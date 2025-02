Estalla la guerra definitiva entre Bigote Arrocet y las hijas de Teresa Campos: unas explosivas memorias y derechos de imagen

"Estoy escribiendo mi historia con Teresa en un libro. Con fotografías y con todo. Saldrá cuando tenga que salir, pero todo muy bien. Hemos durado cinco o seis años, es mucho tiempo, o sea que no es ninguna broma. Voy a contar toda la verdad de la milanesa", aseguró, hace unos días, el cómico Edmundo Bigote Arrocet (75 años) en un acto público.

El chileno, que vivió una, a priori, bella historia de amor con la veterana, querida y respetada comunicadora María Teresa Campos -romance que duró seis años-, ha decidido dar un paso al frente y plasmar sobre el papel su vasta e interesante vida y obra. Será un proyecto literario con claros tintes autobiográficos.

Bigote repasará su carrera, la cual alcanzó su summum en el extinto Un, dos, tres... ¡responda otra vez! También, cómo no, abordará pasajes personales y amorosos. Entre ellos, amén de sus romances más destacados y la llegada al mundo de sus vástagos, Edmundo dedicará especiales líneas al tiempo que estuvo en relaciones de María Teresa.

Bigote Arrocet en un evento público en enero de 2023. Gtres

Según conoce EL ESPAÑOL, no sólo tiene la intención Bigote Arrocet de poner negro sobre blanco los claroscuros de su relación sentimental con Teresa Campos -sobre todo, aquel final tan doloroso y abrupto-, también está deseoso el de Chile de detallar cómo vivió aquellos años al lado de las hijas de la comunicadora, Terelu (59) y Carmen Borrego (58).

Sostiene Arrocet que las hijas de la malagueña de adopción no se habrían portado con él todo lo bien que deberían, y el artista también ha denunciado en reiteradas ocasiones que tampoco Terelu y Carmen visitaron tanto a su madre, en su casa de Molino de la Hoz, en Madrid, como hacían ver. De todo esto, y mucho más, pretende hablar Edmundo en su libro.

Renglón aparte merece esa cuantía económica que sostiene el chileno que le adeudan las hermanas Campos. "Las deudas son deudas. Hay comprobantes, por lo tanto no me preocupo. El día que haya que hacer algo... pero yo sé que recapacitarán un día, porque yo en contra de ellas no tengo nada. Yo creo que sí, me tienen que llamar", ha manifestado Bigote recientemente.

"Así como me llamaban para muchas otras cosas. Por lo tanto, no hay ningún problema con que me llamen", ha apostillado el artista. Sea como fuere, unas explosivas memorias que, así lo ha podido comprobar EL ESPAÑOL, "no preocupan nada" a las hijas de María Teresa, en tanto en cuanto ellas conocen la única verdad de su madre y de sus vidas.

Bigote Arrocet en un acto en Madrid, el pasado 28 de enero. Gtres

Eso sí, se advierte desde el entorno de Campos que Bigote se cuide de "difamar y de mentir", en nombre de María Teresa Campos. "Teresa se merece descansar en paz y no que anden manchando su memoria e imagen y honor". Se es claro a este respecto: se demandará todo lo que sea demandable.

"Que no se piense que no le llegaría la notificación, que esta vez sí que llegará la demanda a la Luna, si hace falta", se insiste. En las últimas horas, Carmen Borrego ha roto su silencio en relación a ese libro que el de Chile pergeña. Carmen Borrego ha sido clara y contundente al responder sobre esta nueva ofensiva del humorista.

Con tono irónico, la colaboradora ha asegurado desde el plató de Mediaset España: "Ya tenemos nuestro Premio Planeta, un best seller. Tiene derecho a hablar de su vida siempre y cuando cuente la verdad, porque también hubo cosas que no fueron bonitas".

Además, en el programa se ha debatido sobre los misteriosos mensajes enviados desde el número de teléfono de María Teresa Campos tras su fallecimiento, extremo que ha generado numerosas especulaciones.

Borrego ha planteado la duda sobre el origen de estos mensajes, y ha explicado que, según un experto con el que ha hablado, para que un mensaje de este tipo llegue al receptor éste debe tener su agenda volcada en un ordenador.

Minutos después, el equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, y al ser preguntada sobre si piensa leer el libro, Carmen ha respondido con sarcasmo: "Por favor, por favor, sin duda". Incluso, cuando le han ofrecido la posibilidad de conseguirle un ejemplar ha afirmado que lo comprará.

No obstante, cuando la conversación ha girado hacia la posibilidad de que el chileno pudiera haber enviado los polémicos mensajes, la benjamina de las Campos ha preferido mantenerse al margen, pidiendo comprensión y dejando claro que no tiene nada que ver con el asunto: "Escúchame, que no tengo nada que ver. Yo es que no hablo de él, ni si escribe un libro o si escribe una enciclopedia, me da lo mismo".

El dolor de Edmundo

Carmen Borrego, hablando con la prensa, este martes, 25 de febrero. Europa Press

En abril de 2024, Bigote estalló como nunca contra las hijas de María Teresa. Entendió que debía hablar, que ya estaba bien de que él hubiera quedado como el malo de esta historia. Aseguró el chileno que las hijas de Campos le deben dinero y que no estuvieron, supuestamente, al lado de su madre todo el tiempo que debieran.

"Con Terelu, María Teresa estaba más tiempo. Con Carmen, que me desmienta ella, he estado dos veces comiendo en su casa y nada más", "Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas (...) Teresita me decía a mí: 'Para querer a estas niñitas, hay que ser su madre'", fueron algunas de las manifestaciones que vertió Edmundo.

Unas durísimas palabras que Terelu y Carmen se tomaron con indiferencia. "Tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado. No se puede destrozar a una familia y a una persona fallecida y no se puede defender", dijo Borrego.