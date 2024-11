De Mar Flores a Íñigo Onieva: los famosos que han ayudado y se han manchado de barro por los damnificados de la DANA

Un voluminoso coche rojo se abre paso por una de las destartaladas calles de Paiporta. El silencio es el único ruido que se oye de no ser por el motor. Quien conduce es Rosalía (32 años), nuestra diva internacional, que ha paralizado sus actividades musicales y compromisos sociales para atender a los más necesitados. En el asiento de al lado está José Andrés (55), creador de la oenegé World Central Kitchen (WCK) y premio Princesa de Asturias a la Concordia en 2021. Un galardón que hace tres décadas también obtuvo Elizabeth Taylor.

El panorama de destrucción ocasionado por la DANA es difícil de describir. El pasado 29 de octubre se originó la peor pesadilla en la historia reciente de nuestro país que hasta el cierre de la sección contaba con 222 fallecidos y 78 desaparecidos. La Motomami predica con el ejemplo. Sus 27,6 millones de seguidores en Instagram ya saben que desde el 6 de octubre se encuentra dando vueltas por la zona cero para repartir comida, agua, productos de primera necesidad, colaborar en las tareas de limpieza… Y, sobre todo, para ofrecer ilusión y esperanza.

"Hoy en Valencia ayudando y repartiendo comida a los afectados por la Dana" (acompañado por el emoticono de un corazón), reza uno de sus mensajes. Aquí no hay famosos, hay héroes. Todos cortados por el mismo patrón y con una misión en mente, ayudar. Es el único verbo que se conjuga desde hace algo más de una semana. Rosalía ha estado en Paiporta, Catarroja y Llocnou de la Corona.

No importa que una de las mejores amigas de la intérprete de Malamente sea Kylie Jenner (27), uno de los miembros más rentables de las Kardashians, ya que uno de los mejores rasgos que la definen es ser terrenal. Rosalía se funde en un sentido abrazo con uno de los voluntarios. Sus ojos están cerrados. La imagen denota solidaridad y compenetración. En otro momento aparece fotografiada junto a Paz Padilla (55), su hija Ana (27) y Anita Matamoros (23) en un breve receso de la entrega de víveres.

Paz está dando el callo. Desde el 4 de octubre es una más entre la marabunta de voluntarios en Paiporta. También pertenece al equipo de WCK. "Te quiero, te quiero, te quiero", repite sin parar a las personas que se le acercan. El abrazo es el mejor mensaje. También son duros momentos para la presentadora ya que el pasado 21 de octubre falleció repentinamente su hermano Luis a los 57 años.

Desde Paiporta, en las redes sociales se puede escuchar un mensaje de Paz. Se le rompe la voz. Tiene ganas de contar. Suspira hasta quedarse sin aire. Dice: "Cuando volvía al hotel veía desde el coche veía a miles y miles de jóvenes caminando al lado de la carretera, de barro hasta las orejas, con sus rastrillos a la espalda y sus palas. Y os prometo que se me caían las lágrimas" y en otro momento sentencia que "esos mismos jóvenes que llamaban la generación de cristal y que nos han demostrado, como leía en un titular, que son de hierro (enfatiza). Nuestros jóvenes, nuestra esperanza. Que no nos enfrenten ni nos vuelvan a dividir".

Rosalía junto a Paz Padilla, Anna Padilla y Anita Matamoros. Instagram

Desde Catarroja, Pitingo (44) se ha embarcado para ayudar a familiares, amigos y vecinos. Durante cuarenta y ocho horas el cantante estuvo francamente angustiado porque no podía localizar a ninguno de sus seres queridos y, finalmente, los encontró sanos y a salvo. "Gracias a Dios están bien, aunque lo han perdido todo", comentó en una entrevista. Fueron momentos infernales. El agua llegó a los dos metros en el interior de la vivienda, había cuatro niños y uno de ellos con movilidad reducida. "Gracias, gracias", gritaba el de Ayamonte; "¡Qué guapo eres!", le contestaban los voluntarios. "Guapos ustedes. Fuerza, fuerza", les replicaba el artista.

