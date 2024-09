Tamara Falcó, sobre su embarazo: "Mi madre tiene más interés que yo, lleva metiéndome prisa 20 años"

Estos próximos días, Madrid se convertirá en la capital de la moda española. Las firmas más reconocidas a nivel nacional desvelarán sus propuestas para esta próxima temporada y lo harán con invitados de lujo.

Coincidiendo con esta fecha, Pedro del Hierro ha querido celebrar su 50 aniversario con una exposición Pedro del Hierro. Del maestro a la marca, en el museo Lázaro Galdiano de Madrid. Quien no quiso perderse esta cita fue Tamara Falcó (42 años), muy vinculada a la firma desde hace años gracias a sus colecciones.

La socialité, esta vez en solitario, se ha mostrado muy cercana y feliz en el comienzo de esta nueva temporada que llega cargada de novedades profesionales para ella. Será este jueves, 12 de septiembre, cuando se presente de manera oficial su nueva e ilusionante colección de la mano de la firma.

Tamara Falcó en la inaguración de la exposición de Pedro del Hierro. null

Ha venido para celebrar los 50 años de Pedro del Hierro.

Sí, acabo de ver una foto de mi madre que vestía de Pedro del Hierro en los años 70 y es que es preciosa.

¿Qué tal el verano? Lo ha disfrutado.

Mucho mejor de lo que jamás podíamos pensar en Seychelles. A mí es que lo que me gusta es el agua turquesa.

¿Cuál es el recuerdo más especial de estos meses?

Lo más especial ha sido estar en Cádiz con mi familia en una barbacoa que hizo mi hermano. Me quedo con eso, pero bueno, viajar también es una maravilla.

Siempre dice que Íñigo le obliga a hacer cosas que no se imagina... ¿Qué le ha hecho hacer en Seychelles?

Fuimos a ver el coco de mer, no sé si alguna vez lo habéis visto, que es una semilla con forma de culete y que es muy famoso ahí. Fuimos a verla y después hicimos trekking hasta la playa. Pues yo a la playa habría llegado en coche, la verdad, por el otro lado. Con las chanclas era un jaleo.

Su verano se vio interrumpido por la pérdida de Caritina Goyanes. ¿Cómo se encuentra?

Es tristísimo. Yo no soy madre, pero mi madre se puede poner en la piel de Cari... perder a un hijo es lo más triste que te puede pasar. Ha sido todo muy rápido. Es verdad que Cari había tenido la gran suerte de encontrar su fe hace cuatro años y tenía una fe súper sólida. Yo creo que eso mismo lo ha transmitido a sus hijos en estos momentos. Estoy siguiendo lo que pone Antonio en Instagram y la tienen muy presente. Ahora hay que acompañar aquí a su familia.

Tamara Falcó en el evento de Pedro del Hierro. null

¿Qué recuerdo tiene de ella?

Era era un poquito mayor que yo y la recuerdo en el club. Era la niña más guapa de todos. Llegó con su pelo largo, rubio... recuerdo que era pequeña y pensé: "¿Quién es esa niña?". Después fuimos coincidiendo, pero eso siempre se me quedó grabado.

¿Hay novedades con el embarazo?

Nada nuevo en el frente y con calma. Después es verdad que tengo muchas amigas que están en este mismo proceso y parece que todo el mundo tiene sus propias fórmulas. Ahora mismo acabo de recibir los test de mi microbiota, que creo que es fundamental. Tengo una médica buenísima. Me he hecho todas las pruebas y está todo bien.

¿Qué dice su madre, Isabel Preysler?

Parece que tiene más interés que yo. Lleva metiéndome prisa 20 años. Si por ella fuera... Cuando no tenía novio, me decía que no iba a ser abuela. Recuerdo que una amiga suya había tenido ya dos nietos y entonces mi madre se agobió porque ella no tenía ninguna. De repente Chabeli tuvo dos y Enrique otros dos. Y dijo: "Ya he doblado". Mi madre es competitiva hasta con eso. Ahora ya está muy tranquila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Got Talent España (@gottalenttv)

Ya ha pasado el primer año de matrimonio, que dicen que es la fase de acomodación. ¿Cómo afronta este segundo año?

Hace un año una amiga me dijo que el primer año de casados era el peor, pensé que eso era un horror. Espero que si este es el peor, solamente remonte. De aquí solo vamos a ir hacia muchísimo mejor.

¿Por qué soléis discutir?

Los fines de semana a mí no me gusta hacer nada. Me gusta ponerme Netflix y ya. A Íñigo le encanta irse a dar paseos de tres horas. Menos mal que la bicicleta es un deporte que puede hacer él solito. Ahora se ha apuntado a un triatlón y es imposible que yo siga ese ritmo. Gracias a este tipo de cosas he descubierto la sierra de Madrid y un montón de sitios.

¿Cómo ha vivido el éxito de Got Talent?

Estoy súper contenta porque era la nueva. Creo que ha quedado súper bonito. Lo he vivido, pero un programa editado tiene otro rollo: le ponen música, colores... Muchas veces ves las reacciones de los niños, pero ves momentos específicos que ha captado la cámara y en los que no te fijas.

¿Qué tal con los compañeros?

Son estupendos. El único que me podía dar más cosa era Risto y ha sido encantador, por mucho que le encante ir de duro.

¿Cómo vio a Victoria Federica el lunes en El Hormiguero?

Vi una parte y creo que estuvo súper mona. Se hizo el 23% de audiencia... datazo. Me cae fenomenal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro del Hierro (@pedrodelhierro_official)

¿Cuál es el consejo más valioso que le ha dado su madre en lo que respecta a la moda?

Potenciar tus cosas buenas, porque todos las tenemos. Y no potenciar los defectos.

¿Se plantea lanzar su propia firma?

Sí, me encantaría. Estoy muy contenta de trabajar con Pedro del Hierro, porque son grandes profesionales, pero no es algo que haya descartado. Me gustan los proyectos nuevos y mantenerme motivada.