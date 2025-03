Pepe Navarro habla de los otros posibles padres del hijo de Ivonne Reyes, y enseña correos y mensajes que esta le envió

Una semana después de que Ivonne Reyes (57) se sentara en el plató de De viernes para hablar de la depresión que sufre y de su ruina económica, Pepe Navarro (73) ha hecho exactamente lo mismo. En el mismo espacio de televisión, el periodista se ha sentado ante las cámaras de Telecinco para contar su verdad sobre la paternidad de Alejandro Reyes (24). Una verdad muy distinta a la que siempre ha defendido la venezolana. Así, ha querido proteger "su honor" de los "ataques".

Una vez más, el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississipi ha negado ser el padre de Álex: “Yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes. Puede inventarse muchas más mentiras y seguir vendiéndolas, posiblemente le duele vender una mentira. Le mintió a la jueza en el juicio hasta en su edad”. Para demostrar sus argumentos, ha mostrado por primera vez en televisión los correos y mensajes que la venezolana le envió durante años. Entre ellos, los que le mandó poco después de comunicarle que estaba embarazada o tras la muerte de su hermano David.

El cordobés sostiene que hay otros dos candidatos a ser padres de Alejandro. “En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro novio más o menos fijo en España que se llamaba Chema, un chaval de 22 años, al que le dijo que le hijo era suyo porque ella se lo dijo. Este hombre se llegó a hacer una prueba biológica y salió negativa ”, ha sugerido. “A mí me han venido 5 o 6 personas diciéndome que ellos saben quién es el padre e incluso hombres que llegaban diciéndome que ellos eran el padre. Les he dicho que fueran al juzgado y lo contaran”.

Ivonne Reyes, en su entrevista en 'De viernes'. Mediaset

Según la ley, Pepe Navarro es el padre de Alejandro Reyes porque hace 24 años se negó a hacerse la prueba de paternidad. El magistrado le solicitó someterse a las correspondientes pruebas de ADN hasta en cinco ocasiones distintas para descubrir si el joven era de su sangre o no, pero él se negó y finalmente la justicia dictaminó que era legalmente suyo. Ante su negativa, la Justicia española le adjudicó la paternidad por protocolo judicial.

"Cometí un error"

Pese a lo que asegura la sentencia, Navarro continúa defendiendo que Ivonne miente, que Alejandro no es su hijo. Ahora está dispuesto a hacerse las pruebas, pues está convencido de que darían negativo. Pero ya es tarde: no se puede reabrir la causa. A pesar de eso, insiste en que desea realizar las pruebas para que, al menos ante la opinión pública, se haga justicia.

Según ha revelado, lo que más le pesa es haber cometido un "error" que se ha convertido en una pesadilla personal para él. "Es alarmante la frivolidad con la que se trata la vida de las personas. Y no solo del niño. Mi familia, a mí, personas que son víctimas de un error que cometí hace algún año. Un error subsanable, pero que una persona que se llama Ivonne Reyes, no ha querido. Ese niño tiene ahora 25 años y ya es un hombre y podría saber tranquilamente quién es su padre, que no soy yo. Pero hay que vivir, hay que ganar dinero y hay que hacer espectáculo. ¡Que empiece el espectáculo!”, decía Pepe Navarro nada más arrancar su intervención.

Alejandro, hijo de Ivonne Reyes, es el principal apoyo de la actriz en los difíciles momentos que atraviesa. GTRES

El presentador ha recordado que fue la propia Ivonne quien le contó que estaba esperando un hijo: "Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo lo primero que le pregunté fue si lo quería tener, no le pregunté si era mío porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era. Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada".

Él llegó a preguntarle si su embarazo "era fortuito" o "voluntario", pero ella "no le contestó". Al parecer, llegaron a planificar el fin de la gestación: "Acordamos hacer el aborto".

Pepe Navarro ha mostrado por primera vez mensajes y correos que le envió Ivonne Reyes. Mediaset

Con el tiempo, Pepe Navarro llegó a querer un acercamiento con Alejandro. "Yo en un determinado momento me acerqué a ese chaval para hablar con él, porque él no tiene culpa de nada y yo quería que él supiera la verdad, que yo no era su padre. En un principio ella lo permite pero luego lo impide, no sé por qué. Esa mujer ha estado diciendo que yo no me presenté a la cita y aquí os muestro que eso no es así". Incluso sus hijos quisieron establecer contacto con él, pero el encuentro no llegó a producirse.

"No tengo por qué llamarlo"

A día de hoy no se plantea tomar la iniciativa de contactar con Alejandro Reyes: "Él sabe que estoy ahí. Él tiene que tomar una decisión. Es él el que tiene que solucionar ese problema. Yo no tengo por qué llamarlo".