Qué fue de Alessandro, el italiano de 'Gran Hermano' que protagonizó el edredoning más rápido junto a Noemí Merino

Hace apenas unos días que la nueva edición del reality show más famoso de todos los tiempos volvía a aparecer en nuestras pantallas. Tras casi siete años sin renovar su formato con personajes anónimos, Gran Hermano ha vuelto a Telecinco en su temporada número 19.

La vuelta a la pequeña pantalla del aclamado programa ha hecho que sus fans más fieles rememoren algunos de sus momentos más icónicos así como los concursantes más destacados en los 17 años que estuvo en emisión.

Si hay una edición que destacó de forma sobresaliente fue Gran Hermano 12+1 -llamada así por la superstición de su propia presentadora con el número 13-. Ariadna Sánchez, Dani Santos o Noemí Merino fueron algunos de los participantes que hicieron de la edición una de las más vistas de todos los años. A propósito de esta última, muy sonada fue su relación con el también concursante Alessandro Livi, un italiano que acabó haciéndose con el corazón de toda la audiencia.

Durante los más de tres meses que estuvieron encerrados en la casa de Guadalix de la Sierra, la relación entre Noemí Merino y Alessandro Livi fue toda una montaña rusa. Fueron protagonistas del edredoning más rápido de la casa de Guadalix, ya que a las dos semanas de estar encerrados ya estaban juntos bajo las sábanas. A pesar de que ambos habían manifestado unos sentimientos muy fuertes por el otro, lo cierto es que todo acabó de la peor forma posible tras el affaire de la canaria con un participante en la edición de Big Brother Brasil. Tiempo después Livi admitió haber tenido un idilio con Miriam, de GH Revolution. También se le llegó a relacionar con Candela Acevedo, de GH DÚO, expareja de Antonio Tejado (36 años).

Aunque tanto Noemí como Alessandro fueron dos de los participantes más queridos por el público, finalmente, éste se acabó posicionándose del lado del italiano. De hecho, llegó a alzarse con la cuarta posición del reality y, más tarde, con la secuela Gran Hermano 12+1: La Revuelta consiguió el oro.

Toda la fama que adquirió en el programa de Mediaset llevó a Alessandro a poder labrarse un futuro profesional de lo más mediático. En 2013, se convirtió en uno de los famosos que se subió al trampolín de ¡Mira quién salta! y cuatro años más tarde probó suerte, sin mucho éxito, en el mundo de la música, lanzando un single, Fiesta Loca.

Tras varios años alejado de los focos y con alguna que otra participación esporádica en programas de la cadena, Alessandro Livi reaparecía en la pequeña pantalla en el año 2020. Lo hacía con motivo de la segunda temporada de La Isla de las Tentaciones, programa al que acudió con su pareja, Patricia Guimera, para sustituir a Inma y Ángel, dos participantes que apenas duraron unos días en el formato.

Su paso por República Dominicana no fue nada fácil, ya que ambos sacaron a relucir sus inseguridades y malestares de la pareja. Sin embargo, Patricia y Aless ponían el broche final en el programa yéndose de la mano y prometiendo corregir todo lo que habían acordado.

Aunque su relación parecía sólida y duradera, apenas dos años más tarde de la grabación del polémico programa, la pareja decidía poner punto final a su relación tras cuatro años juntos.

Después de su ruptura con Patricia Guimera, Alessandro Livi volvía a alejarse de los focos de la televisión, aunque a través de sus redes continuó compartiendo sus grandes pasiones: la comida y los viajes.

El perfil de Instagram del italiano está cargado de publicaciones moviéndose de un lado para otro y disfrutando de pasajes de ensueño. Unas aventuras que no vive solo, pues desde hace un tiempo le acompaña su actual razón de amor.

Se trata de Yassiel, una joven panameña afincada en Madrid que comparte pasión con el italiano por los viajes y así lo recogen en sus redes. Unas redes que son a su vez testigo del amor que sienten el uno por el otro, pues son varias las declaraciones de amor que ambos se intercambian. "Eres mi todo", publicaba la modelo en uno de sus últimos post, a lo que Livi respondía "¿Qué haría yo sin ti?".

Los trece años que hay de diferencia (42 por 28) no parecen haber resultado ningún tipo de impedimento para que aflore el amor. Un amor al que han puesto el broche final dándose el 'sí, quiero'. Fue el programa Fiesta quien confirmó el pasado mes de marzo que la pareja habría contraído matrimonio en la más estricta intimidad y sin contárselo a nadie. Una noticia que afectó mucho a la colaboradora Amor Romeira (35), íntima amiga del exconcursante de Gran Hermano, pues no fue conocedora de la noticia en ningún momento.

"Se ha casado una persona muy importante en mi vida y de repente enterarme de que lo ha hecho y ni siquiera me haya avisado", se quejaba Amor Romeira antes de marcar el teléfono. Livi no contestó a la primera, lo que no hizo más que incrementar el enfado de Romeira. No obstante, apenas tardó un minuto en volver a llamar. "Ha sido una cosa muy rápida y privada, porque la boda ha sido en la notaría y tampoco podíamos invitar a nadie prácticamente", le explicó a la colaboradora.