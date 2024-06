La reveladora reflexión de Enrique Solís en su 34º cumpleaños: "He amado, aunque también he sufrido"

Este miércoles, 5 de junio de 2024, es un día importante, marcado en rojo, en el calendario vital del empresario Enrique Solís. El hijo de Carmen Tello (68 años), y pareja sentimental de la empresaria Vicky Martín Berrocal (51), alcanza un nuevo dígito y celebra sus 34 años en uno de sus, a priori, mejores momentos, tanto profesional como personal.

Tras hacer frente, junto a Vicky, a unos incesantes rumores de crisis en su historia de amor, y después de las palabras de la diseñadora, en las que sostiene que "todo sigue igual" entre ellos, el aristócrata afronta un aniversario muy especial. Este miércoles, de acuerdo a la información que él mismo ha facilitado en sus redes sociales, a primerísima hora de la mañana, en concreto, a las 7:19 horas, Enrique ha salido a hacer deporte.

"¿Cómo empezar la vuelta al sol de la mejor forma posible? Con deporte y disciplina. Es lo único que me hace volver a levantarme una y otra vez. Nadie vendrá a salvarte. Géminis", ha publicado Solís en uno de sus stories, junto a una fotografía en la que se le ve sonriente y con ropa de deporte. Minutos después, el hijo del marqués de la Motilla ha compartido una publicación mucho más extensa.

[Vicky Martín Berrocal se pronuncia sobre su semana más convulsa con Enrique Solís: “Todo sigue bien”]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enrique Solis (@imaginaciones)

Junto a varias fotografías suyas -se entiende que pertenecientes a distintos viajes que ha emprendido en los últimos meses-, el empresario andaluz comienza el post con una reflexión de Marco Aurelio, que reza así: "No deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir".

Con esta máxima motivadora, Enrique cuelga un carrete de instantáneas en las que tan sólo aparece él como gran protagonista, junto a paisajes, playas, refrescantes baños, comidas y buen vino. "Han pasado muchas cosas en este año: he amado, aunque también he sufrido mucho, pero justo después de ese momento, al levantarme, he disfrutado y reído más que nunca", arranca el texto.

Y añade: "Sólo se trata de tener perspectiva y de tratar que lo externo no te perturbe demasiado. La vida duele, si no duele es que no estamos vivos. Somos nuestras experiencias y aprendizajes vividos y de las personas que nos rodeamos". Termina reflexionando la actual pareja de Martín Berrocal subrayando dos mantras clave: hay que exprimir la vida, pero no tomársela demasiado en serio.

"No perdáis el tiempo, pero tampoco corráis demasiado, nada ni nadie es tan importante y al final…sólo seremos polvo", remacha Solía Tello su publicación, bastante reveladora y sincera, teniendo en cuenta que en ella habla de amor y de sentimientos, cuando él siempre ha procurado preservar su intimidad del foco público.

Vicky y Enrique, crisis y amor

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, en una imagen de redes sociales.

La penúltima semana de mayo no fue fácil para Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís. EL ESPAÑOL, y otros medios de comunicación, se hicieron eco de una crisis -y posterior ruptura- de la pareja, motivada a raíz de un desencuentro en la pasada Feria de Abril. Fueron días de informaciones que hablaban de un naufragio sentimental. No obstante, el amor, parece, terminó por vencer.

Por primera vez desde que se hizo pública su relación, el pasado 24 de mayo, Vicky Martín Berrocal compartió una fotografía con el empresario. "¡Qué bien se está cuando se está bien!", escribió la diseñadora junto a la imagen en la que aparecían los enamorados, cómplices y felices, en el interior de un vehículo.

No sólo esto: Europa Press la captó por las calles y Martín Berrocal rompió su silencio. "Todo sigue bien", aseguró, para añadir: "Todo estuvo bien desde el principio y todo sigue bien". La pareja consiguió durante meses llevar su relación de la manera más discreta posible y alejada de la prensa. Finalmente, unas fotos pusieron su noviazgo en el centro del foco mediático. Aunque en este tiempo no se han ocultado en ningún momento, sí que han preferido no publicar en exceso información sobre su día a día.