Luisana Lopilato reflexiona sobre la maternidad: "Es una experiencia que nadie debería perderse. Todo se disfruta más"

Málaga acoge estos días uno de los festivales de cine más importantes de España. Esta edición, que se cierra este domingo, 23 de marzo, en la ya denominada capital del cine español, ha estado protagonizada por decenas de figuras destacadas del sector, entre ellas la actriz Luisana Lopilato (37 años).

La actriz argentina, más conocida por su papel de Mia Colucci en la serie juvenil Rebelde Way, ha visitado la capital de la Costa del Sol para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, Mensaje en una botella. Se trata de una historia en la que una sommelier descubre un método para enviarse mensajes al pasado y lo usa para corregir una mala decisión.

EL ESPAÑOL ha hablado en exclusiva con Luisana Lopilato sobre su trayectoria profesional, su faceta como madre y la gran relación que mantiene con el cantante Michael Bublé (49). Además, confiesa estar encantada de visitar Málaga y vivir esta experiencia única: "Estoy muy contenta de estar aquí, de vivir esta experiencia y de compartir con personas de la industria", ha comenzado diciendo en esta entrevista.

Luisana Lopilato en el Festival de Málaga 2025. Gtres

La actriz está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal. Lopilato contrajo matrimonio con el cantante Michael Bublé en 2011 y, juntos, han formado una familia con cuatro hijos: Noah (11), Elías (8), Vida (6) y Cielo (2). A pesar de intentar mantener su vida privada en un perfil más discreto, a ambos artistas les gusta compartir ciertos momentos y disfrutar de los pequeños detalles.

Ahora, la actriz, que ha confesado que su familia es su proyecto de vida más importante, se sienta con EL ESPAÑOL para sincerarse y hacer balance de su vida personal y profesional.

¿En qué momento de su trayectoria llega la película Mensaje en una botella?

Es muy interesante. Cuando recibí el libro, me costó entenderlo. Sin embargo, tras reunirme con el director, quien me lo explicó en detalle, volví a leerlo y me di cuenta de que era una de las historias más interesantes que me habían propuesto. Se trata de un personaje que viaja al pasado, y eso es algo fascinante para mí como actriz. Me toca emocionalmente. ¿A quién no le gustaría enviarse un mensaje al pasado para cambiar cosas que ha hecho mal en el presente?

¿Qué le ha enseñado este proyecto que no se había planteado antes?

Esta película, en un momento de la historia, te hace reflexionar. Hay una muerte, y eso te obliga a cuestionarte muchas cosas: '¿Habré hecho lo correcto?', '¿Me habrán quedado cosas por decir o hacer con esa persona?', '¿Aproveché el tiempo que tuvimos juntos?'. A veces estamos tan ocupados con la vida, el trabajo, las oportunidades y otros afectos, que olvidamos lo realmente importante.

¿Le ha removido sentimientos en su interior?

Sí, muchísimo. Ahora les digo a mi papá y a mi mamá: "Déjenme mensajes en todos lados". A mi madre le pido que me deje sus recetas para poder conservarlas. La película me ha tocado por eso. Me emociona profundamente.

Luisana Lopilato en el Festival de Málaga 2025. Gtres

Está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera, aunque en su vida ha experimentado picos de exposición bastante altos. ¿Cómo se gestiona algo así a nivel mundial?

Empecé a trabajar desde muy pequeña, así que cuando llegó la exposición, pude disfrutarlo muchísimo. Hasta el día de hoy, en lugar de sentirlo como una presión, lo veo como una oportunidad para aprender, mejorar y crecer tanto a nivel personal como profesional. La fama me llegó en un buen momento y la supe gestionar bien.

Durante su carrera, tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su vida: ser madre. ¿Le ayudó a crecer desde otra perspectiva?

Ahora, con 37 años, noto que cuando hablo y expreso mis ideas sobre proyectos o cosas que quiero hacer, realmente me escuchan, y antes no era así. Me doy cuenta de que, si las oportunidades no llegan, hay que salir a buscarlas, hay que arriesgarse, leer mucho y tocar puertas constantemente. La maternidad me cambió en ese sentido: me hizo más proactiva y consciente de que todo requiere esfuerzo y determinación.

Este año vuelve Rebelde Way, uno de los grandes proyectos de su vida, pero no estará en él. ¿Le llegó la propuesta?

Sí, claro, los chicos me llamaron. Obviamente, tienen muchas ganas de que forme parte, y me emociona, porque fue una etapa de mi vida que disfruté muchísimo. Pero este año tengo demasiado trabajo y no puedo decir: "Bueno, dejo todo y me sumo a la gira". Simplemente, no es el momento. En otra etapa de mi vida, probablemente habría dicho que sí.

Luisana Lopilato con su familia. Instagram

¿Tuvieron que ver sus hijos en la toma de esta decisión?

Sí, mi familia y mis hijos también influyeron en la decisión. No me llegó esta propuesta en un momento fácil, porque no puedo simplemente dejarlos solos. Me gusta estar presente, ser una madre que acompaña. Sé que a los chicos les irá increíble en la gira y no descarto aparecer en algún show. Si estoy ahí porque fui a verlos, seguramente me subo al escenario y canto un tema con ellos.

¿Podemos descartar cualquier malestar con sus excompañeros?

Por supuesto, no hay ningún problema. De hecho, hay una pequeña sorpresa en el show y aparezco en un vídeo. Me pareció una forma bonita de estar presente, aunque no físicamente. Pero creo que esta propuesta me llegó en un momento en el que ya me siento 'vieja'.

¿Cómo se ve como madre?

Amo ser madre. Es una experiencia que nadie debería perderse. La vivo con muchísimo orgullo. Mis hijos son el amor de mi vida y vivo para ellos (dice con los ojos vidriosos). Son lo más importante que tengo. Todo se disfruta más cuando eres madre: la percepción de los días, la energía, cómo vives cada momento… todo cambia y se vuelve más especial.

Luisana Lopilato y Michael Bublé. Gtres

¿En qué momento está su relación con su marido?

Estoy muy orgullosa de él, de su carrera y de todo lo que vive. Somos una familia que se apoya mutuamente en todo momento, y eso es lo más bonito.

¿Y su día a día, cómo es?

Llevamos una vida completamente normal. Cocinamos juntos, y ahora los chicos también se han sumado. A veces ellos preparan el desayuno, otras veces lo hacemos nosotros. Me encanta cuando hacemos carne a la barbacoa, aunque lo que más disfruto es una buena sopa de pollo, sobre todo cuando hace frío.

Por último, ¿cuál fue el último mensaje que le envió antes de su estreno?

Le envié una foto ya maquillada y con el vestido de esta noche. Me contestó que estaba hermosa y que lo disfrutara. Me dijo: "Rompéla. I love you." (con acento argentino y entre risas).