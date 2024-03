Antonio Tejado se negará a responder las preguntas del abogado de María del Monte en el juicio y la salud de ella

Será este próximo viernes, 15 de marzo de 2024, cuando Antonio Tejado (36 años) preste declaración ante el juez. Algo más de un mes después de su ingreso en prisión y sin fianza, al ser considerado como el "autor intelectual" del robo en la casa de su tía, María del Monte (61), el colaborador de televisión dará su versión de los hechos por primera vez.

Cabe puntualizar que anteriormente se negó a hablar, primero ante la Guardia Civil, cuando fue detenido, y posteriormente ante el juez, que lo mandó a prisión el pasado 12 de febrero. No obstante, tras la declaración de las cinco víctimas del robo en el domicilio de la cantante, el equipo legal de Tejado ha cambiado de opinión. Antonio ha pedido voluntariamente declarar y será este próximo viernes cuando dé su versión.

Este miércoles, día 13, la revista Semana informa que este cambio se trataría de una "estrategia" del abogado de Antonio, Fernando Velo. "Ha esperado a escuchar los testimonios de las víctimas para poder argumentar su defensa. Está claro que lo que ahora hará será pedir su libertad", asegura una fuente a la publicación. No sólo esto: se negará a responder las preguntas del abogado de María del Monte.

[Antonio Tejado se sienta de nuevo ante el juez el 15 de marzo por el robo en casa de su tía, María del Monte]

La portada de la revista 'Semana', de este miércoles, 13.

Según indica la citada publicación, Tejado no responderá a las preguntas de Francisco Baena Bocanegra, letrado de su tía y de la esposa de ésta, Inmaculada Casal. Sólo responderá, pues, preguntas de su abogado, del juez y el fiscal. "No de la acusación particular", incide el semanario.

Ante esta inminente reaparición en el Juzgado de Instrucción número 16 de Tejado, su entorno desliza que está tranquilo, adaptado a su vida en la cárcel, y convencido de poder demostrar que no tiene nada que ver con el atraco a la vivienda de María del Monte. Mientras tanto, aumenta la preocupación por el estado de la cantante de Salta la rana.

Al parecer, a la sevillana le estaría costando mucho recuperarse del tremendo golpe que ha supuesto la detención de su sobrino y superar que precisamente Antonio esté implicado en el mayor trauma que han vivido su mujer y ella, maniatadas, amordazadas y amenazadas de muerte durante el robo a su casa hace casi siete meses.

Como ha revelado Luis Rollán (47), periodista y gran amigo de Del Monte, "no es la María de siempre", y su círculo más cercano está muy preocupado por su salud y su estado de ánimo porque se le va venido el mundo encima tras la entrada en prisión de su sobrino, con el que siempre ha tenido una relación muy estrecha.

María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, a su llegada a los juzgados. Gtres

De ahí que la folclórica no sea capaz de entender cómo el joven habría podido traicionarla de tal manera, ya que aunque siempre ha apelado a la presunción de inocencia, los indicios en contra de Tejado serían tantos que la salud de María se habría visto afectada en las últimas semanas, en las que ha estado alejada del foco mediático intentando sobreponerse a este doloroso varapalo.

La declaración de la empleada

El pasado 1 de marzo de 2024, acudió a los juzgados a prestar declaración la última víctima, Damaris, la empleada del hogar de María del Monte e Inma Casal. "Pensé que las habían matado", fue una de sus contundentes declaraciones.

Esta trabajadora, según informó Diario de Sevilla, compareció como testigo y ratificó la declaración que prestó ante la Guardia Civil. La asalariada de María del Monte, quien reiteró, además, el miedo que vivieron durante el asalto, explicó que se despertó en la madrugada del 25 de agosto tras escuchar un "fuerte ruido".

En un principio, Damaris barajó la posibilidad de que ese sonido obedeciera a la hija de Inmaculada y a su marido, quienes "habían salido" esa noche. Acto seguido, esta empleada fue al cuarto de baño y alguien intentó entrar en el mismo, diciéndole ella que "estaba ocupado".

Damaris, la empleada del hogar de María del Monte, saliendo de los juzgados el pasado 1 de marzo. Europa Press

Al salir del baño, vio a uno de los asaltantes con pasamontañas. Este atracador le dijo que no se preocupara, que era "un robo y no pasaría nada". No obstante, el pasado 1 de marzo, la empleada le manifestó al juez que, al ver al ladrón, "pensó que las habían matado", en clara alusión a María del Monte e Inmaculada Casal.

Este atracador le dijo a la asistenta que tenían "a la chica y al novio" -la hija de Inmaculada y el yerno de ésta-, y le interpelaron por el número de personas que habitaban la casa en ese momento. En ese momento, siempre según el relato de esta mujer, la llevaron junto a la hija de Inmaculada y su marido y los tres permanecieron juntos hasta que los atracadores abandonaron el domicilio.

Además, ha explicado la trabajadora del hogar de María del Monte que lleva junto a la artista tres años y que continúa prestándole su servicio. En esa línea, esta mujer ha manifestado desconocer que María e Inmaculada tuvieran en casa una caja fuerte.