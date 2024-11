María Amores, la mujer de Ion Aramendi, se disculpa por publicar su plan familiar en plena tragedia por la DANA

"Lo siento, Valencia". Con esta frase, María Amores (47 años), la mujer de Ion Aremendi (47), ha comenzado un sincero post con el que ha querido disculparse públicamente tras compartir en sus redes sociales algunos detalles de su fin de semana en Extramadura, junto a su familia y amigos, en plena tragedia por la DANA. Las imágenes indignaron a muchos de sus followers y la periodista, que acaba de dar el salto como influencer, ha pedido perdón.

Durante el puente de noviembre, María Amores continuó con sus publicaciones habituales, sin mostrar en sus redes la trágica situación que viven los valencianos tras la DANA. Un gesto que no hizo con mala intención, tal y como ha explicado en un sincero vídeo tras recibir críticas por parte de algunos usuarios.

"Quiero pedir perdón y quiero explicar un poco lo que ha pasado este fin de semana. Pido perdón porque a lo mejor no he estado a la altura o no he considerado...", ha comenzado la mujer de Ion Aramendi.

Apenada, ha continuado: "Yo no me doy tanta importancia a mí misma como que yo soy alguien importante que tiene que dar ejemplo, salvo que a mis hijos. Pero es verdad que todos tenemos que dar ejemplo a todo el mundo y más cuándo estás en una red social donde la gente te sigue".

Sobre lo ocurrido este pasado fin de semana, ha relatado: "He parecido un poco desconsiderada y lo entiendo. Lo que pasa, tengo mi excusa, no sé si a alguien le importa, pero he estado en medio de un campo en Extremadura. Prácticamente no había cobertura. Instagram lo abría, compartía una foto y luego se me acababa subiendo a los 10 minutos o cuando fuera. No hemos estado al tanto de la magnitud de todo esto porque hemos estado con niños todo el rato...".

Fue este pasado domingo, 3 de noviembre, tras regresar a Madrid, cuando María Amores se puso al día con toda la actualidad informativa. "Hoy, a la vuelta, me he dado cuenta de todo esto. No me extraña que la gente te castigue, ya no por estar haciendo cosas divertidas en esta situación, sino por publicarlas", ha confesado.

"Lo entiendo perfectamente. Ha sido un error, como otro cualquiera, pero lo comprendo y entiendo que haya gente decepcionada". La mujer de Ion Aramendi, ha asegurado que ahora, tras su regreso, ha querido colaborar, desde Madrid y como muchas otras figuras públicas, con las víctimas de la DANA. "De verdad que yo no soy así. He vuelto y he intentado remediarlo. Me he puesto las pilas toda la tarde a ver cómo puedo ayudar", ha concluido en la mencionada grabación.

Junto al vídeo, la influencer, conocida por su alter ego, generouser, ha añadido: "Estoy muy afectada con todo esto y con que, por una sola vez, se me haya malinterpretado. Estoy con los damnificados, como no podría ser de otra manera. Máximo apoyo y respeto a todos los damnificados por la DANA".

Su mensaje ha sido comprendido por gran parte de sus seguidores. Algunos le han asegurado que no era necesario pedir perdón, pues no ha hecho "nada malo". Otros, que sí señalaban su actitud, le han agradecido las disculpas. "No has estado a la altura de las circunstancias, pero me alegro de que te hayas dado cuenta"; "Se agradece el comentario porque a mí, como seguidora tuya, me chirriaron un poco tus stories" o "Me sorprendió tu poca empatía, pero también se agradece que te hayas dado cuenta" son algunos de los textos que se leen junto a su más sincero vídeo.