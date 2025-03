Así es Clairet, la hermana de Ivonne Reyes y su mayor apoyo tras revelar su ruina: coach ontológico y conferencista

Las personas que conocen a Ivonne Reyes (57 años) se ponen en común a la hora de aseverar que la venezolana tiene un carácter afable y que, pase lo que pase, rara es la ocasión en que se apea de su sonrisa. Ivonne es alegría y buen rollo; incluso en sus peores trances ha sabido ayudarse del sentido del humor para seguir, para sobrevivir. Como salvavidas.

La buena vibra va con ella. No obstante, este pasado miércoles, día 12, se puso seria para afrontar una realidad con la que lleva tiempo lidiando: "Estoy arruinada y en tratamiento psicológico. (...) Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad, si cumples unos requisitos consigues que te cancelen las deudas. Empiezo de cero", ha confesado en Lecturas.

"Me metí en negocios fallidos, perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas", ha relatado. La también coach ha vivido este aciago momento en silencio, en la intimidad de su hogar. Sólo su entorno más íntimo conocía de esta realidad. Hay dos personas fundamentales en la vida de Reyes: su hijo, Álex (24), y Clairet, su hermana.

Ivonne Reyes en su último acto público en Madrid, el pasado mes de febrero. Gtres

Álex Reyes es el gran orgullo de su madre, es un joven independiente que nunca se ha sentido cómodo en el escándalo ni en la polémica que ha rodeado a sus padres. Él se ha centrado en su carrera como actor, donde está, poco a poco, cosechando éxitos. Hace unos días, confesó en La Razón que va a participar en otra película.

"Si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí. ¡Total, para qué! Vivo gracias a él", ha asegurado Ivonne. Hay otra persona que ha sido clave en el ánimo de Reyes y en su fuerza para seguir hacia adelante: su hermana, Clairet Reyes Torres. Ella es la mujer en la que siempre se ha apoyado Ivonne, el hombro fiel que la ha sostenido en las mayores turbulencias.

Con quien la de Venezuela ha llorado y reído, se ha caído y levantado. Clairet es la persona que ha apoyado a la presentadora de El juego de la Oca, y que siempre le ha tendido la mano. La unión entre las hermanas es inmensa. EL ESPAÑOL ha podido conocer que, incluso, Ivonne y Clairet vivieron juntas en Madrid durante una temporada, si bien ahora cada una vive en su domicilio.

Ivonne y Clairet tienen otro hermano, Fernando, un militar retirado que vive en Venezuela. Los tres hermanos se hablan diariamente. En otro orden de cosas, ¿a qué se dedica Clairet Reyes Torres? Se ha labrado una respetada carrera como coach. Tal y como reza su LinkedIn, es coach ontológico y conferencista.

"Las palabras que pudieran definir mi trabajo, a través de mis años de experiencia son: Empatía. Trabajo en equipo. Organización. Producción. Gestión emocional. Liderazgo. Gestión de recursos. Coordinación de tiempos", reza la descripción que la propia Clairet hace de sí misma.

"El trabajo con personas me ha fascinado desde siempre. Primero a través del Trabajo Social, en mi relación con las personas en el mundo de la empresarial, en el trabajo personal del Desarrollo Personal y el mundo de las emociones. Finalmente, conocí el Coaching Ontológico. Esta herramienta me enseñó que a través del silencio, de la escucha activa y la observación se puede acompañar", ha expresado la hermana de Ivonne.

Clairet Reyes, en una imagen de sus redes sociales.

Desde noviembre de 2017 hasta la actualidad, Clairet es "profesional independiente", como dice su LinkedIn, tiene un certificado en CIVSEM, un centro de investigación de valores centrado en la "formación y coaching para identficar y poner en valor el talento de cada uno". Anteriormente, trabajó en la representación de artistas y fue coordinadora de producción.

A lo largo de su trayectoria, Clairet Reyes ha trabajado en distintas cadenas de televisión, como Antena 3, Telecinco, La Sexta o Telemadrid, entre otras. En el plano académico, la hermana de Ivonne se formó en la Universidad de Carabobo.

Ley de segunda oportunidad

Reyes Torres se sentará este viernes, 14 de marzo, en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco. Lo hará tres días después de que la de Venezuela se sincerara como nunca en Lecturas. En el papel couché, la presentadora reveló que se ha acogido a la ley de la segunda oportunidad.

Este mecanismo permite a personas físicas y autónomos la cancelación de los pasivos que se han quedado sin pagar. Gracias a ella es posible quedarse sin deudas y evitar quedar hipotecados por completo. Esta ley ayuda a personas que se encuentran en un panorama de endeudamiento y que no son capaces por sí mismos de mejorar su situación económica.

Eso sí, es preciso cumplir una serie de requisitos. Para poder acogerse a esta ley, es necesario ser insolvente y no haberse endeudado de forma temeraria. Quien recurra a ella no puede tener antecedentes penales económicos ni tampoco sanciones administrativas graves. Cada caso suele ser examinado de manera minuciosa.

Ante este panorama, el ánimo de Ivonne Reyes se ha visto mermado. "Estaba con depresión sin saberlo", ha destacado en la revista. Y es que, tal y como ha deslizado, muchas personas dependían de ella.

Por suerte no le ha faltado el apoyo de su hijo, Alejandro, quien "se ha puesto a trabajar" y la ayuda económicamente. "Mi hijo me ha dado una lección de vida", dice. El joven no ha dudado en hacer todo lo posible para sacar adelante a la familia y ha realizado diversos trabajos, "como actor, como camarero, de producción" e incluso "cogiendo aceitunas".