Hipocondría, depresión o su relación con Sebastián Yatra... todo sobre Aitana en 'Metamorfosis'

Su nombre lleva sonando en los hogares de España desde hace siete años. Después de alzarse con la medalla de plata en Operación Triunfo 2017, Aitana Ocaña Morales (25 años) no ha parado de sumar éxito tras éxito en lo profesional. Así, la cantante se ha consagrado con el paso del tiempo como una artista de renombre en el ámbito nacional e internacional.

A pesar de sus innegables logros profesionales, lo cierto es que la catalana siempre ha querido mantener su faceta personal en la más estricta intimidad. Una barrera que, en cierta parte, se rompe este viernes, 28 de febrero, con la publicación de Aitana: Metamorfosis en Netflix. Un documental en el que Ocaña se abre en canal como nunca antes.

El formato, producido por Komodo Studio y dirigido por su amiga Chloé María Wallace del Barrio, recoge a través de sus seis episodios el último e intenso año de la cantante. En esta línea, la depresión, el amor y los lazos familiares y profesionales componen el filme del que todo el mundo habla en redes sociales.

Un solo click en la docuserie de la plataforma de streaming sirve para confirmar que Aitana ha aprovechado esta oportunidad para sacar a la luz la otra cara de la fama. Así, la cantante catalana se muestra más humana que nunca. Algo que lleva por bandera durante todo el documental.

Los paseos con sus padres, Cosme y Belén, por la plaza de su pueblo natal, San Clemente de Llobregat o la escapada con sus amigas de toda la vida a Ibiza así como su visita al instituto son algunos de los acontecimientos en los que el espectador observa la faceta más personal de Aitana. Unas situaciones que dejan clara la importancia del entorno cercano en la vida de la artista. De hecho, así lo confiesa ella misma: "Me siento más exitosa en mi vida personal que en mi vida profesional".

Quizás con esta última referencia Aitana únicamente señale a sus familiares y amigos más cercanos. Y es que, si hay un aspecto en el que la cantante incide directamente en el documental es en su relación con el también artista Sebastían Yatra (30), quien aparece en ciertas escenas del filme de Netflix.

Sebastián Yatra y Aitana en las calles de Madrid. Imagen de marzo de 2019.

La relación entre Yatra y Ocaña ha estado marcada desde sus inicios por una serie de altibajos. Esto, precisamente, queda reflejado sobremanera en Aitana: Metamorfosis. Tan solo unos minutos después de dar por iniciado el documental una frase de la cantante cala profundamente en el espectador: "No sé si cuando esto salga a la luz seguiremos juntos". La de Barcelona estaba en lo cierto, pues el pasado mes de agosto la dupla decidía emprender caminos por separado definitivamente.

Los primeros episodios de la docuserie son un amplio despliegue de amor, complicidad y conexión mutua. Planes en conjunto antes de lanzar al mercado su última colaboración juntos, Akureyri, componen el primer tercio de Metamorfosis. Una situación que nada tiene que ver con los capítulos siguientes.

3 de agosto de 2024. Es esta la fecha definitiva en la que Sebastián Yatra y Aitana Ocaña toman la decisión de separarse. Un triste acontecimiento que sucedía horas antes de que la cantante se subiera al escenario de su último concierto de verano en Vigo. Antes de dar paso a este aciago trance, la catalana se abría en canal sobre una posible ruptura. "Ojalá esté toda la vida con Sebastián porque le quiero muchísimo, pero la vida da muchas vueltas. Estar saliendo a dar explicaciones durante toda la vida no tiene mucho sentido", confesaba, emocionada, Ocaña.

Aitana en un acto público. Gtres

Su historia de amor -y posterior desamor- no es la única protagonista de Metamorfosis. El tráiler del documental ya lo venía anunciando y así ha sido finalmente. Las confesiones de Aitana sobre la hipocondría y la depresión consiguen, sin lugar a dudas, calar profundamente en lo más íntimo del espectador.

"Llevo seis años sin hacerme una analítica por miedo a que me saquen algo malo". Así de sincera se muestra Aitana en un determinado momento de la docuserie. Esta situación, sumada a todo lo que conlleva la fama, llevaron a la artista catalana a verse sumida en una profunda depresión. Algo sobre lo que se abre en canal en Metamorfosis: "Lloraba todos los días y no sabía qué me pasaba. No estaba bien ni con mis amigos ni con mi entorno".

Aitana y Sebastián Yatra, durante la grabación de 'Akureyri'.

Aitana: Metamorfis también permite conocer algunas facetas desconocidas de la cantante. Por ejemplo, su creencia en la astrología. Una escena del documental recoge a la artista contactando con una íntima de Sebastián Yatra para conocer dónde vivir el día de su cumpleaños para completar la revolución solar. Así, tras aportarle información a la profesional, ésta le dio la respuesta que necesitaba. Luci, la astróloga, le indicó que debía trasladarse hasta Yakarta para no vivir "un año terrible con la salud".