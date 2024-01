Guerra total entre Alessandro Lequio y Ana Obregón: de la ausencia de él en el bautizo a la acusación velada de ella

Hace tiempo que las informaciones en torno a la relación que en tienen en la actualidad Alessandro Lequio (63 años) y Ana García Obregón (68) señalan que entre ellos existiría una suerte de tensión y tirantez. Al menos, es lo que se podría colegir de las manifestaciones públicas de ambos de un tiempo a esta parte. Desavenencias o desacuerdos varios que los habrían alejado irremediablemente.

Desde que el joven Álex Lequio perdiera la vida en 2020 se ha escrito mucho sobre cómo se llevan sus padres, Ana y Alessandro. De entrada, ambos encajaron el fallecimiento de su vástago de forma completamente diferente a nivel público. Él, protegiéndose en un sepulcral silencio; ella, hablando abiertamente de su inmenso dolor.

Dos formas de ser y de vivir que se vieron fuertemente reafirmadas cuando llegó al mundo, en 2023, Ana Sandra Lequio Obregón, hija biológica de Álex Lequio y nieta, por tanto, de la actriz y el colaborador de televisión. A día de hoy, lo que es un hecho es que el conde italiano, de momento, no ha conocido a la pequeña -ni intención tendría-, por más que Ana haya insistido en que las puertas de su casa están abiertas.

[Por qué Ana Obregón eligió el rosa para bautizar a su nieta: hablamos con el diseñador de su aplaudido estilismo]

Ana García Obregón y Alessandro Lequio en una imagen de archivo. Europa Press

Tampoco asistió Alessandro al bautizo de la menor, celebrado el pasado 17 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja, en Madrid. Una ausencia que dolió especialmente a Ana Obregón, como relató ella misma en las páginas de ¡HOLA! Una decisión, la de no asistir, que socavó aún más el distanciamiento entre Ana y Alessandro.

Pero aquella no fue la última diferencia pública entre los padres del malogrado Álex Lequio. El pasado 1 de enero de 2024, Informalia recogía una información sobre la Fundación Aless Lequio en la que se sostenía que Obregón no había "aportado hasta el momento -a la Fundación Aless Lequio- los fondos de sus exclusivas ni del libro El chico de las musarañas".

"Este digital ha tenido acceso a documentación según la cual en el ejercicio 2023 no se han aportado esas cantidades procedentes ni de las exclusivas ni del libro, a pesar de ser posados y entrevistas muy bien pagados", ha añadido el citado medio.

Una sorprendente información sobre la que la actriz ya se ha pronunciado, asegurando en conversación con la periodista Lorena Vázquez de Espejo Público, que la noticia sería producto de la "desinformación" y se habría publicado para "hacer daño".

La actriz y el conde italiano en un acto público, hace unos años.

Justificando que ha depositado más de 40.000 euros -y que también subastó un bolso de Chanel de su madre para lograr fondos para la Fundación-, la también bióloga ha aclarado que se va a quedar el importe de algunas de las exclusivas porque "tiene una boca que alimentar", y "ha dejado de trabajar" para dedicarse exclusivamente a la niña.

Además, y en este caso a través del periodista Pepe del Real, Ana ha puntualizado que si los derechos de autor del libro todavía no han llegado a la Fundación de su hijo es porque la editorial no los computa hasta final de año, dejando claro que esta cantidad sí irá a parar íntegramente a la investigación contra el cáncer, como prometió en su día.

La cosa no acaba aquí, ya que Obregón habría declarado -de nuevo- la guerra a Alessandro Lequio, acusando, presuntamente, al padre de su vástago de haber filtrado esta información. "Le resulta extraño que los medios hayan tenido notificación de esta información que sólo la conocen ellos, y sospecha que puede haber sido Alessandro el que lo ha filtrado", ha asegurado Pepe del Real.

Lequio y el bautizo

La no asistencia de Alessandro a la ceremonia bautismal de Ana Sandra fue la escenificación gráfica de la tirantez entre Obregón y el padre de su adorado hijo. La actriz de Ana y los 7 manifestó en la citada revista que entendió "como un desprecio hacia Álex" que Alessandro no acudiera al bautismo de su nieta.

Alessandro Lequio, en el plató de 'Vamos a ver' respondiendo a Ana Obregón. Mediaset

"Pero, en fin, cada persona es como es", matizó Obregón. Un reproche -otro más- que el colaborador de Vamos a ver respondió desde su puesto de trabajo. El colaborador no dudó en defender el derecho de Ana a hacer "todas las exclusivas que quiera". Eso sí, dejó patente que "todo el mundo sabía" que él no iba a estar en el bautizo. "Es cierto que nos escribió y es cierto que no contesté, porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabía que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro".

Sobre la acusación de "desprecio" a su hijo, Lequio prefirió no entrar en conflictos. "La palabra desprecio no es la adecuada, pero no vamos a entrar en la literalidad de las palabras porque si no, no acabamos nunca", apostilló el marido de María Palacios (46).

Sigue los temas que te interesan