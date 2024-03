El lado más íntimo de Dioni (Camela): su historia de amor con Lucía y un hijo autista del que no se hace cargo

Ángeles Muñoz (48 años) y Dioni Martín (53 años) son Camela, creadores de la tecno-rumba, un grupo musical que se ha hecho grande en los márgenes, lejos de la atención de los medios y circuitos musicales masivos. A punto de empezar la gira que celebra sus 30 años sobre los escenarios, se sientan con Jordi Évole para revelar los secretos de un fenómeno que ha vendido millones de discos.

El grupo comenzó en el madrileño barrio de Villaverde Bajo. Entonces, Dioni, Ángeles y Miguel Ángel eran tres adolescentes que compartían el amor por la música y en su tiempo libre se juntaban para tocar y cantar. En 1990, grabaron su primera maqueta, de producción casera, Tinieblas y la repartieron entre amigos y familiares. Dos años más tarde llegó su segunda maqueta, Junto a mí, esta vez ya grabada de manera profesional.

Desde entonces, una carrera de éxitos con más de siete millones de discos vendidos. Sobre la gloria y la fama, Ángeles contaba a EL ESPAÑOL en una entrevista que "nunca hemos peleado contra que no se nos suba el dinero a la cabeza, siempre hemos tenido las cosas muy claras (...). Sabemos que las estrellas sólo están en el cielo y que aquí abajo todos somos personas. Nadie es más que nadie".

El grupo Camela en unas fotografía tomada en Madrid, en 2020. Gtres

El parentesco entre Dioni y Ángeles

Dioni y Ángeles son cuñados. Se conocieron en el barrio San Cristóbal de los Ángeles y comenzaron una relación de amistad, unidos por la afición de ambos a la música. En todo momento, el cantante asegura que lo que él quería, a sus catorce años, era que Ángeles le presentara a su hermana.

Cuentan quienes los conocen, y el cantante de Camela lo ha reconocido en alguna ocasión, que lo suyo fue amor a primera vista. Todo un flechazo sin igual. "Sus sacáis (ojos) verdes me volvieron loco", narra en el libro Camela por Camela. Dioni se salió con la suya, y un tiempo después se casó con Luci (como la llaman de manera cariñosa) y tuvieron dos hijos en común, Rubén y Cristofer.

En el programa Mi casa es la tuya, Dioni recordó con Bertín que la semilla de Camela se plantó en las visitas de su cuñada Ángeles a su casa para visitar a su hermana Lucía, que tuvo un hijo con su compañero musical a los 14 años. Los cuñados se llevan estupendamente, aunque es un tema con el que bromean. En Lo de Évole, Jordi se cachondea: "La mayoría aguantamos a nuestro cuñado en Navidad. Tú no. 30 años llevas". A lo que la cantante contesta con falsa resignación: "Eso no tiene precio. Me tengo el cielo ganado. O sea, no lo sabéis".

Relación inexistente de Dioni con su hijo Daniel

En la actualidad, Dioni ha formado una sólida familia, pero hace treinta y cuatro años, el de Villaverde tuvo una relación con una joven. Su historia duró solo unos meses, tiempo suficiente para que Gema Moreno se quedase embarazada de David (34), hijo de Dioni tal y como asegura una prueba de ADN que le adjudicó la paternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Évole (@jordievole)

Dioni, siempre según la versión de Gema, se desentendió del niño, pese a que él siempre ha sabido que es autista. En una entrevista para EL ESPAÑOL, Gema contó que "mi hijo pasó una mala racha de adolescencia e insistió mucho en conocer a su padre. Me puse en contacto con él y me dijo que no estaba preparado para conocer a Dani".

En 2022, Dioni emitió un comunicado, donde sostuvo, entre otras cosas, lo que sigue: "Recibí la demanda de paternidad en 1999, sometiéndome a las pruebas voluntariamente. Después tuvimos una única conversación telefónica poco agradable, lo reconozco. (...)". Y añadió: "Nunca hubo el menor intento de acercamiento personal por su parte. Durante muchos años nada supe del día a día de Dani. (...) Es cierto que en la peor época de la crisis no pude hacer frente a la totalidad del pago acordado cada mensualidad".

Videoclips dirigidos por J. A. Bayona

El premiado director de La sociedad de la nieve fue el responsable de los vídeos más memorables de Camela. El libro Camela por Camela cuenta con el prólogo de J.A. Bayona que se forjó como cineasta en seis videoclips de Camela. Del primero, Dame tu cariño (2001), recuerda que se rodó "reaprovechando los restos de un decorado de una película porno que se había filmado apenas unos días antes en el mismo plató".

Siguieron Nunca debí enamorarme, Por siempre tú, El calor de mi cuerpo o Cuando zarpa el amor. De este último, recuerda en Fotogramas que "Dioni quería hacer una película de barcos, de piratas. Y yo le dije 'Mira, Dioni, rodar en barco con piratas es carísimo (...). Le dije que podíamos hacer una del Oeste. 'Pero no tiene nada que ver con la letra', me dijo".

El director recuerda con cariño que "los videoclips fueron una escuela tremenda para mí (...). Fue muy divertido. A veces, teníamos ataques de risa en los rodajes de Camela de lo bien que lo pasábamos", reconoce. Tres años después, J. A. Bayona rodó su ópera prima, El orfanato, y el resto es historia.

De tres a dos: adiós a Miguel Ángel Cabrera

El miembro fundador, teclista y compositor de Camela, Miguel Ángel Cabrera Jiménez, abandonó el grupo en 2013 ante la falta de acuerdo con sus compañeros, así como por su "necesidad de emprender nuevos proyectos donde volcar sus ilusiones", informó en su momento la discográfica EMI.

[La muerte de Rafa, hijo del expianista de Camela, 'une' al grupo 9 años después: sus emotivas palabras]

Durante años estuvieron distanciados, pero, en 2022, tras la muerte del hijo de Cabrera, el trío retomó el contacto. "Gracias, Dioni, por tu conversación de ayer. Me ayudó mucho esas dos horas. Y a ti, Ángeles, lo mismo. Me habéis demostrado en estos momentos tan malos en mi vida que estáis ahí, qué años tan bonitos pasamos, aunque tuviéramos nuestras tonterías. Gracias, compañeros míos, y gracias por estar ahí. Camela ha sido, es, y será mi vida siempre. Gracias", escribía en teclista en su Instagram.