Entre la élite social de nuestro país, Pedro Borbón-Dos Sicilias y Orleans (56) -primo carnal de Felipe VI (56)- se calzó unas buenas botas de agua y arrimó el hombro para sacar barro de las calles. Una iniciativa de la que no quiso hacer publicidad y que llegó tres días después de la polémica visita de Pedro Sánchez (52) y los reyes a Paiporta.

Sobre este hecho, Victoria Federica (24) escribió en su perfil de Instagram que "el rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara. Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Y así es como se resume todo. Un Rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia". Su abuela fue el primer miembro de Zarzuela en donar 50.000 euros a través de su fundación homónima y, en las últimas horas, se ha sabido que destinará entre 300.000 y 500.000 euros para ayudar a las localidades afectadas tras la subasta del bodegón Still Life de Fernando Botero en la galería Sotheby’s de Nueva York.

Tamara Falcó (42), VI marquesa de Falcó, ha manifestado que llegará a Valencia para formar parte de la comitiva de World Central Kitchen, mientras que su esposo, Íñigo Onieva (35), ya lleva unos días en la zona cero. Sin embargo, en sus redes criticó duramente al Presidente del Gobierno: "300 millones a Mauritania. 800 millones a Marruecos. 3,5 millones extras a UNRWA, 2.000 millones a Venezuela y a Cuba, 16 millones a Palestina, 554 millones en publicidad del gobierno, pero para los valencianos 'si quieren ayuda, que la pidan'. Pedro Sánchez es un psicópata".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Borbone.DucadiCalabria (@borbone.ducadicalabria)

Los coches apilados, las casas destrozadas, carreteras partidas en dos, vías de metro en el aire, barrizales con peligro de provocar una epidemia… Ni la mejor de las películas hollywoodienses de catástrofes se acercan a lo que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. Ya lo dicen, la realidad supera con creces la ficción. En medio de este paraje desolador aparece la influencer Marta Lozano (28) en Picanya.

A través de sus redes lanzó un vídeo con el siguiente mensaje: "Se necesitan EPIs, guantes, lejía, amoniaco… todo este tipo de productos para ayudar allí. Al final, el acceso a Picanya es difícil porque de los cinco puentes que había solo queda uno. La cosa está muy mal, mucho peor de lo que se ve en televisión". Su esposo, Lorenzo Remohi, también colabora.

Una de las vecinas denuncia que en Las Barracas, la parte vieja del pueblo, están olvidados. Sus hijas son pequeñas y están encerradas en casa: "No quiero que vivan esto, que lo vean, aunque me piden bajar a la calle". Esas gentes se han quedado sin nada. Una mujer señala desde la calle cómo su casa no tiene paredes, ni baño, ni cocina. No tiene ni unos calcetines. En Picanya, el futbolista Rubén Iranzo (21), defensa en el Valencia CF Mestalla, que estuvo veinticuatro horas sin comer ni beber nada hasta que acudieron en su auxilio otros colegas como Fran Pérez, Hugo Duro o Luis Rioja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

El sentimiento de pena y rabia alterna con esos rayos de luz que emanan hasta desde los más pequeños. Tienen cuatro, seis y ocho años. Unos están ayudando a sus padres, una niña se tambalea para agradecer a los militares, dos adolescentes amigos empujan un carro repleto para repartir entre los vecinos. En una de las calles de Algemesí, Miguel Ángel Silvestre (42) forma parte de una cadena humana que reparte cajas llenas de artículos de primera necesidad.

También han creado bolsas con productos de supervivencia. Ha llegado con su novia, la empresaria Rebeca Toribio (30). Antes de salir de Madrid, hizo un llamamiento importante a través de su Instagram: "Me gustaría pedir a las personas que tienen información veraz y precisa de cómo podemos ayudar, que, por favor, lo compartan conmigo". El actor dio en el clavo. Han surgido ríos de rumores y fake news que flaco favor están haciendo.

