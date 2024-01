El drama de Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, durante el parto: "Mi hijo y yo casi morimos"

Gabriela Guillén (33 años), expareja de Bertín Osborne (69), se convirtió en madre el pasado 31 de diciembre tal y como estaba previsto. Sin embargo, no fue hasta este pasado martes, 2 de enero, cuando se conoció la noticia. La buena nueva salió a la luz en el programa Así es la vida, de Telecinco, y hasta entonces ni la madre ni el padre del recién nacido se habían pronunciado al respecto. Sus primeras palabras han llegado este miércoles, día 3.

El primero en hablar ha sido Bertín Osborne, mediante una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA!, en la que se ha mostrado contundente y firme ante su estrenada paternidad. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", ha asegurado.

Más tarde lo ha hecho Gabriela Guillén, en boca de Antonio Rossi, colaborador de Vamos a ver. Durante el programa, el periodista ha pronunciado las palabras textuales de la expareja de Bertín, desvelando el drama que vivió durante el parto.

[Bertín Osborne se convierte en padre a los 69 años: Gabriela Guillén, su ex, ha dado a luz a su hijo en común]

Bertín Osborne y Gabriela Guilén.

"Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo, mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal", ha confesado Gabriela Guillén. Sobre los hechos, ha esclarecido: "Se le enroscó el cordón, perdí el conocimiento, me dio arritmia y un desgarro".

Tal y como ha contado Antonio Rossi, Guillén estuvo ingresada en el hospital desde el pasado viernes, 29 de diciembre, hasta este pasado lunes, 2 de enero. Por esta razón se mantenía alejada de las redes sociales y no había imágenes suyas en la puerta de su domicilio.

Por suerte, madre e hijo ya se encuentran en perfecto estado. Sobre el bebé, Gabriela Guillén solo se ha limitado a referirse a sus características físicas, las cuales coinciden con la apariencia de Bertín Osborne: "Es precioso, rubio y hasta las cejas las tiene rubias".

El cantante, por su parte, no tiene mayor seguridad de que él sea el padre del bebé, pero en la entrevista publicada este mismo miércoles, asegura que en caso de ser cierto asumirá su responsabilidad. Eso sí, ha dejado claro que a estas alturas de la vida no quiere involucrarse en una crianza.

Gabriela Guillén, en las calles de Madrid. Gtres

"Evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad", ha manifestado. "Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas", ha sentenciado.

Sobre Gabriela Guillén, Bertín Osborne solo tiene buenas palabras y confirma que desde que supo que se convertiría en padre po sexta vez, ha buscado apoyarla económicamente. Ella, sin embargo, le habría "rechazado cualquier ayuda".

[Bertín Osborne, contundente tras convertirse en padre: "No voy a ejercer. Si se confirma que es mío, ayudaré"]

Las palabras de Bertín nada tienen que ver con el testimonio de Gabriela Guillén, quien hace un tiempo aseguró en redes que no había visto a Osborne desde una fiesta que celebró El Turronero el pasado 1 de julio. "Estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y después me vine a Madrid. Desde entonces, no le he vuelto a ver. No recibí ninguna noticia de él, no sé qué le está pasando, pero no tengo contacto con él. Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado ni ha estado pendiente del embarazo", dijo en su día.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén vivieron un apasionado romance secreto que saltó a las portadas de las revistas. En su momento fue desmentido tajantemente por parte del presentador, quien definió a su expareja como "una buena amiga". Hoy, su relación está rota.

Sigue los temas que te interesan