La inesperada reacción del duque de Alba a la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo: "A ver si le endereza"

La Casa de Alba está de enhorabuena. Cayetano Martínez de Irujo (61 años) y Bárbara Mirjan (29) se van a casar. Después de 10 años de relación, el duque de Arjona y conde de Salvatierra ha decidido formalizar su noviazgo con su compañera de vida.

Fue hace apenas dos días, el pasado miércoles 19 de marzo, cuando se conoció la noticia más impactante de la semana. Después de una década juntos, en la que se han convertido en una de las parejas más sólidas y discretas del universo cuore, el hijo de la recordada Cayetana Fitz-James Stuart y su joven novia han decidido darse el 'sí, quiero'.

Ahora se ha hecho pública la primera reacción de la familia Alba al que será, sin duda alguna, el enlace del año. Carlos Fitz-James Stuart (76), actual duque de Alba, ha ofrecido sus primeras impresiones al respecto. El aristócrata ha reaparecido en Sevilla para recoger un galardón en la XI edición de los Premios Valores de Excelencia Cultura y Tauromaquia por el apoyo que la Casa de Alba siempre ha brindado al mundo del toro.

El duque de Alba, en las puertas del palacio de Liria, en Madrid. GTRES

Y en este acto se ha pronunciado sobre el enlace de su hermano. En un primer momento, el noble se ha mostrado algo sorprendido sobre la noticia. "No tengo ni idea", arrancaba diciendo, para proseguir en un tono más amable:"Me alegro mucho, me alegro mucho. Es lo único que puedo decir".

Respecto a la pregunta de si el duque de Alba figurará entre los invitados a la boda, ha llamado la atención sus respuestas, algo dubitativas. Inicialmente apuntaba que "sí, claro". Instantes después rectificaba y sostenía que "no, no tengo ni idea, no sé nada".

No es ningún secreto que Carlos y Cayetano han estado mucho tiempo distanciados desde que falleció su madre en 2014. Desde entonces, el benjamín de los varones de la familia ha cargado duramente contra sus hermanos, en especial contra el primogénito.

"Es una chica estupenda"

"Yo ya no quiero entrar con mi familia. Es que lo que yo quiero es olvidarles ya. ¡Si no son mi familia!", sentenciaba en unas declaraciones ofrecidas en el programa TardeAR, en 2023.

Entonces, Cayetano se quejaba por las dificultades que se enfrentaba para solventar algunos asuntos legales con los miembros de su familia. "Esto es siempre el fastidiar por fastidiar. Nada más. Tan triste y tan lamentable como eso. Me paralizan todo porque sí. Porque no firman. Por una cosa, por otra. ¡Yo qué sé! Ponen unas justificaciones que tienen poco sentido".

Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan, llevan una década juntos. GTRES

Los rifirrafes entre Cayetano y Carlos vienen de lejos, pero parece que el tiempo ha ido suavizando las viejas heridas. El acercamiento al jinete parece es un hecho. Finalmente, Carlos Fitz-James Stuart ha reconocido que sí estaba al tanto de la noticia y que incluso ha podido hablar con Cayetano para darle la enhorabuena por su compromiso matrimonial: "Me he enterado muy bien. Lo he felicitado esta mañana. Así que le deseo todo lo mejor".

"Ella, desde luego, es una chica estupenda que ha demostrado tener muchas virtudes. Yo estoy muy contento con el tema. Así que nada, a ver si le endereza un poco", añadía, en tono de broma.



El lugar de la boda

El duque de Alba no ha querido entrar en más detalles, pero ha revelado que Cayetano está muy "contento" por su decisión de casarse con su novia. La boda, tal y como ha adelantado ¡HOLA!, se celebrará a finales del próximo mes de septiembre o principios de octubre.

En lo referente al lugar donde celebrarán la fiesta nupcial, EL ESPAÑOL ha podido saber que la pareja está barajando la posibilidad de que esta tenga lugar en el Palacio de Arbainezea. Este palacio lo heredó de su madre tras su fallecimiento. Se trata de un palacete del siglo XIX ubicado en San Sebastián y al que el duque de Salvatierra "tiene mucho apego", tal y como deslizan a este medio.

No cabe duda de que en el clan tiene motivos de sobra para estar felices. Habemus nuptias en el seno de los Alba. Y, aunque aún faltan seres queridos por pronunciarse sobre este gran evento, una de las personas más cercanas a Cayetano, su hermano mayor, parece estar satisfecho. Vuelve a reinar la armonía. Mejor noticia, imposible.