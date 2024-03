Por qué Joaquín Torres y su hermano Julio se llevan a matar: una fortuna de más de 100 millones y 36 empresas

La guerra entre Joaquín Torres (53 años) y su hermano, Julio Torres, está viviendo uno de los momentos más tensos tras el cruce de acusaciones por problemas familiares y económicos. Fue el prestigioso arquitecto quien desveló, tras el reciente fallecimiento de su madre, la situación a la que han tenido que hacer frente con su hermano menor y que ha afectado al patrimonio económico de sus padres.

Según la versión de Joaquín, Julio dejó en la ruina a su familia. De hecho, los tres hermanos, Joaquín, Mayte y Andrés, han tenido que emitir un comunicado conjunto en el que denuncian las malas prácticas realizadas con su fortuna.

Así explicaba el arquitecto la polémica: "Mi padre decidió darle todos los poderes a su hijo Julio. Consideraba que mi hermano era el más trabajador, el más preparado... le dio plenos poderes. Les vendió la idea de que todos sus negocios, unas 36 empresas, iban bien y mientras él los utilizaba de aval para solicitar créditos a los bancos".

Juan Torres Piñón fue durante años uno de los empresarios más exitosos gracias a su unión con Florentino Pérez en ACS. Tras el trágico fallecimiento de su hijo Juan en 1994, decidió vender sus participaciones por más de 12.000 millones de las antiguas pesetas, unos 100 millones de euros. Con ese dinero, decidió fundar una empresa familiar en la que empezaron a trabajar los tres hermanos, menos Joaquín.

Tal era la confianza de sus padres en él, que decidieron nombrarle administrador único de sus bienes, hasta tal punto en el que se hizo con el control de toda su fortuna.

Actualmente, Julio Torres está vinculado a más de 90 cargos y 40 sociedades, según refleja la web de Informa y ha podido comprobar EL ESPAÑOL. En cada una de estas empresas aparece con un puesto totalmente diferente: administrador único, director general, gerente, consejero delegado, responsable financiero e incluso presidente. A su vez, hay empresas de todo tipo: desde servicios de ingeniera y construcción a explotación y administración de plazas de toros.

A pesar de que cuenta con una larga lista de cargos, la mayor parte de estas empresas ya carecen de actividad actual. Durante estos años, Julio Torres ha tenido problemas con los trabajadores de algunas empresas con las que ha llegado a colaborar. En 2012, un grupo de empleados se manifestó junto a la sede de Legoriza, y le acusaban de haberles contratado y negarse más tarde a pagarles.

A la vez, el hermano del arquitecto mantenía un conflicto con el Ayuntamiento de Leganés por la adjudicación de los encierros que organizaba en las fiestas de la ciudad. Además, Julio Torres cuenta con empresas repartidas por todo el país, con especial enfoque en Madrid y sus alrededores, donde figuran la mayor parte de las sedes.

Raúl Prieto y Joaquín Torres a la salida del tanatorio de Joaquina. Europa Press

Aunque lleva años haciéndose cargo del patrimonio de su familia, el reputado arquitecto no se enteró de la situación que atravesaban sus padres hasta hace tres años, tal y como él mismo ha asegurado en una reciente entrevista a LOC: "Mi madre me llamó y me dijo que no tenía liquidez, que había que vender el barco... Pensaba que estaba diciendo tonterías, que hablara con Julio. Me llegó a decir que ella y mi padre querían dejar de vivir, que no había dinero ni para pagar la calefacción".

En estos momentos, Julio ha vuelto a ocupar su plaza de abogado de la Comunidad de Madrid mientras sigue teniendo el poder de algunas de las compañías familiares. Lo que buscan sus hermanos es poder recuperar la gestión de estas empresas para poder hacer frente a las posibles deudas contraídas y continuar con los negocios. Además, siempre según la versión de Joaquín Torres, este podría tener cuentas en Panamá y Hong Kong. En lo personal, Julio ha formado una familia con una mujer francesa y tiene dos hijos de los que no se conocen detalles.

Un momento tenso pudo vivirse este lunes, 18 de marzo, en el funeral de Joaquina Verez. Juan Torres pidió a su hijo menor que no acudiese al último adiós. Aún así, el arquitecto quiso hacerle protagonista y hablar ante los medios de esta situación familiar: "Mi hermano Julio, para mí, murió hace muchos años. No es mi hermano y para mí no existe. Estoy dispuesto a no sentir odio, ahora es más fácil porque lo pongo todo en manos de abogados. Él no cumple nunca, es una pura mentira andante".