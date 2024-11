Abraham Mateo se distancia de Eurovisión: “Después de lo visto este año no me convence mucho para ir”

La entrega de los premios 40 Music Awards (donde actuará, entre otros, Rauw Alejandro) tendrá un puntito de Ni que fuéramos Shhh. Y es que Belén Esteban ha acudido al evento, que se celebra esta noche, e incluso, ha sido entrevistada en el preshow que se ha retransmitido en las redes sociales de la cadena musical.

Además, el periodista especializado en televisión de RAC1 Rocco Steinhauser ha conectado en directo con Ni que fuéramos Shhh para narrar cómo se estaba llevando a cabo la llegada de artistas e invitados. Ya al final de la entrega, Rocco tuvo para las cámaras del programa a Abraham Mateo.

Javier de Hoyos fue quien aprovechó la ocasión para entrevistar fugazmente al cantante y presentador andaluz. “¡Hola Abraham! Somos aquí de Ni que fuéramos, el programa de María Patiño. Se lleva rumoreando muchos años que vas a ir a Eurovisión. ¿Será este el año en el que le hayas quitado a Marta Riesco y a Víctor Sandoval la posibilidad de ir porque vas a ir tú?”, lanzaba el periodista.

Con esto, de Hoyos recordaba que dos de sus compañeros de programa tienen intención de participar en el próximo Benidorm Fest. En concreto, Víctor con la canción Abismo, compuesta por Nacho Canut, y Marta con Ahora soy yo, que ha creado su novio Alejandro Caraza. De ambos, Víctor insiste en tener mucha más ilusión por concursar, e incluso estalla cuando alguien le adelanta que no ha sido seleccionado para el proceso.

Abraham Mateo, sin embargo, dejó claro que él no ha robado el sueño a ninguno de los dos por una sencilla razón: él no está en la carrera hacia el festival internacional que en su última edición ganó Nemo con The Code para Suiza. “Eurovisión no están mis planes. Yo estoy enfocado en mi carrera, lo tengo superclaro”, declaraba el andaluz.

Y no quedó ahí la cosa. Admitió que, en el pasado, “era una posibilidad pero después de lo que he visto este año, la verdad que no me ha convencido mucho para ir, así que no”. “Hay que ser sincero en la vida”, añadía, justo para despedirse de María Patiño, que daba por finalizado el programa de este viernes.

Hay que recordar que Abraham Mateo fue uno de los artistas que actuó, en calidad de invitado, en el Benidorm Fest de este 2024, interpretando un medley en la gran final. En esa misma edición concursó el dúo Lérica, del que forma parte su hermano, y que cayó eliminado en la primera semifinal.

Con “lo visto este año”, Abraham no deja claro si se refiere a esa eliminación de Lérica o a las polémicas que envolvieron al propio certamen, y que tuvieron como punto álgido la descalificación de Países Bajos.