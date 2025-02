Lucas (Andy y Lucas) se someterá a nueva operación: "Ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar"

Este pasado domingo, 16 de febrero, el reconocido dúo Andy (42 años) y Lucas (42) actuó por sorpresa en el descanso de la final de la Copa del Rey de baloncesto que tuvo lugar en Gran Canaria. Allí, ambos dieron paso a varias de sus canciones más reconocidas, entre las que destacan Son de Amores y Tanto la Quería.

Lejos de quedarse en una actuación musical al uso, Lucas volvió a convertirse en el centro de todas las miradas por su aspecto físico. Una situación a la que quiso hacer frente horas más tarde en conversación con el programa Y ahora Sonsoles, donde confesó, entre risas, que volvería a someterse a una intervención. "Ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar. Me voy a poner una máscara cuando vaya por la calle y no va a conseguir nadie una foto mía", sostuvo el cantante.

El artista quiso dar más detalles de esta segunda intervención hospitalaria y comentó que se iba a someter a un implante del cartílago costal. "Me han recomendado el uso de antibióticos, cremas y lo estoy haciendo como Dios manda para que todo llegue bien ese día", apuntó Lucas en relación al preoperatorio.

Aprovechando la llamada teléfonica en el programa de Antena 3 este pasado 17 de febrero, Lucas hizo frente a todas las críticas a las que se ha visto sometido desde que hace unos meses se operara la nariz. Asimismo, dio la fecha definitiva para esta nueva intervención: "Me opero en el mes de abril".

Cabe recordar que en un principio el cantante negó haberse sometido a ningún tipo de intervención, aunque posteriormente señaló que su aspecto se debía a no haber seguido las recomendaciones médicas que le habían dictaminado.

Tal fue el impacto que supuso el aspecto físico de Lucas a la gente de a pie que EL ESPAÑOL contactó el pasado mes de noviembre con Lola Sopeña, gurú de la belleza y directora de las clínicas Lola Sopeña, para conocer los detalles de las intervenciones del artista. La experta en medicina estética sostuvo a este periódico que se trataba de una rinoplastia ultrasónica.

El aspecto físico de la mitad del dúo no ha sido el único tema que ha colapsado las redes sociales de comentarios. Los problemas de sonido que tuvieron lugar durante la actuación en Gran Canaria también han sido objeto de crítica.

Un sinfín de usuarios en X -anteriormente Twitter- han llegado a afirmar que la actuación de Andy y Lucas fue "una verbena de barrio". Una situación que el artista también quiso aclarar en el formato de Atresmedia.

"La actuación a nivel de afinación fue perfecta. Si la voz se escuchaba por encima de la música es cosa de mezclas". Además, ha recalcado que "en el estadio cantó todo el mundo" pero que en casa no se escuchaba "al no haber micros ambiente".

Andy y Lucas en 'El Hormiguero'.

Andy y Lucas anunciaron su retirada el pasado mes de mayo. Sin embargo, varios han sido los conciertos en los que se han dado cita durante estos nueve meses. Será en marzo de este año, en Madrid, cuando el reconocido dúo se despida en su cierre de gira, tal y como confirmaron hace unas semanas en El Hormiguero.