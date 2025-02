Así ha sido el desangelado entierro de Ruphert en Madrid, al que no ha asistido ni Osvaldo, su gran amor

Ruphert, el peluquero de las estrellas, fallecía el pasado 1 de febrero en Valencia a los 87 años a causa de un infarto tras una larga temporada alejado de los focos. Una triste pérdida que ha dejado a sus familiares y amigos más cercanos completa y totalmente desolados.

A punto de cumplirse tres semanas de su muerte, este pasado jueves, 20 de febrero, tuvo lugar una misa funeral en su memoria en el templo de Jesús de Medinaceli en Madrid. Cabe recordar que Ruphert era devoto, por lo que se estaba cumpliendo su deseo póstumo.

A pesar de que al funeral no faltaron su hermana Carmen y otros rostros reconocidos como Regina Do Santos (75 años), José Manuel Parada (71) y Rappel (79), lo cierto es que, lejos de una multitudinaria despedida, varias han sido las ausencias en el último y discreto adiós a Ruphert.

"Era un bendito de Dios" , expresaba muy emocionada, la hermana del peluquero, sin aclarar por qué se había organizado una despedida tan íntima. Rappel, íntimo amigo, se lamentaba de lo "solo" que se sentía el estilista "en los últimos momentos".

"La muerte ha sido sorprendente para los que lo queríamos, pensaba yo que el día que él muriera, pues yo creo que conociéndole muy bien como le conocía, a él le hubiera gustado haber hecho un velatorio, un entierro, todas esas cosas a él le gustaban", comenzaba diciendo.

"Una despedida como se merecía un amigo y un personaje porque él en el mundo de la moda en España ha sido una gran figura. Y la verdad es que parece que se ha muerto el perro, entonces es una vergüenza, o sea, yo te voy a decir, sinceramente tengo una mala leche de pensar que este señor no se le haya hecho nada, que no hay derecho", terminaba confesado, emocionado, el reconocido vidente.

José Manuel Parada, por su parte, también expresó ante los medios allí presentes sus sensaciones ante lo vivido: "Este funeral es para que pudiera venir quien quisiera despedirlo, y han estado amigos muy queridos, como Paca Gabaldón, Rosana, Regina, Rappel... Quien estaba preocupado por cómo vamos a despedir a Ruphert, yo creo que se hubiera enterado, como me enteré yo y como se ha enterado otra gente. Yo no he querido escarbar. Sé que Carmen lo está pasando mal, que su pareja Osvaldo lo está pasando mal... y no quiero hurgar en esa herida", apuntaba dolido.

Ruphert, con Rocío Jurado en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Un último adiós en el que llamaba la ausencia de la pareja de Ruphert, Osvaldo: "Lo está pasando muy mal, porque ha sido su compañero de vida toda una vida, es que no ha sido una amistad de un ligue de verano, ha sido una pareja años, años, y años, y años, y ahora pues acabará así, y es triste", sostenía Parada.

La misa funeral que tuvo lugar en la capital española no solo contó con la ausencia del viudo del peluquero. Tampoco acudió Liberto López de la Franca, íntimo amigo de Ruphert. EL ESPAÑOL, ante tales notorias faltas, ha contactado con el historiador y académico para conocer su posición al respecto.

"Si no iba a estar Osvaldo para qué iba a ir yo", sostiene, rotundo, a este periódico. En la misma línea, López de la Franca, ha confirmado a EL ESPAÑOL que el viudo de Ruhpert estaba invitado a la misa funeral, pero finalmente decidió no acudir por "motivos personales".

Ruphert junto a la que fue su pareja, Osvaldo, en un acto público en 2017. Gtres

EL ESPAÑOL ya tuvo la oportunidad de hablar con el reconocido historiador con motivo del triste fallecimiento de Ruphert. Liberto López de la Franca, en conversación con este diario, sostuvo, entre otras cosas, que el estilista "fue prudente, inteligente y muy trabajador".