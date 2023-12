Dabiz Muñoz se enfunda el vestido de paloma de la paz que lució Cristina Pedroche en 2022: así le queda

Dabiz Muñoz (43 años) sigue fiel a una de sus tradiciones que se repite año a año. A dos días de Nochevieja y de que Cristina Pedroche (35) regrese al balcón de la Puerta del Sol para dar las Campanadas de 2024, el cocinero ha querido enfundarse el traje que ella lució el año anterior.

Al más puro estilo y pose de su mujer, Muñoz ha querido imitarla y lucir el vestido paloma de la paz que llevó en 2022. Un atuendo que fue muy criticado en redes sociales y que ahora vuelve a ver la luz.

"Lo que más me gusta de la Navidad es mi estelar momento de moda de Nochevieja...Y ya son 10 años poniéndome el vestido de Cristina Pedroche y haciéndole una brutal competencia y poniéndole presión al máximo para ver si es capaz de al menos, igualármelo", comienza la publicación del cocinero.

Para concluir el texto, Dabiz Muñoz 'tira' de humor: "En sus fotos Cristina llevaba a Laia en su tripita, en mi foto, yo llevo su cremita del culete en mis brazos". Para el diseño del año pasado, la presentadora contó con la experiencia de Íñigo Garaizábal y el escultor Jacinto de Manuel. Todo ello con una intención: dar visibilidad a la realidad de las personas refugiadas en todo el mundo.

Tras la publicación de las imágenes, Cristina Pedroche no ha tardado en reaccionar por la misma vía: "Mi tradición también es demostrar que mi marido está más bueno que yo".

Los seguidores de ambos no han tardado en reaccionar con comentarios de todo tipo: "Me encanta", ""De las mejores tradiciones navideñas", "Me gusta muchísimo vuestra forma de encarar cualquier cosa... pero no veo la forma de integrar los desnudos en la celebración", "Estás buenísimo Pedro".

Estilismo de Cristina Pedroche en las campanadas de 2022.

El vestido del pasado año estuvo cargado de simbología y de "energía humana", tal y como lo definió Josie (43), quien se lleva encargando del estilismo desde hace ya nueve años. Aunque en la imagen Dabiz Muñoz no aparece con la capa que llevó la presentadora en su gran noche, muchos la definieron como "un muro de Berlín textil" donde se incluyeron mensajes escritos a mano de refugiados. Para el top, optaron por una paloma de la paz que no ha dudado en volver a ponerse el chef.

La expectación es máxima para conocer cuál será el diseño que lleve este año en el que se cumplen 10 años desde que comenzó a dar las Campanadas en Antena 3, convirtiéndose en una fija de las Nocheviejas.

Un gran 2023 para la pareja

Dos días antes de que terminase el año, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz tuvieron que contar al mundo que estaban esperando a su primer hijo. No querían hacerlo, pero tras la filtración de la noticia tuvieron que ser ellos quienes lo confirmasen: "No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas, y eso nos ha puesto muy tristes".

Finalmente, el 14 de julio daban la bienvenida a Laia, quien se convirtió inmediatamente en el gran amor de sus vidas. Después del nacimiento, la presentadora ha compartido con todos sus seguidores tanto los buenos como los malos momentos del postparto.

La historia de amor entre la presentadora y el chef comenzó cuando coincidieron en un showroom de una marca deportiva y empezaron a salir en diciembre de 2014. Un flechazo que acabó con una íntima, casual y hogareña boda el 24 de octubre del 2015 y desde entonces, Cristina y David se han convertido en inseparables.

