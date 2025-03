Hablamos con Esmeralda Moya en su reaparición tras la muerte de su padre: "Quedarme en casa llorando no me lo va a devolver"

La vida -siempre- sigue, se abre paso, incluso en los momentos en que uno piensa que no será posible. El dolor lo arrasa todo; la muerte de un ser querido tiene un efecto devastador, pero se debe continuar. Es lo que ha hecho la actriz Esmeralda Moya (39 años) este pasado jueves, día 20 de marzo: regresar a la vida pública, volver a colocarse bajo los focos.

La actriz, célebre por trabajos tan memorables como en Los protegidos, perdió a su padre, Ángel Moya, el pasado 2 de marzo. El progenitor de la artista llevaba tiempo aquejado de párkinson. Cuando se le diagnosticó la enfermedad, Esmeralda detuvo su vida. Todo giró en torno al bienestar de su padre. Ha sido Esmeralda una hija presente.

Y esto le procura hoy, tras el deceso, una suerte de solaz, de calma. La conciencia tranquila. Así lo manifestó la propia Esmeralda, en conversación con EL ESPAÑOL, este pasado jueves en el evento que se organizó por el 20 aniversario de la marca de coches KIA, acto que contó con la presencia del embajador de la firma, Rafael Nadal (38).

La actriz, este pasado jueves, día 20, en el evento de KIA. Gtres

Esmeralda acudió a la alfombra roja con la mejor de sus sonrisas pintada en el rostro. Moya puso, a nivel estilístico, la nota de color con un dos piezas en rojo pasión. El luto, sostiene, lo llevará siempre por dentro, la acompaña y ya lució la indumentaria que consideró días atrás. Hoy, tocaba volver al color.

Primer acto público al que acude tras la muerte de su padre. Preguntar cómo se encuentra es absurdo y está de más. El dolor es inmenso.

Sí, dentro del dolor. El luto se lleva por dentro y los días que yo tenía que guardar luto, de vestimenta, sí que lo hice. Como muestra de duelo a mi padre. Hoy he querido ponerme de rojo. Hoy es el primer día que salgo a un evento.

La vida sigue y no hay que recrearse en el lamento.

Estar en casa llorando no me va a devolver a mi padre. Ni me va a devolver nada. Entonces, tengo dos hijos maravillosos, mi marido, mi madre, mis amigas. Y si te digo la verdad, me siento muy afortunada por los 39 años que me ha dedicado mi padre.

Usted ha estado ahí, cuidando. Ha sido una hija presente.

Yo, sinceramente, me siento muy agradecida por los 39 años que mi padre me ha dedicado. Me ha dado lo mejor de él. Yo siempre he estado con mis padres, cuidándolos. Con mi padre y con mi madre. Eso me deja una tranquilidad, un poso de felicidad, porque he podido hacerlo.

Al mismo tiempo que compaginaba con todo, con casa, con trabajo...

He podido hacerlo pese al trabajo y pese a los niños. He podido estar con mi padre hasta el final. Aún sabiendo el final, lo volvería a hacer un millón de veces más. Hicimos lo que podíamos hacer. Él hizo lo que pudo hacer. Tengo un padre maravilloso. Hablo en presente.

Él sigue con usted.

Tengo un padre maravilloso que me da luz desde arriba. Me ha dedicado lo más bonito de su vida.

Seguro que, viéndola hoy aquí, se sentirá muy orgulloso.

Seguro, sí.

Esmeralda Moya y su padre, Ángel.

Cambiemos, si le parece, de tercio. Hablemos de trabajo. ¿Qué cosas tiene en el horizonte?

A ver, hay algo, hay una cosa para dentro de poquito, pero aún no puedo decir nada. Sigo con mis cosas, doy clases de interpretación. Ahí estoy, luchando. Estoy contenta. Ahora mismo, dentro de todo, es un momento delicado, pero estoy bien.

En estos momentos, hay dos producciones en marcha sobre la vida de dos personalidades importantes en España, cada una a su manera: Belén Esteban e Isabel Pantoja. ¿Le apatecería interpretarlas?

Me encantaría hacer de Belén Esteban (51). Yo soy actriz y ella es un personaje con el que nos hemos criado. Es alguien muy de cerca. En un evento la conocí y es una mujer fantástica. Creo que tiene una vida, un recorrido enorme. Como actriz puede ser un trabajo muy interesante. De Isabel Pantoja (68) también lo pienso. Aunque sea morena. Yo ya hice de la Baronesa Thyssen (81) de morena. Isabel también tiene un recorrido enorme y es historia para nosotros.

La enfermedad de Ángel

Ángel pereció a los 65 años y dejó a una familia rota y desarbolada: a una mujer, hoy viuda, Isabel Cañas, y dos hijos, el primogénito, también llamado Ángel, y la pequeña de la casa, Esmeralda. Una familia, tal y como conoce EL ESPAÑOL, unidísima desde siempre. Todos, cuando vino la enfermedad, se dieron la mano.

Y nunca se la soltaron. Ahora, ante la marcada ausencia, tampoco. Esmeralda, por su proyección pública, ha informado puntualmente acerca del estado de su progenitor, y le brindó bellísimas palabras. Las de este pasado día 2 estaban cargadas de dolor, pero también de amor y de admiración.

"Ya te has ido, y solo puedo estar agradecida por el amor que me has dado, por hacerme feliz, por haberme dado la vida, por cuidar de ti, por querernos tanto. Te amo, papá", fue el comienzo del escrito más duro que ha publicado Esmeralda. En las últimas horas, ha posteado: "Gracias por tantos mensajes y muestras de amor y cariño".

Y agrega: "Sé que mi padre estaría agradecido tanto o más que yo. Tengo el corazón lleno por disfrutarle estos 39 años y por todo vuestro apoyo". Todos lidian con el duelo, como pueden. La actriz, por su exitosa carrera, es la figura pública de la saga, pero su madre bien merece unas líneas.

También el hermano mayor de Esmeralda, pero de él apenas si se conocen datos, de tan discreto como es. Ni siquiera Esmeralda ha presumido de él en sus diferentes plataformas públicas. Por otro lado, la unión de Esmeralda y su madre, Isabel, es máxima. Son, además de madre e hija, buenas confidentes.

"Mamá, qué suerte tengo de tenerte y disfrutarte cada día", le escribió la actriz en 2024, en el día de la madre. "Siempre apoyándonos y evolucionando con nosotros. Gracias por quererme tanto mamá, no me faltes nunca", agregó Moya.