Hablamos con Rappel para conocer todo sobre la revolución solar a la que están enganchados Aitana y Yatra

El pasado viernes, 28 de febrero, la cantante Aitana (26 años) estrenó Metamorfosis, su primer documental en Netflix, donde ha mostrado su lado más personal, incluida su relación con Sebastián Yatra (30). La artista también ha descubierto aspectos de la ya expareja, desconocidos para el gran público.

La cantante parece estar obsesionada durante los tres primeros capítulos del documental con la astrología y la revolución solar, un término que repite en diferentes ocasiones a lo largo de la historia. Al parecer, la cantante ha consultado con una astróloga que le ha dicho cuál es el lugar ideal para pasar el día de su cumpleaños, y Aitana, que cree mucho en las energías, quiere viajar hasta allí para empezar su nuevo año de forma positiva.

"Compré los vuelos a Yakarta. Es algo que me ha dicho mi astróloga y por eso yo voy", ha comenzado diciendo. "Por cierto, carísimos, para que no te asustes. Pero, papá, sobre todo, es un dinero bien invertido para no morirme ni morirte tú. Ya oficialmente nos vamos a Yakarta. Ya no nos vamos a morir, papá", ha agregado en una conversación con su progenitor.

Aitana y Sebastián Yatra rompen definitivamente su relación tras haberse reconciliado

"Es una astróloga que conocí por Sebas, porque él la conoce desde hace mucho tiempo. Esta astróloga no te dice nada, solo dónde pasar tu revolución solar. Yo no me quiero volver una adicta de eso, simplemente te dice dónde pasar tu cumpleaños y te dice cómo te puede ir ese año, dependiendo de lo que ella vea en la carta astral", comenta la catalana.

La preocupación de los padres se palpa en los diálogos de Metamorfosis: "No puedes entrar en un círculo donde te veas prisionera de eso porque un gurú te ha dicho eso", opina, en un momento dado, el padre de Aitana. Finalmente, la intérprete de Lo malo toma la decisión de no viajar y centrarse en su familia y su futuro laboral.

La revolución solar se utiliza para obtener una visión general de los próximos 12 meses de una persona. Es decir, es como una suerte de "carta astral calculada para el momento en el que el Sol vuelve a la misma posición natal, completando su ciclo anual", según una página especializada.

Para entender mejor qué significa este término, EL ESPAÑOL ha hablado con Rappel (79), astrólogo y vidente de profesión, y desvela todo lo que hay detrás de este trámite. Para empezar, advierte que todo lo que se cuenta en el documental al respecto es falso.

Aitana Ocaña, durante la promoción de 'Metamorfosis' el pasado 20 de febrero. Gtres

"Esta astróloga no te dice nada, solo dónde pasar tu revolución solar", ha explicado Aitana durante el metraje. Ante estas declaraciones, Rappel ha confesado que eso no es así: "Eso es como si yo te digo: como es la revolución solar, vete a pasarla y darte un baño en el Pacífico un fin de semana". "Que se vaya donde quiera, le han dicho lo que ella quiere escuchar, pero eso no tiene nada que ver", agrega.

"La revolución solar no te hace viajar a ningún sitio ni nada. Es un acontecimiento que ocurre, pero tú no puedes hacer nada para cambiar tu vida, ni influye en tu vida, ni nada", ha reconocido a este medio.

Además, Rappel explica que la revolución solar es un acontecimiento que ocurre una vez cada muchos años: "Se trata de una fusión astrológica que sucede cada 467 años, cuando los astros se alinean de una manera muy especial y puede influir mucho en algunos horóscopos, en algunos más que en otros, en acontecimientos que le pasan a esas personas", ha explicado el astrólogo.

Además, confiesa en exclusiva que este fenómeno ha ocurrido hace unos días: "La revolución solar ha tenido lugar, exactamente, el día 28 de febrero", concluye.

El vidente y astrólogo Rappel. Gtres

La decisión de Aitana

La cantante atraviesa, durante el rodaje, un momento complicado de su vida: problemas de salud, conflictos en su relación con Sebastián Yatra e incluso problemas con su discográfica, ya que hay decisiones que no le gustan. Finalmente, ese a su intención inicial, Aitana toma la decisión de no viajar a Yakarta.

"Me parece súper bien superar un montón de obstáculos, pero en un momento lógico de mi vida", ha reflexionado la cantante tras bajar del escenario en Lisboa. Es ahí donde comparte, con su representante, una reflexión que venía pensando desde hace tiempo.

La cantante Aitana en un acto público. GTRES

"No se lo he contado ni a mi astróloga ni a Sebastián. Me he replanteado muchas cosas estos últimos días. Muchas. Un montón. He estado toda la semana en Mallorca con mi familia y estaba triste. Me daba cuenta y llegaba al punto del asunto, que era que me tenía que ir a Yakarta un día. Me da miedo pensar la paliza que me hubiese metido", confiesa.

Una decisión -la de no viajar- que encaminó su nuevo futuro, ya que celebró el día de su 25 cumpleaños con su familia, sus amigos y su pareja en ese momento, Sebastián Yatra.