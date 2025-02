El lado íntimo de Beatriz Rico, fichaje de 'Supervivientes': gran orgullo de madre y su boda con el policía Rubén Ramírez

El pasado martes, 18 de febrero de 2025, un nombre propio fue el gran protagonista de BLUPER, la sección de televisión de EL ESPAÑOL: Beatriz Rico (54 años). Beatriz Juarros Rico -su nombre real-, actriz y escritora, se convertirá en uno de los fichajes estrellas de la nueva edición de Supervivientes, que está a punto de estrenarse en Mediaset.

Será el próximo 6 de marzo cuando arranque una nueva temporada del reality selvático de la cadena de Fuencarral. De momento, amén del nombre de Rico, Mediaset ha confirmado tres personalidades más que viajarán hasta Honduras: Pelayo Díaz (38), Makoke (55) y Álvaro Muñoz Escassi (51).

A la espera de más fichajes, BLUPER ha confirmado que Beatriz ya ha cerrado su participación. Así las cosas, la popular actriz -que debutó a los 21 años en El Precio Justo- vuelve a la primera línea después de años, en los que su presencia quedaba reducida a sus participaciones en concursos como Pasapalabra o El Cazador Stars.

Beatriz Rico junto a su hijo, Marco, en un acto público hace unos años. Gtres

Lo cierto es que este proyecto de Beatriz Rico ha sorprendido sobremanera, pues los realities constituyen toda una novedad en su carrera artística. No solamente esto: el formato selvático de Mediaset es conocido, además de por la dureza en la supervivencia y las peleas, por ahondar en cuestiones de carácter privado y familiar.

¿Accederá Beatriz Rico a abordar su vida lejos de los focos? Este periódico pudo comprobar hace un tiempo que la actriz siente un gran recelo a la hora de exponer su parcela más privada. ¿Cambiará ahora? Sólo el tiempo lo dirá. Más allá del currículum profesional de Rico, ¿cómo es su vida familiar?

La actriz junto a su hijo en un acto público. Gtres

En 2018, este medio ya dio un avance, cuando informó de la aventura laboral que emprendía su único hijo, Marco Ramírez. El joven, de hoy 24 años, hizo prácticas durante un tiempo en el centro de producción de Workcenter, en Madrid.

Pese a que en 2014 Rico aseguró que su vástago "es cinturón marrón de judo y se tiene que examinar del negro; le gustan mucho los críos, por lo que podría ser un gran monitor de judo", este medio descubrió su trabajo en dicha empresa.

Según contaron a este medio, Marco se sintió muy cómodo y "aprendió mucho" en dicho centro, que es la mayor cadena de servicios de impresión de España. Esta empresa se centra, principalmente, en la impresión.

"Al principio era un poco tímido, pero ahora se va abriendo y es un chico responsable y divertido", deslizó a este medio una persona que lo frecuentó en aquel trabajo. Su madre se mostró encantada con el hecho de que su pequeño se labrase un futuro y descubriera lo que implica tener un horario y una responsabilidad.

"Un día Marco se puso malo y Beatriz fue al centro con un parte médico para disculpar la falta de su hijo", comentaron a este medio para dejar constancia de la implicación del menor en el trabajo. "Que sea lo que quiera. Mientras no sea político ni torero, todo va bien", llegó a asegurar la madre, con sentido del humor, hace un tiempo en una entrevista.

En los últimos años, Marco ha hecho las maletas y se ha buscado la vida en Holanda, Ámsterdam. Así lo compartió, hace un tiempo, su madre, orgullosa, a través de las redes sociales: "Soy culpable de que mi hijo haya elegido Holanda para trabajar y vivir, lo admito. Cuando era pequeño ya veníamos a Amsterdam con frecuencia en Navidad".

Y añadió: "Marco era feliz aquí, entre tantas luces, con sobredosis gustosa de Papa Noël y Winter Square. (...) Ámsterdam me da vida, me pone contenta y un poco hiperactiva. No me canso de caminar. (...) Y ahora Marco vive y trabaja en Utrecht, a solo media hora. Y yo vengo a visitarlo y le digo 'vamos a Amsterdam, como cuando eras pequeño'".

Vida amorosa

Beatriz junto a su marido y su hijo, el día de su boda, en 2015. Gtres

En diciembre de 2015, Beatriz Rico se casó con un policía, Rubén Ramírez, quien comparte apellido con su hijo. Oficialmente, desde que Beatriz rompiera su relación con el padre de Marco no había vuelto a creer en el amor y se consideraba un "espíritu libre"... hasta que el policía llegó a su vida.

"Todos necesitamos querer y sentirnos queridos, pero no me gusta que me controlen. Estoy en buena compañía y me siento querida, pero lo importante es que me siento libre y respetada", aseguró Rico en 2014 en una entrevista para LOC, haciendo alusión al miembro de la policía nacional.

El enlace tuvo lugar en una íntima ceremonia civil celebrada en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra tras más de tres años de relación. La feliz pareja se fue de luna de miel a Argelia.

Según las palabras que empleó entonces Rico, su hijo Marco y su marido se llevan "estupendamente. Se pasan el día preguntando el uno por el otro. Además mi hijo siempre decía que cuándo nos casábamos. Y por edad casi esta más cerca de Marco que de mí, se encierran con la play y son dos amiguetes".