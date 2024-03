Qué fue de Dinio García, el novio cubano de Marujita Díaz que dejó la tele y fue acusado de malos tratos

Dinio García Leyva (46 años) llegó a España recién estrenado el nuevo siglo XXI. En el año 2.000, muy enamorado y de la mano de su por entonces pareja sentimental, la actriz, cantante y vedette Marujita Díaz, Dinio triunfó. La artista fue la encargada de ponerlo sobre el foco mediático; le presentaba en sociedad como su nuevo novio y el mundo de la prensa del corazón enloqueció, sobre todo por la diferencia de edad.

Hubo especulaciones de todo tipo sobre el verdadero origen de su historia de amor y rápidamente se alzaron voces que acusaron a Dinio de montajista y de querer arañar la fama y el dinero fácil gracias a la vasta figura de su pareja de entonces. Tras tres años de noviazgo con la coplera, el amor se les acabó, y Dinio comenzó una trepidante andadura en televisión.

Participó en el reality más esperpéntico que ha habido hasta la fecha: Hotel Glam. Este trabajo le permitió grabar, supuestamente, el sencillo Hasiendo el amor, que le proporcionó un sonoro éxito. Ahí se consagró como uno de los personajes imprescindibles del Telecinco de principios de 2.000.

Dinio García en una fotografía tomada hace años, en su época de mayor esplendor televisivo.

Durante aquella época, realizó numerosas apariciones en televisión en los programas de mayor éxito en España como Crónicas Marcianas, Salsa Rosa o Sábado Dolce Vita. El paso del tiempo, exclusivas a destajo y supuestos montajes provocaron que Dinio pasara de hacerse platós de televisión a un cierto ostracismo mediático.

Las ofertas televisivas comienzan a escasear para Dinio y ante él se abrió un nuevo universo. Junto a su hermano gemelo, Rafa, comenzaron una carrera como actores de cine para adultos, y también probaron suerte en la hostelería. Dinio llegó a trabajar, en esas producciones, con la famosa Carmen de Mairena y la escritora catalana María Lapiedra (39).

El cubano llegó a abrir su propio bar, La noche me confunde, un nombre con el que le hizo un especial guiño a su célebre frase con la que se hizo conocido en los espacios de crónica social. No obstante, este negocio tampoco termina de cuajar. En 2018, tras un tiempo apartado de la circulación televisiva, EL ESPAÑOL entrevista a Dinio, quien, tras someterse a un injerto de pelo, sostiene que es otra persona.

Aquel joven cubano que se dejaba confundir por la noche, la fiesta y los excesos ya no existía. "Ese Dinio está enterrado para siempre", aseguró entonces, para añadir: "La última copa que yo me bebí fue el 31 de diciembre para brindar con mi amigo Pepe. Y el último Marlboro, el mes que viene, día 18, va a hacer dos años. Ni drogarme ni nada. Dije hasta aquí, y hasta aquí. Tomé la decisión cuando vi crecer a mi hijo".

Dinio García en una imagen actual de sus redes sociales.

En aquella entrevista, Dinio, ciertamente emocionado, recordó a Marujita, el gran amor de su vida por entonces: "A Maruja le tuvo cariño. Mucho, muchísimo. La adoré. Es verdad que es dinero fácil que te entra, pero en ese tiempo manejaron mi vida los demás. Todavía recuerdo que se dijo que había escrito un libro en 2004, cuando me lo escribió todo Kiko Matamoros (67). Incluso salió una canción mía, cuando no he cantado en mi vida. No dejaba de flipar en ese tiempo".

Admitió Dinio en aquella interviú de 2018 que se llegó a sentir un juguete roto: "Hubo un tiempo en que yo me sentí como un juguete al que llevan. Yo me escondí un día debajo de la cama en Marbella. Estuve un mes entero sin bolos, renuncié, cuando ganaba 12.000 euros diarios, más el programa Salsa Rosa, donde me daban 25.000. Era algo muy disparatado. Muy fácil".

Meses después, el cubano narra a este periódico el gran drama que vive: no podía ser padre porque padecía teratospermia. En otras palabras, espermatozoides inútiles y, más tarde, deformes: "Me di cuenta cuando quise ser padre. No podía serlo por la teratospermia. Por ese motivo me llevé 14 años intentándolo hasta que un día me hice una prueba".

Ya entonces, y en otro orden de cosas, Dinio se mostraba feliz con dos grandes proyectos: uno de juguetes eróticos y el otro de alargamiento de pene. Así lo explicaba: "Es una empresa de unos amigos, de familia. Yo solo colaboro. Se nos ocurrió porque en la vida existen problemas de erección. Esas pastillas son muy buenas y siempre que me preguntan 'Dinio, ¿cómo te funciona?', digo que muy bien. Yo no las tomo porque voy sobrao, es así".

Un año después, en 2019, Dinio retorna por la puerta grande y se enrola en la aventura de GH VIP. En aquel reality poco quedaba del Dinio que la noche lo confundía cuando vivía más en la madrugada que en el día, poco o nada queda. Sentó la cabeza. En el todavía pandémico 2021, Dinio contactó con EL ESPAÑOL y desveló la "pesadilla" que vivió su familia en la Navidad.

"Hemos pasado una Navidad de pesadilla, bastante jodida. Hemos estado muy tocados. Mi suegra es sanitaria en un hospital de aquí, en Bulgaria, es microbióloga y contrajo la Covid y nos la pegó a todos. Nosotros se lo hemos pegado a su vez a los abuelos de mi mujer. La abuelita está más o menos bien, pero el abuelito, la pareja de la abuela de mi mujer, yo creo que no sale de esta".

Dinio García, el día de su boda con su mujer.

Pero el gran escándalo personal para Dinio llegó en octubre de 2022. Fue detenido por los Mossos d'Esquadra, que lo apresaron por supuestos malos tratos y amenazar, presuntamente, a su mujer con una pistola. Milena Leyva (37), mujer de Dinio, acudió a la comisaría de Ciutat Vella para denunciar los supuestos malos tratos del actor y cantante cubano contra ella y amenazarla con un revólver detonador en presencia del hijo que tienen en común.

Todo aquel escándalo dañó profundamente a Dinio, quien nunca ha reconocido los hechos y ha defendido que todo es mentira. De hecho, EL ESPAÑOL ha hablado con él y el cubano confirma que todo está en la vía judicial y que no va a parar hasta reparar el día que se le ha hecho tanto a él como a su familia.

A nivel sentimental, en septiembre de 2017 contrajo matrimonio en Bulgaria -su tercera boda- con la que a día de hoy sigue siendo su esposa, Milena, una mujer a la que conoció trabajando en la Sala Bagdad y es 14 años menor que él. Hoy, Dinio es padre de tres hijos, de 19, 11 y 4 años respectivamente. Según confirma a este medio el propio Dinio, está de baja laboral porque se rompió el ligamento cruzado de la rodilla.

Tiene un negocio online llamado Comprarplacer.com, donde vende juguetes eróticos. Reconoce que está alejado de la tele porque "me ha causado mucho rechazo, no me quiero exponer por mis hijos. Me han ofrecido Gran Hermano DÚO y he dicho que no. Pero sigo enamorado y feliz. Mi mujer y yo llevamos seis años casados. Vivo en Barcelona".