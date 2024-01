Así es Álex Coves, la nueva pareja de Alba Carrillo: empresario y amante de los deportes y los viajes

Alba Carrillo (37 años) está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal. El pasado año, la modelo y colaboradora de televisión demandó a Mediaset y a las productoras de Ana Rosa y Sálvame por un supuesto "despido improcedente" el pasado 31 de marzo, cuando terminó su relación contractual con Unicorn Content.

Tras este bache profesional, la colaboradora lanzó su primer libro y un pódcast, en el que arremetió contra Mediaset España en varias ocasiones. En televisión, protagonizó en 2023 una aparición en El Cazador, el concurso de La 1 de TVE presentador por Rodrigo Vázquez. Sin embargo, el año finalizó con una gran oportunidad laboral y es que la modelo se convertirá en una de las concursantes estrella de Bake off: famosos al horno, el nuevo concurso de TVE.

En cuanto a su vida amorosa, Alba, quien saltó a la fama por su participación en Supermodelo y, a continuación, por ser pareja del expiloto Fonsi Nieto (45) y del tenista Feliciano López (42), finalizó en 2021 su última relación con el periodista Santi Burgoa (39). Sin embargo, desde entonces no se había conocido si la colaboradora había vuelto a encontrar el amor. Hasta ahora, cuando ella ha hecho público que tiene nueva pareja.

Así es la nueva pareja de Alba Carrillo

La nueva ilusión de Alba Carrillo es Álex Coves, un atractivo empresario, propietario de la marca de accesorios personalizables Rootless, de la que Miguel Ángel Silvestre es imagen. Fue la propia modelo quien mencionó y mostró a Álex en sus redes sociales. En concreto, en un vídeo con el que se despidió de 2023 pocas horas antes de saber que perdería a su perrita Lea.

La colaboradora de televisión repasó los momentos más especiales del año para ella: "Algunas cosas han salido mal, pero otras muy, muy bien. He viajado con mis amigas, mis padres a Marruecos, he ido al primer concierto de Lucas, he visto crecer a mis amigos y a los suyos...".

Después, se acordó de su nueva pareja, "que me vuelve loca", aseguró. "Y he conocido a Alex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024", aseguró la modelo al final del vídeo.

Este miércoles, la revista Diez Minutos ha publicado unas fotografías de la modelo junto a Álex Coves. En las imágenes, aparecen ambos, muy sonrientes y relajados, mientras hacen recados por Madrid y toman un café junto a Lucas, el hijo de Alba con Fonsi Nieto.

Álex Coves es un amante de los deportes, los animales y los viajes, tal y como muestra el empresario en Instagram, donde acumula más de 5.000 seguidores. En sus redes sociales, hace gala de su pasión por su perrita, protagonista de muchas de sus fotografías.

Además de ser propietario de una marca de accesorios, Álex es también uno de los socios fundadores de la marca de gafas de sol Hawkers. El empresario participó el pasado mes de marzo en el pódcast de su amiga e influencer Marta Carriedo. Ahí aseguró que su éxito profesional se debía a que era muy "trabajador". "Con 15 años ya estaba recogiendo vasos en discotecas, con 17 ya ponía copas. Tenía mi trabajo en la oficina de mi familia y los jueves siempre trabajaba y al día siguiente a las 9 estaba allí, aunque no descansase o durmiera dos horas...", señaló.

