El asesor fiscal de Ana Duato, señalado de nuevo: otro acusado asegura que se fio de él porque le tenía "confianza"

Uno de los 28 acusados en el juicio por supuesto fraude fiscal, el empresario Armando R.M., ha coincidido con lo declarado por la actriz Ana Duato (55 años) respecto a que se fio de su asesor fiscal, el dueño del despacho de abogados Nummaria, el inspector de Hacienda en excedencia Fernando Peña, ya que tenía gran prestigio.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves, 13 de junio, el juicio por esta causa en la que el fiscal pide la pena más elevada, 298 años de prisión, para Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, desde el que supuestamente se ofrecía a los clientes estructuras societarias opacas en España y varios países para eludir el pago de impuestos a la Hacienda española provocando múltiples delitos fiscales.

Entre sus clientes se encuentran los actores Imanol Arias (67) y Ana Duato, a quienes el fiscal acusa de varios delitos fiscales en sus declaraciones de la renta por ingresos procedentes principalmente de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó.

Ana Duato, sonriente, saliendo del juicio, este pasado miércoles, 12. Gtres

En virtud de un pacto con el fiscal en la primera sesión del juicio Imanol Arias confesó un fraude de unos 2 millones de euros y ha aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel -que no implica su ingreso en prisión- frente a los 27 años iniciales que solicitaba el fiscal.

Por su parte Ana Duato se sigue enfrentando a una petición de la Fiscalía de 32 años de cárcel por un supuesto fraude de 1,9 millones de euros acumulado por cuotas presuntamente defraudadas del IRPF de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017, mientras que para su marido, el productor de la citada serie, Miguel Ángel Bernardeau, el fiscal solicita 18 años de cárcel.

En la anterior sesión de la vista, este pasado miércoles, ambos aseguraron que confiaron plenamente en Fernando Peña y que acudieron a él porque se lo recomendaron ya que era un asesor fiscal de prestigio, así como que le indicaron que querían que todo se hiciera legalmente.

En esta misma línea ha declarado este jueves el acusado Armando R.M., un empresario dedicado al sector textil de 81 años ya jubilado, para quien la Fiscalía pide 22 años de prisión por fraude en el IRPF de los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014 por un total de más de dos millones de euros.

Armando R.M. ha relatado que era cliente del citado despacho, que estaba ubicado en el número 5 de la calle de Juan Bravo de Madrid, y ha añadido: "El dueño era Fernando Peña, que me organizó una serie de cosas y dada la plena confianza que tenía en él me fie".

El acusado ha negado que intentara eludir el pago de los impuestos por la actividad económica de sus empresas y ha manifestado: "Siempre hemos abonado todo y hubo una época que como consecuencia de los consejos de Fernando Peña se pagaron impuestos en Inglaterra", para reconocer a continuación que todas sus empresas las tenía en España.

"Yo no conocía todo ese entramado de sociedades, todo lo hizo Fernando Peña, que no me entregó ninguna documentación, y nosotros no hemos hecho nada porque no sabemos", ha recalcado.