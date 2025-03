Miguel Bosé, ante su gira más especial: cómo está, la emoción de sus dos hijos y una incógnita cuando aterrice en España

Miguel Bosé (68 años) está viviendo un momento dulcísimo a nivel profesional. En realidad, lleva meses inmerso en la preparación de la que, sin duda, es su gira más especial, Importante Tour. Hace un tiempo, una persona que conoce bien al intérprete ya deslizó a EL ESPAÑOL que éste dio un giro de 180 grados a su vida.

Ha sabido escuchar a quien bien lo quiere y aconseja y se ha dado cuenta de que la polémica no le favorecía, que el terreno que debía cultivar era el musical. Esto no quita para que siga defendiendo firmemente sus ideales y forma de ver la vida, pero desde un prisma más sosegado, así se hace constar.

Dicho de otro modo, se ha centrado Miguel en su carrera, en tratar de volver a ser quien era y recuperar el timón de su vida artística tras un tiempo complicado, marcado por sus problemas de voz. "Bosé está inmerso en las actividades laborales. Ya está en otro mood", defendió una fuente hace tiempo.

Y en ésas se ha mantenido el hijo de Lucía Bosé: focalizado en lo importante, lejos de controversias judiciales y personales. Bastante desgaste emocional le han acarreado. Acaba de estrenar su gira en México. En concreto, el artista ha brillado con luz propia sobre el escenario de Santiago de Querétaro.

El éxito, cuentan las crónicas, fue abrumador. Retornó el Bosé de siempre. Está imparable. "Entusiasmado" y "tiene la voz como hacía años". Explica a EL ESPAÑOL una fuente bien informada que la misma felicidad que siente Miguel se puede extrapolar a sus dos hijos biológicos, Diego y Tadeo.

Los jóvenes viven con gran emoción el regreso de su padre. Ellos son sus mayores fans. "Ya tienen una edad y lo viven intensamente". En este aspecto, en el familiar, queda una gran incógnita por resolver: si cuando cante en España irán los hermanos de sus hijos, Ivo y Telmo, a verlo. "Por Miguel no habrá problema", se hace ver.

Bosé recalará en los siguientes enclaves: Murcia -28 de junio-, Madrid -1 de julio-, Barcelona -3 de julio-, Sevilla -5 de julio-, Bilbao -9 de julio-, A Coruña -11 de julio-, Valencia -16 de julio-, Alicante -17 de julio-, Chiclana -19 de julio-, Marbella -23 y 24 de julio- y, por último, en Santander, el 26 de julio.

En otro orden de cosas, se lanza el siguiente deseo: "Ojalá le vaya bien en España, aunque desde ahora ya están saliendo titulares... En México, hasta ahora, tengo entendido que todo le está saliendo conforme a lo previsto y él está dando lo mejor de sí".

Miguel Bosé en una fotografía de sus redes sociales.

Esos titulares a los que se refiere el informante tienen que ver con aquellos que dicen que Miguel todavía no ha vendido todas las entradas en sus recitales españoles. Miguel no ve cosas que se dicen de él en la prensa. "Él irá y cantará, pero yo no me sentiría profeta en mi tierra. Lo que se dice de él tampoco ayuda. No se sentirá valorado", se agrega.

Mención aparte merece otra polémica que envuelve a Bosé tras su rentrée a los escenarios: ¿cantó en playback? Una periodista mexicana que asistió al show, Tamara Medina, ha despejado toda duda: "Fue un concierto maravilloso y no era playback como tal pero sí se apoyó mucho en su coro y en sus acompañantes".

Lo cierto es que en este nueva etapa, Miguel Bosé cuenta con una impresionante banda de coristas y músicos bajo la dirección de Mikel Irazoki.

¿Una guerra sin fin?

A finales de 2024, entre Nacho y Miguel Bosé la tensión eras grande, máxime desde la última entrevista del chelvano en la que aseveró que había demandado a Bosé y que éste no le dejaba ejercer como padre. Unas manifestaciones que provocaron que la relación estuviese "peor que nunca".

En aquella interviú, además, Palau puso de relieve el principal escollo en la falta de entendimiento entre ellos: las vacaciones de verano de sus respectivos hijos. Nacho sostuvo que Miguel sólo quería que los cuatro hermanos se reencontrasen en Mallorca, y no en Chelva.

"El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relató el escultor.

Y añadió: "Miguel me dijo que los niños iban a verse en Mallorca este año, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho". Todo esto sobrepasó la paciencia del valenciano. Según contó a EL ESPAÑOL, el pasado agosto, un amigo de Miguel, "a Palau nada le viene bien. Todo son quejas. Miguel sólo quiere que los chicos estén bien y se vean".

"Los unos quieren ver a los otros, hablan por teléfono, claro, pero no es lo mismo. A Ivo le apenó mucho y no entendió que los planes de Mallorca no se concretaran", informó, meses atrás, una persona de toda solvencia.

Y se apostilló: "Ojalá que Nacho y Miguel, por los chicos, lleguen a un acuerdo, aunque sea a través de terceros y la comunicación sea a cuentagotas".

Quien conoce de cerca la relación desliza que los pequeños ya no lo son tanto; que crecen y comienzan a ser -más- conscientes. Toman sus propias decisiones y manifiestan su carácter. ¿Habrá mejorado la relación entre Miguel y Nacho de un tiempo a esta parte? En esta ocasión, impera el silencio y ninguna de las partes aclara esta cuestión.