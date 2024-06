El mensaje de Pedro Sánchez a Aitana por su aplaudido discurso: "Gracias por alzar tu voz en defensa de la igualdad"

Aitana (24 años) se ha convertido en noticia en las últimas horas por el aplaudido discurso que dio después de recibir el premio ELLE Style Awards Shitfer. La artista aprovechó este momento para emocionar con sus palabras reivindicativas y feministas. Lleva casi siete años en el foco público y ha aprovechado este conocimiento de la industria para denunciar todo aquello que ha vivido en este tiempo.

"El comentario más denigrante hacia mí, que me llamen producto de una discográfica. Porque no solo te despersonaliza sino que te arrebata la identidad. Cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puede estar segura de que le van a preguntar: ¿seguro que lo has hecho tú?", defendió en la gala que se celebró el pasado lunes, 3 de junio.

Las reacciones a este discurso no han tardado en llegar. Seguidores y usuarios de las redes sociales han aplaudido sus palabras al ser un ejemplo para tantas personas. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (52), que ha utilizado sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

"Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán", comienza el escrito en el que comparte el discurso de la artista catalana. "La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes que te escuchan", concluye el mensaje.

Aitana también quiso aprovechar esta importante gala para volver a sacar a la luz la polémica en la que se vio envuelta por el sensual paso de baile que hace en sus conciertos y por el que recibió numerosas críticas. "Todas sabemos que hay que cantar y bailar y ya habéis visto lo que pasa a veces: una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí", ha defendido.

En estos últimos años, Aitana ha demostrado que ya no es la niña que salió de Operación Triunfo y que ha madurado a la vez que cambiaba su estilo de cara al público. "Sé que estoy madurando por otra razón. El machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil, que muchos vieron en mí, sin ser consciente de ello, se transforme, o mejor dicho, se eche a perder para convertirse en una mujer".

Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán.



La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes… https://t.co/u3Q8Yo0Q8i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 5, 2024

Ha querido recordar también la última etapa de su vida en la que ha podido vivir de cerca los comentarios machistas que le han llegado. "En 2021, la Aitana feminista dudaba sobre la intención de ciertas opiniones y aún se le colaba algún error de vez en cuando. En 2024 ya no, porque he perfeccionado mi audición selectiva y desoigo cada vez más los consejos desde perspectivas machistas".

Ahora ya es otra persona completamente diferente. "Soy una persona libre y tengo el privilegio de disfrutar de un trabajo maravilloso que es lo que más me gusta, la música. Resulta que por ser mujer todo está sujeto a una especulación", concluye.