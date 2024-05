La gran boda gay a la que irá Máximo Huerta con la cúpula del PP: los detalles de la pareja "más feliz de Valencia"

Si algo valora y cultiva el escritor Máximo Huerta (53 años), es la amistad. El también empresario puede jactarse de tener grandes y leales amigos, personas que se han convertido en familia. Entre esa vasta red de afecto y amor, hay dos personas muy especiales para el literato y autor de París despertaba tarde: Juan Pablo Caballero (35), concejal del PP en Valencia, y su inminente marido, Javier Zamora.

El también portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos, y su razón de amor, el abogado Zamora Ciurana, dieron la gran sorpresa el pasado mes de enero de 2024 al anunciar, a través de sus redes, que sellarán su historia de amor contrayendo matrimonio. "2024 es un buen año para casarse y hoy es un buen día para contarlo", posteó la dupla de forma conjunta.

Rápidamente, los posts de la pareja se llenaron de mensajes con felicitaciones, enhorabuenas y parabienes. Claro está, de los primeros que deseó toda la felicidad del mundo a los contrayentes fue Máximo Huerta. Precisamente, este mes de mayo el exministro socialista pudo reunirse con el número dos de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (43), y su pareja en la ciudad de Valencia.

Máximo Huerta posando, feliz, junto a sus amigos, Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, en Valencia.

Los tres amigos compartieron confidencias, y un buen vino, en el Mercado Colón. "Celebro el amor con envidia. Y comparto la alegría de ver a la pareja más feliz de Valencia. No os felicité públicamente cuando el anuncio de la boda. Hoy lo hago con aquel verso del LLIBRE DE LES MERAVELLES: No hi havia a València dos amants com nosaltres", firmó la fotografía el autor de Una tienda en París.

Ahora, EL ESPAÑOL puede confirmar que Máximo Huerta será uno de los grandes invitados al enlace de Juan Carlos y Javier. En calidad de buen amigo. El informante con el que se contacta sostiene que el que fue presentador de televisión no será la única cara conocida.

Juan Carlos Caballeros y Javier Zamora, en la fotografía con la que anunciaron su boda.

Es previsible que acudan grandes personalidades del mundo de la política, sobre todo de la Comunidad Valenciana. Los contrayentes se encuentran ultimando los detalles del que será su gran día. Ambos están, de acuerdo a los datos que maneja este medio, "tranquilos". Al menos, de momento, otra cosa será cuando se acerque la hora del 'sí, quiero'.

Ambos, Juan Carlos y Javier, se conocieron en Nuevas Generaciones y desde entonces se han convertido en una sólida pareja que suma ya varios años de relación. Por su parte, Caballero es abogado -profesión que comparte con el que está llamado a ser su marido-, pero con una clara vocación política desde muy joven.

Una pasión que Juan Carlos supo canalizar a través del Partido Popular, donde ingresó en Nuevas Generaciones. Su ascenso, desde entonces, ha sido meteórico: además de presidir la organización de los jóvenes populares en la Comunidad de Valencia desde 2012, es secretario general del PP de Valencia, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y diputado de la Comunidad Valenciana desde septiembre de 2015, en sustitución de Rita Barberá.

Por su parte, su razón de amor, Javier Zamora Ciurana, es también licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, y también cursó la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, tal y como reza su LinkedIn. Cuenta con una sólida trayectoria profesional y en la actualidad es jefe de sección de asistencia jurídica a la Presidencia en Diputación Provincial de Valencia.

Gran verano y un ingreso

En otro orden de cosas, Máximo Huerta encara un verano intenso tras la promoción de su última novela, París despertaba tarde. Será la primera canícula, de acuerdo al calendario público, que el escritor pase soltero, teniendo en cuenta que fue en octubre de 2023 cuando EL ESPAÑOL publicó su ruptura de Juan Castillo, tras cinco años de amor.

Huerta está feliz y se enfrenta a este verano con gran ilusión. No es para menos; su profesión como escritor y el éxito de La librería de Doña Leo, en Buñol, son sus grandes sustentos y fuentes de satisfacción. La agenda de Máximo, además, como publicó este diario hace unas horas, está imparable.

En plena promoción de su última novela, este pasado jueves, día 30, Máximo ha anunciado su ingreso de urgencia en un hospital y la cancelación de sus compromisos profesionales. "Queridos lectores. Me veo obligado a cancelar todos los compromisos de este fin de semana: Zaragoza y la Feria del Libro de Madrid. He vuelto a ingresar por urgencias en el hospital", ha asegurado.

Para añadir: "He ingresado por una diverticulitis aguda de colon, de la que ahora mismo me recupero en casa y me han aconsejado no viajar". Termina su mensaje el empresario, dueño de La librería de Doña Leo, en Buñol, lamentando los "trastornos" que su estado de salud haya podido causar a sus lectores.

"Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana. Muchas gracias y abrazos". Por otro lado, todos estos meses, el que fuera ministro ha tenido que compaginar su frenética agenda con el cuidado de su madre, Clara Hernández, cuya salud es delicada.

Desde 2020, su progenitora ha sufrido varios contratiempos tras ser diagnosticada de un tumor y, posteriormente, sufrir una dura caída por las escaleras que se complicó con el tiempo. Por ello, el comunicador decidió abandonar su piso de Madrid, instalándose al lado de su madre en Buñol.