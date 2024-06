Juan Pablo Lauro, novio de Nuria Fergó, anuncia que será operado tras su neumonía: su mensaje desde el hospital

Juan Pablo Lauro (41 años), prometido de Nuria Fergó (45), pasará por quirófano este miércoles, 12 de junio. Así lo ha confirmado en sus redes sociales el propio empresario argentino. Lauro ingresó el pasado 2 de junio en la UCI del hospital Santa Elena, en Torremolinos, en Málaga, a causa de una neumonía con una bacteria neumococo.

"Casi no la cuento. Tengo una neumonía con una bacteria que se llama neumococo. La bacteria viene de Granada, alguien me la ha pasado a través del habla", informó el propio Juan Pablo hace unos días. En las últimas horas, Fergó ha reconocido en un acto público que no han sido días fáciles. "Ya está en planta, pero sí es verdad que, bueno, la infección ha sido muy grande", ha manifestado.

"Está con muchos dolores y se va a alargar más porque le están haciendo pruebas", agregó la artista. Ahora, el propio Lauro ha actualizado su estado de salud a través de un story de Instagram. "Hola, buenas noches. Finalmente, mañana me operan a las once de la mañana. Estoy muy contento", ha asegurado desde la cama del hospital.

Juan Pablo Lauro, en su última aparición en sus redes sociales, este martes, día 11.

Añade Juan Pablo: "Estoy muy feliz, porque me abrirán, limpiarán y se cierra este capítulo. Y comienza una nueva vida. Me he afeitado, me he preparado ya. Y mañana escucharé musiquita para entrar feliz al quirófano, porque, lo tengo comprobado, cuando entras a un quirófano sales exactamente igual".

"Mañana entraré con mucha ilusión, con todo el cariño de ustedes y sabiendo que voy a salir sano. Gracias de todo corazón, los quiero mucho y nos estamos viendo. Les diré mañana o pasado, o les dirá Nuria, cómo ha ido todo. Buscaré la manera de que lo sepan. Un besito enorme, que sueñen con los angelitos", ha remachado.

Nuria Fergó, por su parte, ha asegurado en las últimas horas que, poco a poco, la tranquilidad se instala en sus vidas: "Estoy tranquila porque está muy bien cuidado y los médicos están superatentos. (...) Es lo que toca ahora y tendrá que estar el tiempo que tenga que estar y que su cuerpo diga 'ahora puedo'. El cuerpo manda, así que hasta que no esté completamente bien estará en el hospital, donde mejor está cuidado. Es tiempo y paciencia".

Este miércoles, día 12, es un día importante para Fergó. No sólo por la intervención de su razón de amor, también porque presenta su proyecto musical, Toda una vida, un espectáculo en el que rendirá tributo a la magnánima María Dolores Pradera. Recorrerá España poniendo voz a los inmortales temas de la artista.

Lauro junto a su futura esposa, Nuria Fergó, en una fotografía de archivo. Gtres

"Hay que seguir adelante. Es bonito y estoy contenta, pero es como agridulce. Él no para de decirme que disfrute, que brille. Y yo le digo: 'Ya, pero es que ostras'. No estás tranquila del todo. Hay que seguir y él sabe que estoy ahí con él y ya está", ha aseverado.