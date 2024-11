La guerra entre Beatriz Luengo y Willy Toledo, más viva que nunca: cruce de acusaciones, un documental y una querella

La pasada semana se estrenaba en los cines de nuestro país Patria y Vida, el documental dirigido por Beatriz Luengo (41 años) que narra la historia, durísima y valiente, de su marido, Yotuel Romero (48). El material audiovisual aborda la importancia de la libertad en Cuba -país del que proviene Yotuel- tras todos los problemas políticos que han zarandeado al país centroamericano.

Mientras que la flamante directora del proyecto, Beatriz Luengo, no tenía dudas de que la historia de su esposo era relevante y necesitaba ser contada -también la crítica cinematográfica ha sido muy favorable-, algunas personas han criticado el hecho de que la exintegrante de UPA Dance dé voz a esta historia.

Una de las personalidades que ha estallado contra el documental es el actor Willy Toledo (54). El artista, que se caracteriza por su carácter aguerrido y lenguaraz en redes sociales, se ha pronunciado a raíz de este estreno del documental y, sobre todo, tras la intervención de Beatriz y Yotuel en el programa de Marc Giró (50), Late xou.

Toledo utilizó su red social X -antes Twitter- para manifestar lo que sigue: "Entre lo que cuenta (todo mentira) y lo que no (oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano), el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas. O a su pueblo: lleva años pidiendo endurecer el bloqueo contra aquellos a quien dice defender".

Tras las declaraciones de Willy, Luengo no se arredró y, muy enfadada, se pronunció, haciendo especial hincapié a la referencia del actor sobre que Yotuel "vendería a su hijo". "Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo (menor de edad) para insultar a mi marido. Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido 'lo vendería por 3 monedas'. (...) Como madre me siento desprotegida y sorprendida que se le dé voz a un tarado", confesaba Beatriz en X.

En su descargue, Luengo confesaba que no entendía cómo los medios españoles podían darle voz a Willy Toledo, sin preocuparse por el contenido, ni conocer la otra versión. En las últimas horas, la directora de Patria y Vida ha compartido en sus redes sociales cómo se siente.

También, en su afán por que se haga justicia y se condenen las palabras del actor de La última noche en Tremor, Beatriz ha aparecido en distintos programas de televisión.

El pasado martes, 19 de noviembre, la compositora intervenía en el programa Y ahora Sonsoles para narrar la delicada situación y cómo sucedieron los hechos. Fue en ese momento, en su charla con Sonsoles Ónega (46), cuando Luengo desveló que ha interpuesto una denuncia por lo penal -una querella-.

Dejó claro Luengo que no va a tolerar ninguna burla sobre un menor: "Mi hijo no entiende la ironía". Sea como fuere, parece que la guerra entre Beatriz Luengo y Willy Toledo sigue su curso y la directora quiere verlo en los tribunales, sobre todo, por haber puesto a su hijo menor de edad en el foco de la crítica y de toda la polémica.

"Hablamos de un niño, de nueve años, que no entiende de ironías. Y, precisamente, para eso están los derechos de la infancia: para proteger. Quizá cuando él sea mayor entienda las ironías. Pero hoy no... Y la ley está para protegerlo ahora", ha confesado Luengo en una entrevista para Loc. "La ley de expresión tiene un límite y la libertad de expresión se acaba cuando se vulneran los derechos de un niño", agregó la bailarina y empresaria.

Beatriz y Yotuel, amor y familia

"Es que Bea y yo somos un equipo. No hay cosa que yo no haga que no esté presente ella, y al contrario", aseguró Yotuel sobre su mujer en una entrevista para EL ESPAÑOL, en julio de 2022.

Beatriz Luengo es una persona que siempre ha creído en una vida familiar y después de 16 años de relación con Romero decidieron ser padres. En 2015, nació el primero de sus hijos, D'Angelo, que tiene 9 años, y en 2021m fueron padres de nuevo, en esta ocasión, de una niña llamada Zoe.