En el Diario de Levante ha comentado que "tengo una sensación de impotencia porque hay mucha desorganización. Todos queremos ayudar y estamos dispuestos a lo que haga falta, pero no tenemos una dirección concreta". En Madrid, Mar Flores (55) también está echando las dos manos. El domingo 3 se trasladó hasta la galería Espacio de Blanca Barrera-Cuadra -íntima amiga de Sofía Palazuelo (32) y madrina de su hija Rosario Fitz-James Palazuelo (4)- con la compra realizada de mantas, comida para lactantes, otras de agua, sacos de dormir… También ayudó a cargar cajas. En ¡HOLA!, su revista de referencia, confesó que "tengo muchos amigos y conocidos afectados a niveles muy distintos, incluso con pérdidas humanas".

Mar Flores, ayudando a cargar un camión con ayuda para Valencia. Gtres

Desde la capital, Carmen Lomana (76) aportó algo de sensatez ante semejante caos: "Yo doy todo lo que me pidan. Si mi presencia hiciese falta, también, pero creo que no hace. Hay mucho postureo, mucha estupidez. Voy a ayudar económicamente mandando cosas, pero yo no voy a ir allí a estorbar. Que voy a estorbar. O a qué, a que digan, Lomana la foto. No, nadie quiere fotos, nadie quiere celebrities allí, nadie quiere tonterías. Quieren gente eficaz".

Edurne (38) también confirmó desde Madrid que la recaudación de su concierto del día 9 iría destinado íntegramente a los afectos y su compañero Melendi (45) les ha rendido homenaje con una canción de reciente creación. Alba Díaz Berrocal (24) -hija de Manuel Díaz El Cordobés (56) y Vicky Martín Berrocal (51) ha acudido a la llamada de Chef Solidarios en Madrid para repartir comida entre los afectados de Alfafar, Paiporta, Massanassa y Algemesí. Al igual que Lomana, ha mostrado algo de cordura al afirmar que "realmente no he venido a hacerme fotos. Por una parte me ilusiona que estéis aquí -algo que le ha sorprendido porque no había convocado a la prensa- porque se le da visibilidad a que todos podemos ayudar. Pero como lo que hacemos todos, o sea, es que no me pongo ninguna medalla".

Dani Carvajal (32), jugador del Real Madrid, replicó el mensaje en redes de su colega Marcos Llorente (29), del Atlético de Madrid, que empezaba cuestionándose "¿por qué se ha abandonado a los valencianos?". Resaltó que "de quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado" y que lo que ha estado sucediendo es "una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melendi (@_melendioficial_)

Justamente, Llorente hizo un alto en su recuperación para acudir de incógnito a Valencia para repartir junto a su padre, Paco Llorente, exjugador del Real Madrid, las 400 hidrolimpiadoras que ha comprado a nivel personal con una factura de 200.000 euros. Del césped también han emergido Pedro Porro (25), defensa del Tottenham, que ofrece parte de su salario a Valencia; Álex Bernal (33), del CD Eldense se mostró muy crítico en redes sociales: "Nos están manipulando. Demoliendo presas. Creando tormentas para engañarnos con el cambio climático. Atacando a la familia. A nuestra religión. Atacando a los agricultores. Promoviendo vacunas mortíferas".

Además de famosos, también los eventos que tenían lugar en estos días han querido sumarse a la catástrofe. El festival valenciano BigSound, por ejemplo, ha hecho público que el lunes 11 de noviembre tendrá lugar una subasta con objetos de artistas tan conocidos como C. Tangana, Lola Índigo, Ana Mena, Dado Yankee, Omar Montes o Bad Gyal, entre otros. El lema es sencillo: "Puja por el producto de tu artista favorito y ayuda a las personas afectadas por la DANA". También Paloma San Basilio (73) ha querido sumarse a esta oleada de solidaridad desde Los Ángeles, ciudad en la que reside su hija, Ivana Vanessa (51). A través de un vídeo dijo que quiere hacer "un concierto benéfico a mi vuelta a España a partir del mes de enero para todos los damnificados" con toda su banda y su equipo.