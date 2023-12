El día que Ángel Cristo Jr. quiso quitarse la vida: "Cogió una pistola de su padre y en un descampado se disparó"

Este viernes, 29 de diciembre de 2023, el programa ¡De viernes!, del prime time del Telecinco, presentado por Santi Acosta (55 años) y Bea Archidona (39), ha recibido en el plató a Ana Herminia, la pareja sentimental de Ángel Cristo Jr. (43), el vástago de Bárbara Rey (73) y el malogrado domador Ángel Cristo.

La joven, que protagoniza una sólida historia de amor con Cristo, ha contado en primera persona el calvario que ha vivido al lado de su razón de amor. De toda su demoledora y dura entrevista, ha llamado poderosamente la atención un pasaje: el intento autolítico que quiso llevar a cabo Ángel Cristo Jr.

Un cruento episodio que ha narrado la propia Ana Herminia en el avance del programa. "¿Tú crees que de no haber contado su historia Ángel no estaría aquí?", pregunta Santi Acosta a la pareja de Cristo Jr. en un momento dado de la grabación de su entrevista. "No, no estaría aquí. Tocó fondo", responde, taxativa, Ana Herminia.

Ángel Cristo Jr, desolado, recibe un abrazo de su pareja, Ana Herminia. Mediaset

En esa línea, explica la joven: "Él estaba desesperado, no tenía razón para vivir. Ese día cogió una pistola de su padre, se montó en su coche, se fue a un descampado y se disparó". Este dolorosísimo suceso acontece años atrás. La novia de Ángel Cristo Jr retrocede en el tiempo hasta el verano de 2009, etapa especialmente difícil en la vida del hijo de Bárbara Rey.

En aquella época Ángel hijo, en dos ocasiones diferentes, intentó quitarse la vida con una pistola que le había cogido a su padre. Además de este episodio, Ana Herminia también desvela, en primera persona, los presuntos desprecios y desaires que Bárbara Rey ha tenido con su hijo en estos años atrás.

La Nochevieja de Bárbara

No están siendo semanas fáciles para Bárbara Rey. Los durísimos ataques que su hijo Ángel Cristo Jr. le ha dedicado le han afectado profundamente y, a pesar de que ante las cámaras intenta aparentar normalidad, su entorno no oculta que está devastada y que nunca pensó que el joven podría traicionarla de tal manera.

Tras asegurar que no reconoce a su hijo, y que a partir de ahora está "muerto" para ella, la vedette y Sofía Cristo (40) han decidido tomar medidas legales contra Ángel por sus declaraciones que, sostienen, atentan contra su derecho al honor y a la intimidad.

Bárbara Rey, este viernes, 29, en un mercado marbellí. Europa Press

Sin embargo, la artista no piensa permitir que su ruptura familiar enturbie sus últimos días del año, y tras celebrar Nochebuena en Madrid con su hija y unos amigos ha puesto rumbo a Marbella, donde pasará Nochevieja y Año Nuevo con Sofía y varias de sus íntimas amigas.

Volcada en los preparativos de Fin de Año, Bárbara se ha dejado ver este viernes, 29 de diciembre, en un mercado marbellí aparentemente relajada haciendo una gran compra para decir adiós a 2023 por todo lo alto. La vedette ha comprado en diferentes puestos acompañada por una amiga, antes de disfrutar de un tranquilo paseo por la ciudad.

No todo han sido malas noticias para la artista este año, ya que además del estreno de la serie Cristo y Rey y de su propio documental, acaba de lanzar junto a su hija Sofía -que se ha convertido en su mejor apoyo en estos momentos- un remix de su mítico tema Los hombres para mí son marionetas de cartón, en el que muchos han visto un dardo a su hijo tras su ruptura.

