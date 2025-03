El primer capricho de Carlo Costanzia tras conseguir su libertad: un reloj de lujo de más de 7.500 euros y pagado por él

La empresa ha querido dejar claro que no ha sido una publicidad: "Carlo me hizo el favor de compartirlo, no ha sido un regalo ni una publicidad, como están diciendo", aclara. Además, ha comentado que es la primera vez que le contacta por un reloj y que es un "chico majo". Sin embargo, cuando le preguntamos por la forma de pago que ha empleado Luxury Watches Spain con Carlo Costanzia, no ha querido especificar, pero sí ha dicho que "no se puede pagar a plazos".