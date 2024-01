Bertín Osborne, contundente tras convertirse en padre: "No voy a ejercer. Si se confirma que es mío, ayudaré"

Bertín Osborne (69 años) ha hablado alto y claro este miércoles, 3 de enero, a través de una entrevista exclusiva en una revista del corazón. El cantante de rancheras se ha mostrado contundente y firme ante su flamante paternidad. Fue este pasado 2 de enero cuando se hacía público que Gabriela Guillén, la última pareja del artista, había dado a luz al que se ha convertido en el sexto hijo de Bertín.

Un alumbramiento que, desgraciadamente, no ha estado exento de polémica y que viene acompañado de una inevitable tensión entre Bertín y Gabriela. Demasiados dimes y diretes y acusaciones veladas entre ellos. También está sobre la mesa una prueba de paternidad que el cantante pretende que esclarezca si, en efecto, es el padre biológico de ese menor.

En medio de tanto ruido, Osborne ha dado un paso al frente. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", ha manifestado en las páginas de la revista ¡HOLA! Asumirá, como no puede ser de otro modo, su responsabilidad, pero no quiere involucrarse en una crianza a estas alturas de su vida: "Evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad".

[Bertín Osborne se convierte en padre a los 69 años: Gabriela Guillén, su ex, ha dado a luz a su hijo en común]

Bertín Osborne, portada de la revista '¡HOLA!' este miércoles, 3 de enero.

Y añade el empresario: "Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas". Eso sí, pese a su firme determinación Bertín se deshace en ditirambos hacia Gabriela: "Es una chavala estupenda. Es buenísima gente. Muy atractiva. Muy decente. Yo no puedo hablar más bien de ella".

Sostiene Osborne que desde que supo que iba a convertirse en padre ha estado ahí, económicamente hablando. "Gabriela me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy injusto que la acusen de tener un interés". En esta interviú, el presentador sale al paso de esas informaciones que se empeñan en dibujarlo como un donjuán.

"Me adapto muchísimo mejor a estar soltero que a estar casado. Pero no por las salidas ni por las entradas, ni por las noches largas o las relaciones esporádicas. Yo soy un tipo muy ordenado y no me desmadro nunca. Y cuando digo nunca es nunca. (...) Que las noticias sean ahora que Bertín 'sale con chicas' es tan ridículo. (...) ¡Si lo he hecho desde que tenía 15 años!".

El exmarido de Fabiola Martínez (51) se defiende, dolido, de las informaciones que ha tenido que leer en prensa: "Tengo preparadas una querella y una demanda. Y si no las he presentado aún es porque no soy vengativo. (...) Pensaba que tenía amigos en la profesión, he descubierto que no".

¿Está Bertín, de verdad, en disposición de enamorarse? Él responde, sincero: "Uno no puede decir que no quiera enamorarse. (...) Ojalá hubiera, de repente, alguien que, como dicen en Venezuela, me mueva el piso, pero no".

A Fabiola, una de las mujeres más importantes en su vida -cuando no la más- reconoce que la "echo de menos": "Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo en todo. Es una compañera bestial".

Gabriela, ya en casa

Logrando su objetivo de vivir su maternidad con tranquilidad y alejada del foco mediático, Gabriela Guillén 'desaparecía' en plena cuenta atrás para dar a luz. A pesar de que la que fuera amiga especial de Bertín Osborne salía de cuentas el 31 de diciembre, días antes decidió abandonar su piso en el centro de Madrid para vivir la recta final de su embarazo en el domicilio de una amiga, a salvo de las cámaras.

Gabriela Guillén, a las puertas de su casa de Madrid, antes de ser madre. Gtres

Tampoco publicaba ninguna pista sobre la llegada al mundo de su bebé en redes sociales, y era el programa Así es la vida el que este martes, 2 de enero, anunciaba que la fisioterapeuta ya es mamá. Gaby dio a luz a su primer hijo -un niño cuyo nombre no ha hecho público por el momento- el último día de 2023.

Un parto natural en el que todo salió a la perfección, y después de dos días en el hospital, la madre primeriza y el recién nacido ya han puesto rumbo a su domicilio, donde están descansando y disfrutando de sus primeras horas juntos.

Sin embargo, no existen imágenes de Gabriela ni del bebé, ya que la ex de Bertín Osborne ha conseguido despistar a la prensa regresando a casa aprovechando la ausencia de cámaras -cuya guardia a las puertas es constante- en un momento dado.

Sigue los temas que te interesan