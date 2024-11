Naiara: "Hablar del físico de los demás ya aburre. Yo no tengo por qué decir si me he hecho retoques estéticos"

El 20 de noviembre de 2023, la vida de 16 personas cambió para siempre. Después de un tiempo sin emitirse, Operación Triunfo regresó con una nueva generación de jóvenes cuyo sueño era alcanzar su sueño de dedicarse a la música de manera profesional. El exitoso formato, que dejó de emitirse en televisión para iniciar una nueva etapa en las plataformas de streaming, volvió a lanzar a la fama a artistas que ya empiezan a dar sus primeros pasos en esta industria.

La ganadora fue Naiara (27 años). La zaragozana, que durante el concurso demostró su capacidad vocal y su versatilidad, conquistó los corazones de los espectadores que no dudaron en auparla hasta la victoria. Desde su salida del formato, ella lo ha tenido claro y ya ha enfilado el camino que quiere seguir.

Este pasado viernes, 8 de noviembre, fue una de las noches más especiales de su corta carrera musical. A pesar de estar nominada a dos premios en la gala de Los40 Music Awards, a Artista Revelación y Mejor Canción, la cantante se fue de vacío. EL ESPAÑOL pudo entrevistar a la artista minutos antes de subirse al escenario para interpretar su colaboración junto a Abraham Mateo (26).

Es una noche de celebración, pero también de solidaridad en apoyo a las víctimas de la DANA. ¿Cómo está?

Estoy con muchos sentimientos por dentro porque siento que el foco tiene que estar en Valencia. Pero también estoy agradecida y contenta de poder aportar hoy como artista mi granito de arena esta gala benéfica. Estoy feliz de poder actuar hoy aquí, pero focus en Valencia.

La música está cuando más se necesita, también es un buen momento para poder desconectar.

Al final la música para mí es terapéutica, me dedico a ello.

Está nominada y también va a actuar, ¿cómo están los nervios?

Estoy que no me lo creo porque yo no contaba ni con la nominación ni con nada. Estoy en shock, la verdad.

Está a punto de cumplirse un año de su entrada en Operación Triunfo. ¿Qué le diría a la Naiara de hace 12 meses?

Le diría que confíe, que confíe en ella, que valore lo que hace. Siempre he sido una persona a la que le ha costado mucho valorar mi esfuerzo, lo que hago... Siempre he sido muy jueza de mí misma y hoy por hoy me cuesta no serlo. Le diría que calma, que todo lo que tiene que llegar, llega y si no llega, a seguir. Sobre todo le diría que no sea tan dura con ella misma.

Naiara en el 'photocall' de Los40 Music Awards. Gtres

¿Se arrepiente de alguna decisión que ha tomado y que quizás lo hubiese hecho de otra manera?

La verdad es que yo nunca en la vida me he arrepentido de nada de lo que he hecho porque todo me lo he tomado como un aprendizaje. Si ha sido algo bueno, para aprender; si ha sido malo, para aprender. Entonces no me arrepiento de nada.

¿Pesa la fama?

Tiene sus cosas. Antes de famosa siento que soy una persona y hay veces que al mundo se le olvida. Vengo de ser una persona anónima y todavía estoy encontrándome. Al final me está dando muchas cosas bonitas y siempre me quedo con lo bueno.

Otros compañeros suyos han mencionado que lo que más les cuesta es la falta de privacidad y de ya no ser invisibles.

Sí, quizás eso es lo más duro, porque yo me siento como un poco gato y me gusta mucho ir como a lo mío y tal. Entiendo que forma parte del proceso de esta profesión. Intento siempre llevarlo lo mejor posible y ser superamable con todo el mundo porque al final si estás donde estás es gracias a esa gente.

Abraham Mateo y Nairara durante su actuación en Los40 Music Awards. Jorge Paris Los40 Music Awards

¿Y el tema de las críticas? Se habló mucho de si se había operado o no.

Siento que hablar del físico de los demás ya aburre. Hay un montón de cosas interesantes en el mundo de las que hablar y yo no tengo por qué decir si me he hecho algo porque tengo una vida privada. Yo a nadie le pido explicaciones de nada. Cada uno es libre de hacer absolutamente lo que le dé la gana, que la vida está para eso, para hacer lo que te salga del toto. ¿Para qué estar fijándote en lo que hace el de al lado? Hay que preocuparse de uno mismo, de sacar lo mejor de uno mismo y de ser feliz. Si tienes que estar hablando del de al lado, igual es que en tu vida algo no va bien.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

Se viene colaboración muy chula, ojalá saliera mañana, pero no depende de mí. Estoy trabajando un montón en mi proyecto, tengo canciones guardadas y estamos preparando un disco muy guay y que la gente no se lo va a esperar.