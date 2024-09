El abogado de Josep Santacana, tras confirmarse que deberá ingresar en prisión: "Está indignado y preocupado"

Durísimo golpe para Josep Santacana. El exmarido de Arantxa Sánchez Vicario (52 años) ha recibido una de las noticias más duras este lunes, 23 de septiembre. La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso en el que solicitaba anular su condena a tres años y tres meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes en el proceso en el que se sentó con la extenista en el banquillo por descapitalizar su patrimonio para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

La Justicia ha sido implacable con el exmarido de Arantxa, quien en pocas semanas se convertirá en padre de nuevo junto a su actual pareja, Beatriz, y ha ratificado la sentencia a la que fue condenado el pasado enero a pesar del recurso en el que Santacana alegaba que se vio vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la defensa y a un procedimiento con las debidas garantías debido al acuerdo de conformidad que firmó Arantxa con la Fiscalía reconociendo su culpabilidad y atribuyendo al empresario la responsabilidad de lo ocurrido.

La Audiencia de Barcelona tampoco ha tenido en cuenta que la defensa de Santacana afirmase que las pruebas contra él fuesen insuficientes, ni ha atenuado la condena teniendo en cuenta que la duración global del procedimiento penal ha sido prácticamente de ocho años como exponían sus abogados en el recurso.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana.

Se trata de unos argumentos de apelación que la Justicia ha desestimado considerando que es el cerebro de la operación, la persona que gestionaba el patrimonio de Arantxa y quien habría ideado las operaciones de despatrimonialización que impidieron a la extenista pagar la deuda contraída con el Banco de Luxemburgo.

Una sentencia que Santacana recurrirá al Tribunal Supremo, como ya ha confirmado su abogado Juan Segarra, que ha desvelado cómo se encuentra el empresario ante este inesperado revés que podría significar su ingreso en prisión si el Supremo finalmente no les da la razón: "Está indignado y preocupado porque no entendemos el sentido de la sentencia. Esperábamos que se estimase alguno de los motivos, pero no ha sido así. Recurriremos al Supremo", ha afirmado de forma implacable.

Aunque Juan Segarra ha optado por no desvelar muchos detalles de cómo se encuentra Santacana tras recibir el duro revés, más herméticos aún se han mostrado sus padres, Encarna y Josep. Ambos han sido vistos entrando de forma rauda y veloz a su domicilio, evitando las cámaras y sin pronunciarse sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de desestimar el recurso de Josep y confirmar así su condena a tres años y tres meses de cárcel.

A principios de este año, EL ESPAÑOL se puso en contacto con el equipo jurídico de Josep Santacana para conocer cómo vivió la noticia de la condena impuesta por eludir el pago de una deuda.

Ya por aquel entonces, Segarra confirmaba a este periódico que, tras revisar la sentencia, tomaron la decisión de recurrir: "La valoración es muy negativa y no estamos nada de acuerdo. Vamos a apelar hasta la última instancia".