Begoña Villacís, arropada por Albert Rivera tras la muerte a tiros de su hermano: quiénes son sus apoyos en este trance

Begoña Villacís (46 años) vive, sin lugar a dudas, el momento más duro y difícil de su vida. Su hermano, Borja Villacís, fue asesinado a tiros en la mañana de este pasado martes, 4 de junio, en un restaurante del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El trágico deceso tuvo lugar sobre las 12:30 horas en el kilómetro 6 de la carretera de Fuencarral-El Pardo, la M-612.

Finalmente, se terminó por confirmar la tragedia que ha azotado a la familia Villacís Sánchez. Lo cierto es que Borja protagonizó en vida un expediente conflictivo, pues fue miembro de UltraSur -los hinchas radicales del Real Madrid- y condenado a seis meses de prisión por agredir en 2004 a dos hombres que defendieron a una chica a la que profirieron insultos racistas.

Unos escándalos y un estilo de vida que han terminado de la peor de las maneras. El nombre de Begoña Villacís abrió todos los telediarios este pasado día 4, en relación con el macabro crimen. EL ESPAÑOL ha podido saber que Villacís está bien arropada y asistida en estos momentos, no sólo por sus padres, Marisol Sánchez Alonso y José Villacís, sino por un nutrido grupo de buenos amigos.

Begoña Villacís, en uno de sus últimos actos públicos, en las Medallas de San Isidro, el pasado mes de mayo, Gtres

"Estoy con mis padres. No puedo hablar mucho porque estoy esperando la llamada de la Policía", han sido las primeras y únicas palabras que ha entonado hasta la fecha Begoña en Informalia. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que, nada más conocer la noticia a través de una llamada, la candidata de Ciudadanos al Parlamento Europeo se reunió con sus progenitores y allí sigue, tratando de vivir este durísimo trance en la intimidad.

Este medio conoce que Begoña no ha querido ver a nadie de su entorno desde este pasado martes -más allá de sus progenitores-, pero sí ha recibido varias llamadas y mensajes de fuerza y ánimo, también de condolencias. Entre esa red de amistades está Albert Rivera (44). Sabido es que a ambos les une una estrecha relación desde que compartieron pasión política en Ciudadanos.

Una amistad que han sabido cultivar y cuidar en el tiempo. Albert está muy pendiente de su amiga y le ha trasladado que ahí está para lo que ella necesite. "Nunca olvidará -Albert- el gesto de ella cuando murió su padre, en el verano, y se fue a Vélez-Málaga", destaca la persona con la que se contacta. Se refiere a aquel mes de agosto del pasado año cuando falleció Agustín Rivera y Begoña estuvo al lado de su amigo.

No sólo guarda Villacís una bella relación con Albert, también con la madre de éste, María Jesús Díaz. En otro orden de cosas, se sostiene que, al principio, nada más conocer la trágica noticia y el vínculo consanguíneo de Borja, el entorno de Begoña "no se lo podía creer", porque Villacís sólo ha hablado de su hermano con muy pocas personas.

Begoña Villacís junto a su amigo, Albert Rivera, en una instantánea tomada en 2016, en Madrid. Gtres

"Ha sido un tema delicado en la familia y muy doloroso. Begoña ha sabido llevarlo con gran discreción, pero, claro, esto era imposible frenarlo", se matiza. El partido Ciudadanos también ha salido al paso en las últimas horas, velando por la intimidad de la familia de Begoña: "Pedimos respeto por la privacidad de Begoña y su familia, para que puedan vivir su duelo en la mayor intimidad posible. Y les reiteramos nuestro más sentido pésame y deseo para que encuentren la fortaleza necesaria para sobrellevar la tragedia. Nuestro más sincero apoyo y cariño a Begoña".

Los otros apoyos de Villacís

Begoña Villacís cuenta, en estos momentos, con una vasta red de apoyos. Sus padres son su principal preocupación en estos momentos, y el apoyo es mutuo. También lo es su hermano Nacho. Begoña siempre ha sido la mayor de tres hermanos y cuentan que ha ejercido de madre de los menores en algunos momentos.

Su padre, José Villacís, es funcionario por oposición del Ministerio de Hacienda y también ha sido profesor honorario de Macroeconomía en la Universidad CEU San Pablo. Además, le gusta escribir y es columnista, escritor de novelas, de teatro y poesía. Su madre, Marisol Sánchez Alonso, es psicóloga.

Precisamente, el papel como madre de Begoña, de seguro, será otro de sus impulsos y motivaciones para seguir en estas horas tan críticas. Fruto de su historia de amor con el abogado Antonio Suárez-Valdés -del que separó en 2020, como informó EL ESPAÑOL-, Begoña trajo al mundo a sus tres hijas y motores: Paula (18), Jimena (16) e Inés (5).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Begoña Villacís (@begonavillacis)

De uno de sus incondicionales grupos de amigos, en el que también destaca Albert Rivera, hay dos personas muy especiales para la política, la actriz Macarena Gómez (46) y su marido, Aldo Comas (39). En agosto de 2023, Comas compartió un vídeo en el que se desvelaba que, además de amistad, le unía a Begoña un hobbie muy especial.

En las instantáneas, la exvicealcaldesa de Madrid probó suerte como pintora y compartía una tarde entre brochas con su íntimo amigo, el cual, conviene recordar, se dedica profesionalmente al arte. Aldo Comas es un artista contemporáneo, además de productor musical e instructor de paracaidismo.

Sus 'compis' políticos

No solamente Villacís ha recibido llamadas y mensajes privados, también públicamente ha vivido una cascada de apoyo. "Estoy en shock. Cuando me han dado la noticia no me lo podía creer. Tengo mucha amistad con su padre. Es profesor como yo. Qué desgracia para la familia y para todos", ha manifestado Antonio Miguel Carmona, exdiputado de la Asamblea de Madrid por el PSOE.

También su buen amigo Edmundo Bal (56) ha querido abrazar desde la distancia a Begoña, en forma de palabras. El que fuera vicesecretario general de Ciudadanos ha posteado en X -antes Twitter-: "Consternado por la trágica noticia que hemos conocido apenas hace unos minutos. Mi más sentido pésame a Begoña y a toda la familia".