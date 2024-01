La actriz Mónica Cervera vive ahora en la indigencia: de ser nominada al Goya a dormir en el banco de un parque

La vida de la actriz Mónica Cervera (48 años) ha dado un giro radical. Tras varios años de éxito profesional, en los que trabajó con Álex de la Iglesia, participó en algunos capítulos de La que se avecina y fue nominada a un Goya, atraviesa una etapa de miseria y necesidad.

A día de hoy, Mónica Cervera vive en la indigencia, pidiendo en los semáforos para poder subsistir, tal y como desvela la revista Semana. Un banco de un parque de su Marbella natal le sirve de cama, mientras que una mochila y un bolsón de cuadros con ropa son sus únicas pertenencias.

Vivir en la calle ha sido una decisión propia. Según apunta la revista, Mónica Cervera tiene un domicilio al que volver y su familia se encuentra en Marbella. Sin embargo, por razones de las que no quiere hablar, prefiere estar fuera de su casa.

La intérprete insiste en que su entorno debe respetar sus decisiones y dejarla "en paz y vivir" como ella misma ha elegido. A pesar de que insiste en que no necesita "nada de nadie", Cervera pretende la ayuda de Bienestar Social, con el fin de que le proporcionen estabilidad. También ha probado suerte con la Cruz Roja, pero según comenta, "nadie" le ha hecho caso.

Su nueva vida también se puede advertir en sus publicaciones de Instagram. Aunque no habla de ello con total claridad, sí muestra algunos detalles de sus vivencias en la calle. En los últimos días Mónica Cervera ha compartido fotos del banco en el parque en el que dormiría o de la mochila que lleva consigo.

Aunque su actual situación dista por completo de su éxito en cine y televisión, Mónica Cervera prefiere no recordar aquella etapa. "Estuve ahí en su día, pero no pienso volver nunca", sentencia. Por esta misma razón, la intérprete no baraja la opción de que su situación actual sea llevada a la pantalla, como ha ocurrido con la actriz de cine erótico Nadiuska, cuya historia de auge y desahucio se cuenta en un documental de Atresplayer. "Tiene gracia que estas cosas ocurran en la vida", dice la intérprete al respecto.

La última vez que apareció en la pequeña pantalla fue en 2016, dando vida a Marijose Rivas Latorre en La que se avecina. Previamente participó en otras series de televisión, como Manos a la obra o Con dos tacones. En cine, su proyecto más significativo fue Crimen ferpecto, de Álex de la Iglesia, donde obtuvo el rol protagonista. Por este largometraje, precisamente, fue nominada al Goya 'Mejor actriz revelación' en 2005. Entre vivir y soñar, 20 centímetros y Busco fueron otros de sus trabajos en el séptimo arte. Mónica Cervera también probó suerte en el teatro en 2013 y 2015.

