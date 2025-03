Así es la vida actual de Mickey, el único marido de Ivonne Reyes: artista en Miami y su relación con la presentadora

Ivonne Reyes (57 años) atraviesa una dura situación económica. Está "arruinada" y vuelve a empezar de cero, según ella misma contó en una entrevista que vio la luz el pasado 12 de marzo. La presentadora se enfrenta a este duro revés muchos años después de vivir una época dorada en la televisión española, en la que aterrizó a comienzos de los 90 procedente de su Venezuela natal. Entonces estaba casada con Miguel Mata, conocido como Mickey y hermano del galán de telenovelas Carlos Mata (72).

La actriz y Mickey se dieron el 'sí, quiero' en 1990, un año antes de que Ivonne Reyes comenzara su carrera en la televisión local como azafata de El precio justo. Su matrimonio solo duró cinco años, pues en 1995 decidieron poner fin a su historia de amor. Mata ha sido el único marido de la televisiva. Aunque se le han conocido distintas parejas, la venezolana no volvió a pasar por el altar.

Pese a la ruptura, Ivonne y Miguel han mantenido una relación cordial. Así lo confirmó Aurelio Manzano hace unos años, cuando la presentadora solicitó la nulidad matrimonial -que finalmente obtuvo en 2015-. A día de hoy, las redes de Mickey corroboran esa buena sintonía. "Te quiero mucho", le comentó la actriz en un post publicado el pasado verano.

Aquella publicación era un extracto del podcast en el que participa Mickey, desde Miami y enfocado en la situación de Venezuela y los venezolanos. Se trata de uno de los tantos proyectos que lleva a cabo en la ciudad del sol, donde vive actualmente.

En sus redes sociales se describe como productor creativo, artista y fotógrafo, facetas que quedan al descubierto en su feed de Instagram. Miguel Mata suele publicar sus obras de arte, así como algunas de las instantáneas que capta con su cámara. Respecto a sus cuadros, que también aplaude la presentadora Ivonne Reyes, destacar que se han exhibido en alguna galería de Estados Unidos.

Ivonne Reyes, en un acto en Madrid en 2019. Gtres

Su faceta de artista también lo ha llevado a ejercer de 'profe'. Como consta en la biografía de su perfil de Instagram, imparte clases en una escuela dedicada a la pintura.

En algunas de las publicaciones de Mickey también destacan comentarios de su hermano, el actor Carlos Mata, conocido por interpretar a Luis Alfredo Ascanio en Cristal. Precisamente fue en esta telenovela donde Ivonne Reyes comenzó su andadura televisiva en Venezuela, años antes de poner rumbo a España. La presentadora, en concreto, tuvo un rol de extra.

Ruina económica y depresión

Tras poner fin a su matrimonio con Miguel Mata, Ivonne conoció a Pepe Navarro (73), con quien tuvo una relación sentimental y durante años, una guerra judicial y mediática por la paternidad del único hijo de la presentadora, Alejandro Reyes (24). Una historia que parece no acabar y sobre la que ha vuelto a pronunciarse el comunicador después de que la venezolana confesara en Lecturas que está "arruinada".

"Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental", comentó Pepe Navarro en conversaciones con Tardear, de Telecinco, horas después de que se publicara la entrevista de Ivonne.

La presentadora se sinceraba poco antes: "Estoy arruinada, empiezo de cero (...) Me metí en negocios fallidos, empresas, perfumes". Tras "malas gestiones" y mal asesoramiento, Ivonne Reyes ha perdido todo. "Más de 10 millones de euros", según confesó.

En la misma conversación habló de salud mental y del apoyo que ha recibido de su único vástago. "Estaba con depresión sin saberlo, no me lo podía permitir. Había mucha gente que dependía de mí. Si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí. ¡Total, para qué! Vivo gracias a él", relató.

Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro, en un acto en octubre de 2021. Gtres

Sobre el joven también se pronunció Pepe Navarro en su contacto con el equipo de Tardear. "Desde hace 10 años, le he ofrecido hacer las pruebas pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace 10 años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento", zanjó.