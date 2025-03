María José Campanario y Jesulín de Ubrique, su titánica lucha por proteger a sus hijos: juicios, disgustos y una decisión

Hace tiempo que el matrimonio formado por Jesulín de Ubrique (51 años) y María José Campanario (41) tomó una importante decisión en su vida: alejar de su proyección y exposición pública a sus hijos en común: Julia (21), Jesús Alejandro (18) y el pequeño de la casa, Hugo (2). No desea la dupla que sus vástagos ejerzan de personajes públicos.

Defienden María José y Jesulín que los jóvenes tengan una vida anónima, que no se vean perseguidos por los paparazzi, y que su parcela privada e íntima quede protegida de las luces y taquígrafos. Ya lo advirtió el matrimonio cuando su primogénita, Julia, alcanzó la mayoría de edad, y ahora lo ha vuelto a hacer con su segundogénito.

En esta ocasión, vía comunicado oficial. Este pasado martes, 4 de marzo de 2025, el torero y la odontóloga emitieron, a través de su despacho de letrados, un escrito en el que se dejó patente que Jesús Alejandro "en ningún caso se considerará como personaje público. (...) No se autorizará la captación o difusión de su rostro en ningún medio o plataforma".

Jesús Alejandro no quiere ser famoso. Una decisión que sus progenitores van a luchar con denuedo por que se cumpla. Se trata de la lucha, titánica al tiempo que silenciosa, que han decidido emprender María José y Jesulín. Cualquier intromisión tendrá su consecuencia en los juzgados.

Tras el comunicado, EL ESPAÑOL se puso en contacto con el abogado familiar, Antonio González Zapatero. El letrado confirma el deseo de Jesús Alejandro. Este diario, a través de otra fuente, conoce que Jesulín y María José "quisieron adelantarse al típico tema de 'despixelamos'. No quieren volver a vivir la locura que pasó con Julia".

Entonces, la familia lo pasó francamente mal. La primera, Julia, que se vio sobrepasada. "Hubo mucha intención de hacer daño y se habló de unas intenciones de ella que nunca tuvo. ¿Ha hablado en un programa? ¿Ha ido a un reality? ¿Ha cobrado por una exclusiva en revista? No", se apunta.

Y se añade: "Sólo ha tratado de buscarse la vida como toda joven. ¿Querer potenciar tus redes y sacarle rendimiento significa que quieras ser famosa? Pues no". Fue un tiempo aciago para todos; los medios no cesaban de publicar informaciones sobre Julia. María José, su madre, insistió una y otra vez: su hija no quería ser famosa.

Volviendo a Jesús Alejandro, en el seno de la familia Ubrique Campanario "se teme" no sólo que saquen fotos de él "y se le señale y persiga en su día a día", sino que haya paparazzi detrás de su pista: "Es un chico que jamás ha mostrado interés alguno por la fama".

Advierte alguien próximo al diestro: "Los padres sólo quieren protegerlo, pero si no surte efecto el escrito luego puede ser él quien lo pida en primera persona y ahí tendría las de ganar". Sea como fuere, María José y Jesulín tienen claro que no van a moverse de la línea de la privacidad de sus hijos. Ya han ido a juicio y han ganado.

Por otro lado, se deja claro que el diestro y la odontóloga, en paralelo, seguirán enrolados en los medios de comunicación. Ambos extremos son compatibles: ellos sí son personajes públicos y controlan su vida. Justo este pasado martes, 4 de marzo, a las pocas horas del comunicado, se hizo público el regreso de Campanario a la televisión.

Tras la entrevista de María José y Jesulín en Emparejados, el espacio que presentó Joaquín Sánchez (43), y el paso de ella por Mask Singer, ahora se ha conocido que ella será el gran fichaje de la nueva edición de El Desafío. Así, Campanario seguirá los pasos de su marido, que participó en la segunda edición. Huelga decir que María José y el grupo Atresmedia mantienen una excelente relación.

María José, Jesulín y Mediaset

En otra línea, conocida es la guerra judicial que libra el matrimonio con Mediaset España. En marzo de 2024, el abogado familiar desveló a EL ESPAÑOL que la familia aún tiene causas pendientes con contra Mediaset España y la productora -ya extinta- La fábrica de la tele.

El matrimonio formado por Jesús y María José se ha dado perfecta cuenta, en los últimos años, de que según qué exposiciones públicas juegan en su contra ante una posible defensa legal. Por este motivo, ambos optaron por apartarse de la circulación mediática y sólo aparecer en contadas y justificadas ocasiones.

"Jesús y María José están muy bien asesorados y haciendo las cosas con una gran sensatez. No están ni escondidos ni desaparecidos, sólo haciendo la vida que quieren llevar", explicó hace un tiempo a este medio una fuente bien informada. La pareja está feliz porque han visto cómo la justicia se ha puesto de su lado en sus contenciosos con la productora La fábrica de la Tele y Mediaset España.

No sólo los ha arropado la razón a ellos; también a su hija, Juls, la cual en 2024 vio prosperar la condena contra Telecinco y Kiko Hernández (48), obligadas ambas partes -empresa y persona física- a pagar 220.000 euros a la hija de Jesulín por intromisión en el honor.