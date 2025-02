Bárbara Rey, ante su proyecto con guiño a Juan Carlos I: "No me importan las polémicas. Yo duermo como una Reina"

2024 fue un año que quedará para siempre grabado en la memoria de Bárbara Rey (75 años). La complicada situación con su hijo, Ángel Cristo Jr., (43) y la posterior filtración de audios e imágenes junto al rey emérito Juan Carlos I (87) llevaron a la vedette a estar en el foco mediático como nunca antes.

Dos meses después de haber dado por iniciado un nuevo año, Bárbara demuestra estar en un buen momento. Así lo ha hecho saber este miércoles, 19 de febrero, en la presentación de la nueva campaña de Dormitorum, una cadena de tiendas especializada en descanso, en la que la socialité ha sido imagen.

EL ESPAÑOL ha podido estar presente en el flamante acto ubicado en la transcurrida calle Alcalá en el que Rey, enfundada en un traje gris y un top lencero de estampado de leopardo, ha sido la protagonista indiscutible. Bajo el lema 'Dormitorum. expertos en descanso real', la vedette sostiene dormir "como una reina". Una muletilla que ha repetido en varias ocasiones ante los medios allí presentes.

Sonriente y agradecida por la oportunidad, Bárbara Rey, junto a parte del equipo de Dormitorum han compartido con los periodistas la visualización del spot publicitario de la nueva campaña. En ella, la reconocida vedette se muestra sobre un colchón de la gama Colossus.

Bárbara Rey es consciente del impacto que tiene todo lo que haga a día de hoy. Cualquier proyecto en el que la actriz participa hace que los medios de la crónica social depositen todas sus miradas en él. Y en esta ocasión no ha sido menos.

Desde el preciso momento en el que EL ESPAÑOL visualiza la campaña publicitaria en la que Bárbara es imagen tiene claro el buen marketing que se ha llevado a cabo. La socialité, enfundada en un elegante vestido rojo de lentejuelas, aparece en las inmediaciones de un palacio. Como si de una auténtica Reina se tratase. Un hecho al que ha querido hacer frente en declaraciones con los medios.

Bárbara Rey, en la campaña de Dormitorum. Gtres

"Yo he dormido como una Reina en muchas ocasiones. En este caso lógicamente parece que tiene un doble sentido, pero nada más lejano de la realidad", sostiene. En la misma línea, Bárbara evita las comparaciones con personas de la realeza como la reina Camila de Inglaterra. "Yo he venido aquí a hablar de la campaña, no de mi vida privada", responde, algo molesta, la vedette.

El color rojo del vestido tampoco es baladí. De hecho, Bárbara lo define como su color de la suerte. "Todos los programas en los que he tenido un papel importante he vestido de rojo. No me refiero a los formatos en los que he sido invitada". Cabe mencionar, en la misma línea, que fue este tono el escogido para la celebración de su 75 cumpleaños hace unas semanas.

Bárbara Rey vivió un aciago último tercio en 2024. No obstante, 2025 parece ser el año del resurgir de la empresaria. "Tuve una temporada que dormía mal. Ahora estoy de maravilla porque he podido con mi mente y con la idea de colocar las cosas en su sitio", sostiene.

Bárbara Rey llegando a la fiesta de su 75 cumpleaños. Europa Press

A pesar de que a lo largo de la jornada ha dejado claro que no quiere hablar de su vida privada, lo cierto es que la actualidad manda y lleva a los medios preguntar a la vedette acerca de su relación con su vástago. "No quiero hablar de él. Solamente puedo decir que le quiero muchísimo, que le querré toda mi vida al margen de muchas cosas".

Ante esta situación, este diario ha querido saber la opinión de la vedette ante las últimas declaraciones vertidas por parte de Ángel Cristo Jr. Distante y con la mirada algo perdida, Bárbara apunta que su hijo no ha tenido la oportunidad de ver el spot publicitario. "No lo ha visto lógicamente. Me alegro de que haya desfilado estos días atrás. Somos una familia muy trabajadora", ha recalcado la también actriz.

Si hay un protagonista indirecto en el spot publicitario es el rey emérito Juan Carlos I De hecho, al comienzo de la cinta se escucha un sutil "Me llena de orgullo y satisfacción...". El vídeo, rodado en el regio Palacio de Santoña, está lleno de referencias al que monarca. Bárbara, con la ironía y el sarcasmo que le caracteriza, ofrece una respuesta clara y concisa. "El amor puede ser efímero, fugaz y fallar cuando menos te lo esperas".

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo. Gtres

La grabación de un vídeo de tales características es sinónimo de críticas. Positivas y negativas. Pero críticas al fin y al cabo. Algo que a Bárbara no parece preocuparle y así lo hace saber en la rueda de prensa en la que EL ESPAÑOL ha estado presente. "En ningún momento me preocupó el revuelo que pudiera formarse. Me preocupaba que la campaña estuviera bien hecha y que al público le guste. No me planteo si va a generar polémica o no. Y si la genera, mejor. Aunque espero que sea una polémica buena".