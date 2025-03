Juan José Ballesta, emocionado, relata el calvario que vivió su hijo tras su acusación de presunta agresión sexual

La vida de Juan José Ballesta (37 años) cambió para siempre cuando a finales de 2023 una mujer presentó una denuncia ante la Policía acusando al reconocido actor de un presunto delito de agresión sexual. Un acontecimiento que llevó a Ballesta a verse envuelto en una investigación judicial que marcó un antes y un después.

Un año y medio más tarde, el intérprete de El Bola puede sonreír después de que la juez le haya exculpado tras encontrar "múltiples contradicciones" en las versiones presentadas por la mujer que le denunció. "No existen elementos que apoyen su testimonio", figura en la resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ospina Abogados, el bufete de profesionales que ha llevado a cabo la defensa de Juan José Ballesta durante este año y medio ha dado paso este martes, 18 de marzo, a una rueda de prensa en el prestigioso barrio de Salamanca. Hasta allí se ha desplazado este medio, con el objetivo de escuchar la versión del mediático actor y su equipo jurídico.

Juan José Ballesta y Beatriz Uriarte en la rueda de prensa. Gtres

Juan José Ballesta y la abogada Beatriz Uriarte han llegado puntuales a la rueda de prensa en la que numerosos medios de comunicación se han dado cita. El actor, cabe mencionar, se ha dejado ver visiblemente tranquilo y sereno, así como agradecido con todos los compañeros periodistas que le han apoyado.

Un auto exhaustivo de 16 folios puso fin a la investigación contra Juan José Ballesta el pasado 17 de enero. No obstante, esta especie de infierno no ha terminado para el actor y así lo ha manifestado su equipo de abogados. "No se ha procedido al archivo del procedimiento porque esto se trata de una cuestión procesal en los procedimientos sobre agresiones sexuales. Estos se transforman en sumarios ordinarios y la jueza deja de tener capacidad para poder dictar directamente un archivo".

A pesar de que es ahora la Audiencia Provincial quien tiene que pronunciarse con respecto al procedimiento, lo cierto es que tanto Ballesta como sus abogados dicen sentirse tranquilos y confiados en la Justicia. "No hay indicios suficientes", ha apuntado, rotunda, Uriarte. También han confesado no querer interponer denuncia alguna ante la demandante por "su supuesto delicado estado de salud".

Juan José Ballesta, visiblemente tranquilo, en la rueda de prensa. Gtres

Una situación de este calibre supone un punto de inflexión en la vida de cualquier persona. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Juan José Ballesta cuando recibió la notificación de la denuncia. "Lo he pasado muy mal durante este año y medio a nivel psicológico y mental. Lo único que quiero y deseo ahora es que se me abran todas las puertas que se me han cerrado". No obstante, ha reconocido en la rueda de prensa convocada a la que ha acudido EL ESPAÑOL "no haber necesitado ayuda psicológica".

"No he acudido a terapia, pero es muy duro llamar a una puerta y que te digan 'aquí no trabajamos con agresores sexuales'", ha apuntado, algo emocionado, Juan José Ballesta. "Todo el mundo te tacha ante una situación así. Las personas en redes sociales me han mandado mensajes muy crueles y hasta me han llegado a perseguir en la calle".

El parón profesional en el ámbito de la interpretación llevó a Juan José Ballesta a tener que desempeñar otro trabajo. "Durante este año y medio he estado en un software de estrategia, un canal de cartas digitales y he montado pantallas de red", ha apostillado el actor, sintiéndose orgulloso por su labor realizada.

Más allá de sus parones profesionales y su delicada situación de salud mental a lo largo de este tiempo, si hay algo que ha sido una prioridad en la vida de Juan José Ballesta ha sido velar por la seguridad y protección de los suyos. Especial mención cabe su hijo de 17 años, quien se ha convertido un apoyo fundamental para el actor.

Juan José Ballesta es Lucio Urtubia en "Un hombre de acción" (Netflix).

"He sentido mucha pena por mi hijo. A él le han preguntado mucho durante todo este tiempo y le han dado mucha caña", ha comenzado a relatar, algo emocionado, Ballesta. En esta línea, el mítico y reconocido actor ha recordado cómo le contó a su vástago la exculpación por parte de la juez. "Él trabaja en un desguace y se fue corriendo a celebrarlo con los amigos, pegando saltos y celebrándolo".

Su descendiente no es el único que ha sufrido por la delicada situación. Juan José Ballesta también ha recordado frente a los medios allí presentes la preocupación para con su madre. "Me decía que saliera de casa porque no había hecho nada", ha sentenciado.

Juan José Ballesta parece estar resurgiendo de los infiernos tras pasar uno de los momentos más convulsos de toda su vida. Fue el pasado mes de octubre cuando el reconocido actor presentó el lanzamiento de La vida mejor. El bola, la fama, el cine y todo lo demás, su autobiografía. Un acontecimiento de renombre que el intérprete vivió tras unos meses de parón profesional.