Aitana y Sebastián Yatra, juntos en Islandia: las fotografías que desatan los rumores de reconciliación

Aitana (24 años) y Sebastián Yatra (29 años) pusieron fin a su relación hace más de tres meses. La pareja finalizó su romance casi un año después de que se hiciera público. El secretismo caracterizó su historia de amor, ya que apenas aparecieron juntos públicamente y rechazaron responder a las preguntas de los medios de comunicación.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino. La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", confesó Yatra en el canal mexicano Telediario, confirmando así la ruptura.

Por su parte, Aitana se limitó a aclarar que "Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir". No obstante, la cantante se derrumbó en un concierto en Colombia durante su gira Alpha días antes de hacerse pública la ruptura. "Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor", aseguró.

Aitana y Sebastián Yatra, en un viaje a Ibiza. Europa Press

Desde entonces, nunca se les había vuelto a ver juntos y han sido varias las parejas que se le han atribuido a Aitana. Desde Enzo Vogrincic, protagonista de La sociedad de la nieve, hasta el cantante Rels B. Sin embargo, la artista catalana no ha confirmado ni desmentido nada sobre su vida personal desde la ruptura con Yatra.

Por su parte, el colombiano participó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, donde confesó que había estado enamorado de dos mujeres en su vida: de su primera pareja, Tini, y de Aitana. Además, el artista se mostró dispuesto a tener una relación abierta. "Si yo tuviese una relación más tiempo de un año, me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", aseguró, en unas declaraciones que generaron un gran revuelo en redes.

Las fotografías de su viaje por Islandia

El fin de la relación entre Sebastián Yatra y Aitana parecía definitivo. Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación se han desatado en las últimas horas tras ser cazados juntos en un viaje. En concreto, en Islandia, tal y como revela el creador de contenido Abel Planelles.

El influencer comparte en redes las imágenes, que demuestran que se trata de un viaje actual, debido a que la cantante luce ya su nuevo corte de pelo, que estrenó en la París Fashion Week. "Están juntos en Islandia en fechas de auroras boreales", asegura Planelles.

No obstante, Aitana y Yatra, que aparecen enfundados en ropa de abrigo, no se muestran en actitud cariñosa ni besándose, por lo que podría tratarse de un viaje de amigos. Y es que ambos dejaron claro en todo momento que la relación tras la ruptura era buena y seguirían manteniendo una bonita amistad, tal y como hacían antes de comenzar a ser pareja.

El viaje a Islandia de la expareja no es la única ocasión en la que han coincidido en los últimos días. La catalana acudió a la Semana de la Moda de París y aprovechó su escapada a la capital francesa para visitar Disneyland, donde podría haber acudido junto al cantante.