo el máximo apoyo de Lorena García ahora que ha tenido que ser sometida a una intervención. El trabajo de él y la temprana hora de arranque de ella en Espejo Público vuelven complicada una conciliación al uso. Sin embargo, la afamada dupla ha demostrado que es más que posible gracias a su colaboración en equipo.