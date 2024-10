La vida de casados de Antonio Rossi y Hugo Fuertes: de estar en "una luna de miel constante" a la sensación de "vacío"

Antonio Rossi (44 años) y Hugo Fuertes (26) están viviendo uno de los años más felices de sus vidas. Hace poco más de dos meses, la pareja se daba el 'sí, quiero' en una multitudinaria celebración en la que estuvieron presentes cerca de 300 invitados. Todo salió tal y como estaba previsto y eso se dejó ver en los rostros de los novios durante todo el enlace.

Amigos, familiares y compañeros de profesión no quisieron perderse esta cita que quedará para siempre en el recuerdo de los protagonistas. Una celebración al amor que terminó con las lágrimas de los invitados por un bello discurso que reflejó todo lo que sienten. "Mirándote a la cara te digo que te amo, que te quiero y que lo voy a hacer el resto de mi vida. El amor mueve el mundo y no hay que perdérselo", confesaba, muy emocionado, Antonio Rossi.

Desde aquel 16 de agosto, la pareja no ha dejado de mostrar públicamente el buen momento personal que atraviesan y lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa como matrimonio. Ha sido este martes, 29 de octubre, cuando la pareja posó por primera vez juntos en un photocall y lo hicieron con motivo de los premios Vanitatis, en los que EL ESPAÑOL estuvo presente.

Muy sonrientes y confirmando el buen momento que atraviesan, los recién casados no quisieron perderse esa noche en la que pudieron reencontrarse con amigos y compañeros de profesión. Juntos por primera vez públicamente desde su enlace, Antonio Rossi y Hugo Fuertes quisieron recordar cómo fue la noche más especial de su relación.

"Me sorprendí muchísimo por el recibimiento. Sabía que había interés, pero al final no dejan de ser compañeros y me sorprendió. La verdad es que lo disfrutamos. Todo salió bien, nos acompañó todo el mundo que queríamos y no faltó creo que casi nadie. Lo mejor es que todo el feedback fue estupendo. Todo el mundo lo pasó genial y nosotros los primeros", explica Antonio Rossi a este periódico.

Ambos tienen muy claro que no cambiarían nada de aquel día, todo fue según lo previsto. Tanto es así que se involucraron al máximo en toda la preparación, acudiendo personalmente a escoger los productos y dando pistas de todo aquello que estaba por llegar. "Hicimos la boda que queríamos hacer. Estuvimos un año preparando porque anunciamos la boda a un año vista. Fue imposible que fallara nada", asegura Hugo Fuertes. Y añade: "Hemos ido a muchos eventos toda la vida y nos hemos basado además en lo que nos gusto y no que no nos gusta, todo basado en la experiencia".

Tanto el periodista como el bailarín reconocen que fue una boda "bastante particular" ya que se salieron de lo tradicional. A la pregunta de cómo han afrontado estos primeros meses casados, responden de manera tajante: "No ha cambiado nada. Vivíamos juntos. Seguimos igual de felices y en una luna de miel constante".

También coinciden en cómo se sienten después de haber estado tantos meses pendientes de la organización de la cita. "Ha quedado un poco de vacío porque llevamos un año con la boda. Ahora de repente tenemos un poco de morriña, de tiempo libre... Seguiremos en matrimonio, pero sin preparar nada" .

Después de la gran noche de sus vidas, el matrimonio escogió un destino exótico para su luna de miel: Colombia. Durante unos días disfrutaron de la belleza de la zona, de la naturaleza y de la autenticidad. "El mundo se ve aún más bonito cuando lo compartes con quien hace vibrar tu alma", señalaba el periodista en una publicación.