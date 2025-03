Lucía Villalón, entre lágrimas, habla de la enfermedad que padece su hijo de cinco meses: "Le miro y se me parte el alma"

El pasado 1 de octubre, Lucía Villalón (36 años) y el futbolista de la UD Almería Gonzalo Melero (31) dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lucas. El pequeño llegó al mundo tras un embarazo difícil para la periodista deportiva. Durante su gestación, el bebé fue diagnosticado de una complicación renal. Tres semanas después de su nacimiento, tuvo que someterse a una operación. Ahora, a sus cinco meses, la comunicadora se ha vuelto a pronunciar sobre la enfermedad que padece.

"Mi hijo Lucas tiene insuficiencia renal crónica. Después de estos cinco meses me sigue costando hablar de ello, a pesar de que él ahora mismo se encuentra bien. Vivo preocupada y con mucho miedo, pero sé que esto es una carrera de fondo y que lo que tengo que hacer es mentalizarme y disfrutar de él, que está estable y precioso. Él es perfecto a su manera", escribe Lucía Villalón en su perfil de Instagram junto a un vídeo en el que explica con detalles lo que le ocurre a su bebé.

"Lucas tiene insuficiencia renal crónica, lo que quiere decir que tiene un problema de riñones para siempre. Ya comenté durante el embarazo que el riñón derecho era multiquístico y que seguramente no funcionaría. Y efectivamente, el riñón derecho está completamente anulado. El izquierdo... pues en una situación normal, cuando hay un riñón que no funciona, el riñón que sí está bien asume todo el trabajo. Pero ese no es nuestro caso", comparte la periodista al comienzo del vídeo.

El pequeño de cinco meses, como explica Villalón, tiene una malformación. Por ello, es importante el seguimiento médico. "Tenemos que ir viendo poco a poco. Vamos a revisión constantemente para ver cómo evoluciona ese riñón. Los dos primeros años de vida tiene que estabilizarse en una cifra y partir se ahí, seguir viendo", comenta.

Una situación difícil que mantiene en alerta a la periodista y a su marido. "Si tiene fiebre, tenemos que ir a urgencias, porque en caso de que no sea un catarro y sea una infección de orina, le puede afectar al riñón que semifunciona y eso podría ser tremendo", explica la comunicadora.

"Cuando el cuerpo tiene cambios hormonales, empieza a demandar más trabajo a los riñones. Y en este caso, no sabemos si el riñón de Lucas sería capaz de trabajar más. Si ese riñón que tiene, no funciona bien, el siguiente paso es diálisis y por lo tanto, lista de trasplantes", añade Lucía Villalón sobre las situaciones a las que podrían enfrentarse en un futuro.

"Es un tema muy serio. No siempre sale bien", dice sobre los trasplantes. "Eso sería en caso de que en un futuro las cosas se tuerzan o el riñón de Lucas no aguante. Ahí podríamos llegar", aclara. "No quiero ni pensar en eso, evidentemente", confiesa Lucía Villalón, visiblemente preocupada.

En este punto, la periodista no puede contener las lágrimas. Rota de dolor, expresa: "Ver a tu hijo y saber que va a tener algo así el resto de su vida, pues evidentemente es muy jodido". Consciente de su dura situación, comenta: "Al final tenemos que aceptar nuestra normalidad. El día a día".

Lucía Villalón con su marido y su hijo Lucas recién nacido. Instagram

Lucía Villalón revela que su marido, Gonzalo, lo lleva mejor que ella. "Yo me preocupo por absolutamente todo lo que pasa y lo que no pasa también. Tengo que aprender a gestionar eso", se sincera.

Pese a su difícil situación, la periodista deportiva intenta ver el lado positivo de la situación: "Estamos bien, que es lo importante. Doy gracias a Dios todos los días y rezo para que la medicina avance, para si en algún momento nos toca llegar a una situación muy complicada, pues que la medicina haya avanzado lo suficiente y que no se nos compliquen más las cosas".

Conmovida, Lucía Villalón termina el vídeo con la siguiente reflexión: "Esta es mi realidad de todos los días. Estoy con él, encantada y feliz, pero hay ratos que le miro y se me parte el alma, el corazón, al pensar que pueda sufrir. Pero es lo que le pasa a todas las madres del mundo mundial, así que nada nuevo. A ver si lo asimilo de una santa vez y aprendo a vivir con ello".