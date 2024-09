Los planes de Frank Cuesta tras recuperar el Santuario: ampliación de espacios y cómo logrará el dinero para hacerlo

Orgulloso, pletórico, feliz. Así se encuentra Frank Cuesta (52 años) tras haber logrado la titularidad del Santuario Libertad por el que pugnaba contra su exesposa, Yuyee Alissa Intusmith (51). Estas tierras, "un lugar único y especial creado con el objetivo de facilitar el bienestar de los animales en su hábitat natural", fueron adquiridas por Cuesta hace más de 10 años, pero oficialmente constaban a nombre de la madre de sus hijos dado que en Tailandia no está permitido que los extranjeros compren ciertos terrenos.

Tras meses de guerra pública, con declaraciones cruzadas entre entrevistas y YouTube, la actriz y cantante cedió y vendió por 165.000 euros la titularidad del Santuario Libertad, que ya consta a nombre de sus hijos en una sociedad gestionada Frank.

"Las tierras ya son nuestras. El momento de la firma ha sido muy feo, porque la relación entre Zorro y su madre está muy deteriorada. Ver a un hijo con una madre que no la quiere ni mirar. La pareja o como la queráis llamar está todo el tiempo encima... Cuando he visto eso ha sido muy feo", expresaba Cuesta en un vídeo.

Ahora, el herpetólogo ha desvelado en varios clips en su canal oficial de YouTube qué piensa hacer con las tierras para lograr del Santuario Libertad un ecosistema aún más seguro y mejor preparado donde conviven animales de todas las especies: desde nutrias con avestruces hasta gallos con cerdos. Todos mezclados en paz y armonía.

"Lo queremos ampliar a casi el doble de espacio", explica Frank sobre un terreno natural que se encuentra entre sus oficinas y el lugar donde se encuentran unas pequeñas cabritas a las que alimenta con cariño. "Son las 8 de la mañana en el Santuario -a unos kilómetros de Bangkok- y el calor ya aprieta", dice el youtuber mientras graba con su cámara.

"Puede estar muy bien esto si conseguimos la ampliación que estoy pensando. Va a costar mucho trabajo, pero se puede hacer. La verdad es que todo lo que hemos creado aquí... Yo cada día flipo cómo ha cambiado todo. Cada uno tiene su zona y su forma de estar", expresa el que fuera entrenador de tenis.

"Los avestruces tienen muy mala hostia, siempre están como cabreados, pero lo más importante es ir con tranquilidad, no pegar voces, no pegar gritos. Con las nutrias no hay agresión, cosa que es muy rara, porque son animales pequeños que los podrían poner nerviosos. Aquí todo es paz, en el Santuario que perdimos y recuperamos", concluye.

Donaciones, visitas y merchan

Un usuario dona 50 euros a Frank Cuesta.

En su cuenta de Instagram, Frank Cuesta posee 1,4 millones de seguidores, pero es que en su canal oficial de YouTube, está a punto de lograr los cuatro millones de suscriptores. Por su profunda devoción a la naturaleza, el que fuera presentador del programa Frank de la Jungla, de Cuatro, conecta muy bien con aquellas personas enamoradas y sensibilizadas con los animales de todas las especies.

Desde cualquier parte del mundo, los followers no dudan en donar dinero a través del propio YouTube. Además, existe Kick, una plataforma de directos, al estilo Twitch, donde Cuesta hace sus reflexiones y habla de su día a día, lo que le preocupa y lo que le inspira. De ahí, donde atesora 127.000 suscriptores, también recibe rédito económico de sus fans.

En la página web del Santuario Libertad hay una pestaña en la que se puede adquirir merchandising: desde camisetas por unos 20 euros, con frases inventadas por Frank -como "la vida es una mierda maravillosa" o "sin demanda no hay negocio"- hasta la gorra de un erizo al que llaman Espinete.

dinero

El presentador ya ha invertido una fortuna en mejoras: desde un vallado que le costó 103.000 euros hasta un canal artificial y abrevaderos para todos los animales. A través de sus diferentes canales ha llegado a obtener hasta 12.000 euros en un mes.

Otra de las fuentes de ingreso de Frank Cuesta en Tailandia es el dinero que cobra por las visitas al Santuario Libertad. Una persona puede pasar medio día allí por 347 euros. Si se quiere pernoctar el precio aumenta hasta los 397. "Es un lugar seguro, y donde los animales pueden disfrutar del resto de su vida en libertad", afirma Cuesta en la web oficial del santuario.